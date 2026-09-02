3 điều người già luôn mong mỗi dịp lễ, Tết nhưng ít khi nói ra

Đó không phải là những món quà đắt tiền hay những điều quá lớn lao. Khi tuổi càng cao, mong muốn của người già cũng dần trở nên giản dị hơn. Họ mong có những khoảng thời gian được ngồi bên con cháu, được hỏi han và lắng nghe những câu chuyện của gia đình.

Họ cũng mong tiếng nói, sở thích và những lựa chọn của mình vẫn được con cháu tôn trọng, thay vì mọi việc đều được quyết định thay. Và trên hết, điều khiến họ yên lòng nhất vẫn là nhìn thấy con cái khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, các con biết yêu thương và chăm sóc nhau.

Sau 8 năm làm dâu, lần đầu tôi quyết định không về quê dịp nghỉ lễ và bật khóc trước câu nói của mẹ chồng GĐXH - Suốt 8 năm làm dâu, tôi chưa từng nghĩ mình có thể nói “không” với một kỳ nghỉ ở quê chồng. Vậy mà năm nay, sau những tháng ngày bận rộn, tôi quyết định ở lại, dành thời gian cho các con và cho chính mình. Tôi đã nghĩ sẽ phải đối mặt với sự không hài lòng của mẹ chồng, nhưng phản ứng của bà sau đó lại khiến tôi lặng người.