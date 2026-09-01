Sau nghỉ hưu, đừng đặt cuộc đời mình vào tay con cái: 9 điều tôi ngộ ra ở tuổi 65

Nghỉ hưu vốn được coi là quãng thời gian để nghỉ ngơi, tận hưởng sau nhiều năm lao động vất vả. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không ít người cao tuổi lại rơi vào những thói quen hay lựa chọn khiến cuộc sống trở nên mệt mỏi và tài chính dễ chao đảo, theo Đời sống & pháp luật.

Câu chuyện về cuộc sống nghỉ hưu của bà Dương đăng tải trên diễn đàn Toutiao (MXH của Trung Quốc) sẽ giúp người cao tuổi nhìn nhận lại những lựa chọn của chính mình để có những năm tháng xế chiều viên mãn.

Tôi có một con trai và một con gái, cả hai đều sống ở thành phố khác. Các con rất thương mẹ, nhiều lần gọi điện và ngỏ ý đón tôi về ở cùng. Tôi từng ở nhà con trai một tuần, sau đó sang nhà con gái hơn nửa tháng. Cuối cùng, tôi vẫn chọn trở về nhà mình.

Hai thế hệ có cách sinh hoạt và suy nghĩ khác nhau. Khi ở nhà con trai, tôi thường ở nhà một mình vì các con đều đi làm, cháu đi học. Thấy con bận rộn, tôi đi chợ, nấu cơm, muốn giúp giặt quần áo. Nhưng con dâu có sở thích riêng, không phải món nào tôi nấu cũng hợp khẩu vị. Những chuyện nhỏ như vậy khiến tôi phải để ý nhiều hơn đến cảm xúc của người khác.

Khi trở về căn nhà của mình, tôi mới thực sự cảm thấy nhẹ nhõm. Từ đó, tôi quyết định tự lên kế hoạch cho những năm nghỉ hưu.

Tôi nghĩ sau nghỉ hưu, có thể sống đơn giản nhưng nhất định phải có khả năng tự chủ. Ảnh minh họa

1. Nghỉ hưu không sống phụ thuộc vào con cái

Tôi có lương hưu hơn 4.000 NDT mỗi tháng, khoảng 15,5 triệu đồng. Chồng tôi trước khi qua đời cũng để lại hơn 200.000 NDT tiền tiết kiệm, tương đương khoảng 775 triệu đồng.

Tôi dự định bán căn hộ ba phòng ngủ đang ở để chuyển sang một căn nhỏ hơn. Số tiền chênh lệch sẽ trở thành khoản dự phòng cho tuổi già.

Tôi nghĩ sau nghỉ hưu, có thể sống đơn giản nhưng nhất định phải có khả năng tự chủ. Khi bản thân còn khỏe mạnh và có nguồn tài chính ổn định, không cần thiết phải phụ thuộc vào con.

2. Còn khỏe, tôi muốn sống tại nhà

Tôi không thích nơi đông người nên chưa từng nghĩ đến việc vào viện dưỡng lão.

Nếu vẫn có thể tự chăm sóc bản thân, tôi muốn sống trong căn nhà quen thuộc, tự nấu ăn và làm những việc mình thích. Nếu một ngày sức khỏe giảm sút, tôi sẽ thuê người chăm sóc.

Lương hưu, tiền tiết kiệm và khoản tiền có được từ việc bán nhà sẽ giúp tôi chủ động hơn khi cần người hỗ trợ.

3. Không dùng lương hưu để nuôi con

Tôi từng thấy nhiều người nghỉ hưu vẫn dùng phần lớn lương hưu để hỗ trợ con cái. Tôi hiểu cha mẹ luôn muốn con có cuộc sống tốt, nhưng thương con không có nghĩa là phải hy sinh toàn bộ cuộc sống của mình.

Các con vẫn còn trẻ, còn khả năng làm việc và kiếm tiền. Trong khi đó, người nghỉ hưu thường chỉ còn lương hưu, tiền tiết kiệm và tài sản tích lũy.

Vì vậy, tôi ưu tiên giữ tiền cho bản thân. Có khoản dự phòng trong tay, khi gặp chuyện bất ngờ tôi không phải ngửa tay xin con.

4. Sau nghỉ hưu, sức khỏe quan trọng nhất

Trước đây tôi luôn nghĩ có tiền mới sống tốt. Nhưng sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra sức khỏe và tinh thần mới là điều đáng quý nhất.

Mỗi sáng, tôi dậy sớm đi bộ, tập thể dục, đi chợ rồi về tự nấu những món mình thích. Tôi cố gắng sống vui vẻ và không tự đối xử khắt khe với bản thân.

Ở tuổi này, mỗi ngày khỏe mạnh, tinh thần thoải mái đã là một niềm hạnh phúc.

5. Bớt những cuộc vui không cần thiết

Sau khi các con lập gia đình, tôi dần giảm những cuộc gặp gỡ không cần thiết. Tôi cũng không còn can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của con cháu.

Các con có gia đình và trách nhiệm riêng, tôi có cuộc sống của mình. Tôi dành thời gian trồng hoa, chăm cây, đi bộ và thỉnh thoảng leo núi.

Cuộc sống nghỉ hưu không nhất thiết phải náo nhiệt. Một ngày bình lặng nhưng dễ chịu đôi khi lại đáng quý hơn những cuộc vui kéo dài.

6. Không chạy theo du lịch hay hội nhóm

Những năm đầu nghỉ hưu, tôi từng đi du lịch vài lần nhưng nhận ra mình không thực sự thích những chuyến đi xa. Đi lại khiến tôi mệt, chi phí cũng không nhỏ.

Bây giờ, nếu con trai hoặc con gái đưa đi thì tôi vui vẻ tham gia, còn bản thân không chủ động đi quá nhiều.

Tôi cũng không tham gia các hội nhóm. Một số cuộc trò chuyện chỉ xoay quanh lương hưu, con cái hay những chuyện thị phi. Tôi nhận ra mình không cần phải biết tất cả những điều ấy.

7. Nghỉ hưu rồi, hãy biết tiêu tiền cho bản thân

Khi còn trẻ, tôi rất tiết kiệm. Quần áo đẹp hay những món đồ tốt đều ưu tiên cho gia đình, còn bản thân luôn nghĩ "không cần thiết".

Sau khi nghỉ hưu, tôi thay đổi.

Nếu thích một bộ quần áo đẹp, tôi sẽ mua. Nếu cần đôi giày mới hay sản phẩm chăm sóc da, tôi cũng không còn quá đắn đo.

Tôi không tiêu hoang phí, chỉ đơn giản là học cách chăm sóc và yêu thương bản thân sau nhiều năm dành phần lớn thời gian cho gia đình.

8. Đừng kỳ vọng quá nhiều vào con cái

Điều tôi thay đổi nhiều nhất sau nghỉ hưu là không còn đặt quá nhiều kỳ vọng vào các con.

Tôi biết con cái yêu thương mình, nhưng chúng cũng có công việc, gia đình và những áp lực riêng. Nếu lúc nào cũng mong con phải gọi điện, về thăm hay chăm sóc mình theo đúng mong muốn, bản thân rất dễ thất vọng.

Ngược lại, khi không kỳ vọng quá nhiều, mỗi sự quan tâm của con đều trở thành niềm vui.

Một ngày con gái có thời gian đưa mẹ đi mua sắm, tôi sẽ rất vui. Con trai gọi điện hỏi thăm, tôi cũng thấy ấm lòng.

9. Nghỉ hưu là lúc học cách sống cho mình

Sau những trải nghiệm ấy, tôi hiểu rằng tuổi già không đáng sợ. Điều đáng sợ là đến tuổi nghỉ hưu vẫn không biết mình muốn sống như thế nào. Tôi không cần con cái phải sống cùng, cũng không muốn chúng phải gánh trách nhiệm thay mình khi tôi còn khả năng tự lo.

"Đời cua cua máy, đời cáy cáy đào" – con cái có cuộc đời của chúng, cha mẹ cũng cần có cuộc sống riêng.

Sau nghỉ hưu, tôi không mong mình thật giàu có. Tôi chỉ muốn có sức khỏe, một khoản tiền đủ dùng, một mái nhà phù hợp và tinh thần tự do. Có lẽ tuổi xế chiều nên học cách hài lòng với những gì mình có, bớt kỳ vọng, bớt phụ thuộc và sống trọn vẹn từng ngày.

Một tư duy tích cực sẽ giúp bạn đón nhận mọi chuyện nhẹ nhàng hơn, dù là khó khăn hay niềm vui.

Đừng để tâm quá nhiều đến những điều không hài lòng. Hãy học cách biết ơn, tận hưởng từng khoảnh khắc bình dị và đừng so sánh mình với người khác. Mỗi người đều có hành trình riêng, và chỉ cần bạn cảm thấy an yên, đó đã là thành công lớn nhất, theo Thời báo Văn học nghệ thuật.

Bởi một cuộc sống nghỉ hưu hạnh phúc không nằm ở việc con cái cho mình bao nhiêu, mà nằm ở việc bản thân có thể tự quyết định và bình thản tận hưởng những năm tháng còn lại như thế nào.