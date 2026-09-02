3 điều người già luôn mong mỗi dịp lễ, Tết nhưng ít khi nói ra
GĐXH - Mỗi dịp lễ, Tết, con cháu thường háo hức với những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ. Còn với người lớn tuổi, niềm vui đôi khi lại giản dị hơn nhiều. Có 3 điều họ luôn mong chờ từ con cháu, nhưng vì thương con, ngại làm phiền nên thường chẳng nói ra.
Đó không phải là những món quà đắt tiền hay những điều quá lớn lao. Khi tuổi càng cao, mong muốn của người già cũng dần trở nên giản dị hơn. Họ mong có những khoảng thời gian được ngồi bên con cháu, được hỏi han và lắng nghe những câu chuyện của gia đình.
Họ cũng mong tiếng nói, sở thích và những lựa chọn của mình vẫn được con cháu tôn trọng, thay vì mọi việc đều được quyết định thay. Và trên hết, điều khiến họ yên lòng nhất vẫn là nhìn thấy con cái khỏe mạnh, gia đình hòa thuận, các con biết yêu thương và chăm sóc nhau.