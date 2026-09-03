Suốt 20 năm trách chồng không chịu mua nhà, đến khi anh mất tôi mới biết sự thật

2 ngày trước

GĐXH - Suốt 8 năm làm dâu, tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói “không” với một kỳ nghỉ ở quê chồng. Vậy mà năm nay, sau những tháng ngày bận rộn, tôi quyết định ở lại, dành thời gian cho các con và cho chính mình. Tôi đã nghĩ sẽ phải đối mặt với sự không hài lòng của mẹ chồng, nhưng phản ứng của bà sau đó lại khiến tôi lặng người.