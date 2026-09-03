Vợ bỗng nhiên thích nấu ăn, tôi chưa kịp mừng đã phát hiện cô ấy ngoại tình

Vợ chồng tôi cưới nhau đến nay đã gần 6 năm, có con gái 4 tuổi. Cuộc sống gia đình từ trước đến nay trôi qua khá bình lặng, không có biến cố gì lớn. Vợ tôi là người chu đáo nhưng không mấy mặn mà với chuyện bếp núc do công việc ở công ty tương đối bận rộn.

Mỗi ngày sau khi đi làm về, tôi thường là người nấu ăn. Nếu cô ấy đứng bếp thì bữa cơm gia đình thường chỉ xoay quanh những món rất cơ bản và quen thuộc như thịt kho, trứng rán, rau luộc. Cô ấy luôn ưu tiên những món nấu nhanh để còn nghỉ ngơi và chăm sóc con. Tôi hoàn toàn hiểu, thông cảm cho vợ và chưa từng chê bai hay đòi hỏi cô ấy phải nấu nướng cầu kỳ.

Thế nhưng, khoảng 3 tháng gần đây, tôi nhận thấy vợ mình thay đổi rất nhiều trong chuyện bếp núc. Đầu tiên, cô ấy bắt đầu tìm tòi và nấu những món ăn rất lạ mắt, đòi hỏi nhiều thời gian và công đoạn phức tạp. Có những hôm cuối tuần, cô ấy nhẫn nại đứng bếp cả tiếng đồng hồ để làm những món ăn mang phong cách hoàn toàn khác trước.

Lúc đầu, tôi cảm thấy rất bất ngờ và vui mừng. Tôi nghĩ đơn giản là vợ muốn hâm nóng tình cảm gia đình hoặc vừa tìm thấy niềm vui mới sau những giờ làm việc mệt mỏi. Tôi liên tục khen ngợi và cảm ơn vợ vì đã vất vả chuẩn bị những bữa ăn ngon cho hai cha con.

Vợ tự dưng thay đổi thói quen nấu ăn khiến tôi nghi ngờ. (Ảnh minh họa: iStock)

Thế nhưng, niềm vui đó nhanh chóng biến thành nghi ngờ. Tôi bắt đầu chú ý đến hành vi của vợ nhiều hơn. Cô ấy thường xuyên chụp ảnh các món ăn vừa hoàn thành gửi cho ai đó rồi cười. Thậm chí, có lần vợ làm xong còn đóng hộp riêng gửi đi. Tôi hỏi thì vợ bảo gửi món cho chị em đồng nghiệp thưởng thức và đánh giá giúp nâng cao tay nghề.

Sự ngờ vực lên cao khi tôi tình cờ đọc được tin nhắn trong điện thoại của vợ. Hôm đó, cô ấy đi tắm và để điện thoại trên bàn phòng khách. Màn hình liên tục sáng lên vì có tin nhắn đến từ một tài khoản lạ mà tôi không biết. Khi mở xem, tôi như chết đứng trước những dòng trò chuyện hiện ra trước mắt.

Đó là tin nhắn của một người đàn ông. Hắn ta khen ngợi kỹ năng nấu nướng của vợ tôi và nhắc lại kỷ niệm trong những buổi trưa họ gặp nhau. Qua đoạn hội thoại, tôi cay đắng nhận ra rằng tất cả những món ăn mới mà vợ học nấu trong thời gian qua đều là do người đàn ông đó thích ăn.

Thậm chí có lần, vợ còn tranh thủ cuối tuần lấy lý do đi chơi với chị em đồng nghiệp để đến căn hộ thuê riêng của người đó, tự tay nấu nướng và chăm sóc cho hắn. Những món ăn cô ấy nấu ở nhà thực chất chỉ là những lần thực hành trước.

Khi tôi đưa những bằng chứng này ra, vợ không thể chối cãi. Cô ấy khóc, thừa nhận đã qua lại với người đàn ông đó được hơn bốn tháng. Hắn là đồng nghiệp mới chuyển đến công ty. Vợ biện minh rằng cuộc sống hôn nhân trôi qua quá bình lặng nên khi gặp người đàn ông kia, cô ấy bị thu hút bởi sự mới mẻ. Cô ấy cầu xin tôi tha thứ và hứa sẽ cắt đứt hoàn toàn với hắn để quay về với gia đình.

Những ngày này nhìn con gái hồn nhiên chơi đùa, lòng tôi đau như cắt. Tôi không thể ngờ rằng sự phản bội lại đến từ những bữa ăn tưởng chừng như đầy tình yêu thương mà vợ chuẩn bị mỗi ngày. Mỗi lần nhìn vào mâm cơm, tôi lại nhớ đến lý do thực sự đằng sau những món ăn đó và cảm thấy uất giận, chua chát không chịu nổi.

Gia đình này tôi đã dành bao nhiêu tâm huyết, yêu thương và kỳ vọng tương lai nên thực sự không chấp nhận nổi việc phá vỡ nó. Tôi thương con còn quá nhỏ. Nhưng tha thứ cho vợ thì khó quá, vì tôi cảm thấy tình cảm và lòng tự trọng của mình bị xúc phạm nặng nề. Tôi phải làm sao đây?