Sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025, con giáp Tý sẽ thay đổi sao?

Thứ năm, 09:33 04/09/2025 | Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo về tử vi của con giáp Tý tháng 7 âm lịch năm 2025. Cùng theo dõi để biết được sự thay đổi cỉa con giáp Tý ra sao sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch.

Sau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập trànSau ngày Quốc khánh 2/9, những con giáp này đón ‘mưa’ tài lộc, niềm vui ngập tràn

GĐXh – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, đây là những con giáp đón nhiều niềm vui, tài lộc từ sau ngày Quốc khánh 2/9. Mọi người có thể tham khảo.

Sự nghiệp của con giáp Tý tháng 7 âm lịch 2025

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tử vi tháng 7 âm lịch 2025 cho thấy Nguyệt lệnh Mộc Dục dự báo con giáp Tý có đầy ắp hi vọng, muốn thử nhiều điều mới mẻ.

Nếu có mục tiêu gì, con giáp Tý cứ tiếp tục tiến hành, có cơ hội được trải nghiệm và đạt được thành tựu. Bạn đừng để ý tới những bàn tán xung quanh vì họ thường không hiểu và có xu hướng ngăn cản ước mơ và tham vọng của bạn

Lưu ý với con giáp này là khi tiến hành cần thận trọng trước những quyết định lớn và hãy tìm đến hỗ trợ khi cần thiết.

Sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025, con giáp Tý sẽ thay đổi sao? - Ảnh 2.

Con giáp Tý có nhiều thay đổi từ sau Rằm tháng 7 âm lịch

Chính Ấn mang lại nhiều niềm tin và hi vọng cho khía cạnh sự nghiệp của con giáp tuổi Tý. Điều này còn giúp bạn có thêm động lực để theo đuổi các dự án phụ hoặc khởi động ý tưởng kinh doanh mới.

Tài lộc của con giáp Tý tháng 7 âm lịch

Những ngày sau Rằm tháng 7, bản mệnh có thể dành nhiều thời gian hơn để đi du lịch và thư giãn, học cách tận hưởng cuộc sống. Con giáp Tý nên tránh việc ham mê thể hiện, chưng diện cho mình về vật chất vì điều này vừa khiến bạn dễ bị rỗng túi mà còn gặp phải tiểu nhân.

Tài lộc trong tháng chưa được tốt, nên con giáp này cần thận trọng trong việc đầu tư. Tránh xa những lời hứa hẹn vì họ chỉ đang có thuyết phục đẩy bạn vào những cái bẫy mà thôi. Không nên thực hiện bất kỳ dự án tài chính rủi ro cao nào, nếu không sẽ dễ bị tổn thất.

Tình duyên của con giáp Tý tháng 7 âm lịch 2025

Tam Hợp ghé thăm cho thấy tháng này dù là tháng 7 âm lịch người ta chỉ toàn nói tới chuyện xui xẻo nhưng con giáp Tý lại có điểm sáng về chuyện tình cảm. Đào hoa nở rộ nên tuổi Tý độc thân lúc này có cơ hội tìm được nửa kia khá cao.

Bạn có thể thấy rằng những thay đổi của bạn trong thời gian qua là điều nên làm vì hỗ trợ cải thiện vận trình của mình rõ rệt. Những lúc bạn gặp khó khăn luôn có sự hiện diện của người ấy ở bên để ủng hộ, giúp sức nên giúp bạn thoải mái hơn để thăng hoa trong các lĩnh vực khác. May mắn khi có hậu phương vững chắc, vì thế, con giáp Tý đừng ngại khổ khi luôn có những lời động viên kịp thời dành cho bạn.

Cách khai tài vượng vận của con giáp Tý từ sau Rằm tháng 7 âm lịch

+ Mậu Tý: Cảm nhận của bạn có thể đúng nhưng đừng vội vàng kết luận quá nhanh.

Quý nhân: Hợi, Thìn

Màu sắc may mắn: Xanh lá, trắng

+ Canh Tý: Một số việc khó khăn với bạn cũng là khó khăn với người khác, bạn không phải ngoại lệ.

Quý nhân: Hợi, Mùi

Màu sắc may mắn: Trắng, tím

+ Nhâm Tý: Không ai có thể đoán được hết ý của bạn, hãy nói ra một cách rõ ràng nhất có thể.

Quý nhân: Thân, Ngọ

Màu sắc may mắn: Trắng, vàng

+ Giáp Tý: Tránh việc cố gắng tìm kiếm cảm giác mới mẻ trong tình cảm ở người mới kẻo bạn hối hận.

Quý nhân: Sửu, Tuất

Màu sắc may mắn: Đỏ, đen

+ Bính Tý: Một số việc cũng chỉ là đứng trên lập trường và góc nhìn của bạn mà thôi, đừng cố chấp.

Quý nhân: Hợi, Tuất

Màu sắc may mắn: Hồng, ghi xám

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Cúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên giaCúng ‘cô hồn’ tháng 7 âm lịch vào ngày, giờ nào tốt nhất và ở đâu mới đúng? - Lời khuyên bất ngờ từ chuyên gia

GĐXH – Theo tín ngưỡng dân gian, ngày Rằm tháng 7 còn gọi là ngày “Xá tội vong nhân”. Ngoài việc cúng Rằm, nhiều gia đình còn thực hiện nghi lễ cúng ‘cô hồn’. Năm 2025 nên cúng vào ngày, giờ nào, và thực hiện ở đâu mới đúng? Dưới đây là chia sẻ từ chuyên gia.

Những loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộcNhững loại hoa nên chọn để cúng Rằm tháng 7 đem đến phúc khí, tài lộc

GĐXH – Bình hoa tươi là lễ vật không thể thiếu trên bàn thờ ngày Rằm tháng 7. Theo chuyên gia phong thủy, việc lựa chọn hoa cúng đặt lên ban thờ vào dịp này cần được lưu ý để mang lại may mắn và sinh khí.

Hà My
