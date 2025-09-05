Mới nhất
Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025

Thứ sáu, 07:45 05/09/2025 | Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, trong đó con giáp Sửu có thay đổi bất ngờ về các phương diện từ sau Rằm tháng 7.

Sự nghiệp của con giáp Sửu tháng 7 âm lịch 2025

Con giáp tuổi Sửu biết làm ăn tính toán khôn ngoan, ngay cả việc nhỏ bản mệnh cũng rất thận trọng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn nên duy trì thái độ tích cực, lạc quan, nhưng tháng này khuyên con giáp Sửu không nên quá liều lĩnh với thương vụ làm ăn lớn vì dễ thua thiệt.

Dù đang là tháng 7 âm lịch được xem là ‘tháng không may’, nhưng tử vi trợ lực giúp sự nghiệp của con giáp Sửu vẫn tươi sáng. Nổi bật nhất là người buôn bán kinh doanh sẽ tìm thấy nhiều cơ hội lớn, giao tiếp, diễn thuyết cực kỳ thuyết phục.

Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025 - Ảnh 2.

Con giáp Sửu có những thay đổi về mọi phương diện. Ảnh minh họa

Những người làm công việc sáng tạo nội dung tạo được dấu ấn đặc biệt, hứa hẹn đây là giai đoạn bùng nổ.

Điều cần lưu tâm với con giáp Sửu từ sau Rằm tháng 7 âm lịch là đừng để cảm xúc chi phối quá nhanh, hãy giữ sự điềm tĩnh dẫu căng thẳng dễ bùng phát. Thời gian này, bản mệnh càng để ý tới tiểu tiết càng phòng tránh được rắc rối không đáng có cho mình.

Tài lộc của con giáp Sửu tháng 7 âm lịch 2025

Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tài lộc của con giáp Sửu tháng 7 âm lịch được dự đoán dồi dào hơn thời gian trước, nhất là với những ai biết khai thác các cơ hội tiềm ẩn. Chính Tài xuất hiện dự báo tài lộc dồi dào và trong thời gian này cũng có khả năng hút tiền một cách hợp lý, có thể là được hỗ trợ vốn hoặc nhận được quà tặng. Càng từ sau Rằm tháng 7, con giáp Sửu có nhiều tiền hơn.

Việc làm ăn đang có lợi nên con giáp Sửu hãy dành nhiều thời gian để tập trung khía cạnh này, hạn chế mua sắm một cách bốc đồng. Con giáp này cũng cần tránh tâm lý tham lam hoặc tham gia vào trò đỏ đen.

Tình duyên của con giáp Sửu tháng 7 âm lịch 2025

Tháng này, con giáp Sửu có xu hướng dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm hơn bất cứ điều gì khác. Nhờ đó, bạn có thể tận hưởng bầu không khí gia đình ấm áp, rất đáng ghen tị và cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.

Nhiều người tuổi Sửu sẽ có cơ hội tân trang lại không gian sống và điều chỉnh nhịp sinh hoạt để cân bằng tâm trí. Ngũ hành tương sinh dự báo, nhân duyên tốt đẹp, con giáp tuổi Sửu được tiếp thêm năng lượng lãng mạn. Người độc thân sẽ cảm thấy hào hứng khi tiếp xúc với một người mới.

Cách khai tài vượng vận cho con giáp Sửu tháng 7 âm lịch 2025

+ Kỷ Sửu: Đừng vội tin một người xa lạ bỗng chủ động tiếp cận với bạn.

Quý nhân: Tý, Tị

Màu sắc may mắn: Vàng, xám

+ Tân Sửu: Nếu có phạm chút lỗi lầm đừng lo lắng thái quá, hãy bình tĩnh xử lý.

Quý nhân: Ngọ, Mão

Màu sắc may mắn: Đen, xanh lá

+ Quý Sửu: Kiếm được tiền nhưng xem ra không tập trung vào việc giữ tiền.

Quý nhân: Dần, Thìn

Màu sắc may mắn: Xanh lá, trắng

+ Ất Sửu: Gặp được nhiều người giỏi mang lại cho bạn cơ hội học hỏi không ngừng.

Quý nhân: Tý, Mão

Màu sắc may mắn: Nâu, trắng

+ Đinh Sửu: Một số thử thách trong mối quan hệ đang dần được gỡ bỏ.

Quý nhân: Mão, Hợi

Màu sắc may mắn: Đỏ, đen

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Hà My
