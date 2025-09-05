Thay đổi bất ngờ đến với con giáp Sửu từ Rằm tháng 7 âm lịch 2025
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 7 âm lịch của 12 con giáp, trong đó con giáp Sửu có thay đổi bất ngờ về các phương diện từ sau Rằm tháng 7.
Sự nghiệp của con giáp Sửu tháng 7 âm lịch 2025
Con giáp tuổi Sửu biết làm ăn tính toán khôn ngoan, ngay cả việc nhỏ bản mệnh cũng rất thận trọng. Trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn nên duy trì thái độ tích cực, lạc quan, nhưng tháng này khuyên con giáp Sửu không nên quá liều lĩnh với thương vụ làm ăn lớn vì dễ thua thiệt.
Dù đang là tháng 7 âm lịch được xem là ‘tháng không may’, nhưng tử vi trợ lực giúp sự nghiệp của con giáp Sửu vẫn tươi sáng. Nổi bật nhất là người buôn bán kinh doanh sẽ tìm thấy nhiều cơ hội lớn, giao tiếp, diễn thuyết cực kỳ thuyết phục.
Những người làm công việc sáng tạo nội dung tạo được dấu ấn đặc biệt, hứa hẹn đây là giai đoạn bùng nổ.
Điều cần lưu tâm với con giáp Sửu từ sau Rằm tháng 7 âm lịch là đừng để cảm xúc chi phối quá nhanh, hãy giữ sự điềm tĩnh dẫu căng thẳng dễ bùng phát. Thời gian này, bản mệnh càng để ý tới tiểu tiết càng phòng tránh được rắc rối không đáng có cho mình.
Tài lộc của con giáp Sửu tháng 7 âm lịch 2025
Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, tài lộc của con giáp Sửu tháng 7 âm lịch được dự đoán dồi dào hơn thời gian trước, nhất là với những ai biết khai thác các cơ hội tiềm ẩn. Chính Tài xuất hiện dự báo tài lộc dồi dào và trong thời gian này cũng có khả năng hút tiền một cách hợp lý, có thể là được hỗ trợ vốn hoặc nhận được quà tặng. Càng từ sau Rằm tháng 7, con giáp Sửu có nhiều tiền hơn.
Việc làm ăn đang có lợi nên con giáp Sửu hãy dành nhiều thời gian để tập trung khía cạnh này, hạn chế mua sắm một cách bốc đồng. Con giáp này cũng cần tránh tâm lý tham lam hoặc tham gia vào trò đỏ đen.
Tình duyên của con giáp Sửu tháng 7 âm lịch 2025
Tháng này, con giáp Sửu có xu hướng dành nhiều thời gian cho chuyện tình cảm hơn bất cứ điều gì khác. Nhờ đó, bạn có thể tận hưởng bầu không khí gia đình ấm áp, rất đáng ghen tị và cảm thấy hạnh phúc mỗi ngày.
Nhiều người tuổi Sửu sẽ có cơ hội tân trang lại không gian sống và điều chỉnh nhịp sinh hoạt để cân bằng tâm trí. Ngũ hành tương sinh dự báo, nhân duyên tốt đẹp, con giáp tuổi Sửu được tiếp thêm năng lượng lãng mạn. Người độc thân sẽ cảm thấy hào hứng khi tiếp xúc với một người mới.
Cách khai tài vượng vận cho con giáp Sửu tháng 7 âm lịch 2025
+ Kỷ Sửu: Đừng vội tin một người xa lạ bỗng chủ động tiếp cận với bạn.
Quý nhân: Tý, Tị
Màu sắc may mắn: Vàng, xám
+ Tân Sửu: Nếu có phạm chút lỗi lầm đừng lo lắng thái quá, hãy bình tĩnh xử lý.
Quý nhân: Ngọ, Mão
Màu sắc may mắn: Đen, xanh lá
+ Quý Sửu: Kiếm được tiền nhưng xem ra không tập trung vào việc giữ tiền.
Quý nhân: Dần, Thìn
Màu sắc may mắn: Xanh lá, trắng
+ Ất Sửu: Gặp được nhiều người giỏi mang lại cho bạn cơ hội học hỏi không ngừng.
Quý nhân: Tý, Mão
Màu sắc may mắn: Nâu, trắng
+ Đinh Sửu: Một số thử thách trong mối quan hệ đang dần được gỡ bỏ.
Quý nhân: Mão, Hợi
Màu sắc may mắn: Đỏ, đen
* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.
Những số cuối ngày sinh Âm lịch 'quyền lực' quyết định trí tuệ và thành công của một ngườiĐời sống - 3 giờ trước
GĐXH - Trong tử vi, ngày sinh Âm lịch không chỉ quyết định phần nào về tính cách mà còn phản ánh trí tuệ và sự may mắn trong cuộc đời.
Từ 1/10, những khoản thu nhập nào từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân theo quy định mới?Đời sống - 5 giờ trước
GĐXH - Dưới đây là thông tin chi tiết về những khoản thu nhập từ tiền lương, tiền công được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/10/2025.
Các con giáp phát tài cực mạnh nửa cuối tháng 7 Âm lịch: May mắn kéo đến dồn dậpĐời sống - 21 giờ trước
GĐXH - Nửa cuối tháng 7 Âm lịch là giai đoạn nhiều người e ngại vì rơi đúng tháng "cô hồn". Thế nhưng, tử vi chỉ ra có những con giáp chẳng những không bị ảnh hưởng xấu mà còn gặp vận đỏ liên tiếp, tài lộc dồi dào.
Người hưởng bảo hiểm xã hội đón tin vui khi được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấpĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo Nghị định 233/2025/NĐ-CP, người hưởng bảo hiểm xã hội được nhận gộp 2 tháng tiền lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội.
Bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng trung tâm y tếĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Một bé gái sơ sinh khoảng 2 ngày tuổi bị bỏ rơi trước cổng Trung tâm Y tế Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh), đơn vị này vừa đăng tải thông báo tìm thân nhân của bé.
Tai nạn giao thông liên hoàn khiến 3 người thương vong ở Ninh BìnhĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Chiếc xe ô tô con trong lúc dừng chờ đèn đỏ ở xã Bắc Lý (tỉnh Ninh Bình) đã bất ngờ bị một xe tải từ phía sau lao tới tông trúng, gây tai nạn liên hoàn khiến tài xế tử vong tại chỗ, 2 người khác bị thương nặng.
Quy định mới nhất về hình thức đào tạo lái xe, hàng triệu lái xe cần lưu ýĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Từ ngày 1/9/2025, Thông tư 14/2025/TT-BXD chính thức có hiệu lực trong đó quy định mới về hình thức đào tạo lái xe. Dưới đây là các thông tin chi tiết, mời bạn đọc tham khảo.
Sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch 2025, con giáp Tý sẽ thay đổi sao?Đời sống - 1 ngày trước
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo về tử vi của con giáp Tý tháng 7 âm lịch năm 2025. Cùng theo dõi để biết được sự thay đổi cỉa con giáp Tý ra sao sau ngày Rằm tháng 7 âm lịch.
Tháng sinh Âm lịch của người được trời ban khí chất hơn ngườiĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Theo tử vi, chỉ một số tháng sinh Âm lịch đặc biệt mới mang đến cho con người sức hút mạnh mẽ, sự kiên cường và khả năng thành công vượt trội.
Top con giáp có tinh thần thép, càng khó khăn càng tỏa sángĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Trong cuộc sống, có những con giáp sở hữu sức mạnh tâm lý vững vàng, biết cách điều chỉnh cảm xúc, biến nghịch cảnh thành động lực để tiến lên.
Tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất sau Quốc khánh 2/9Đời sống
GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tuần mới của con giáp Tý, Sửu, Dần, Mão, Thìn, Ngọ, Thân, Dậu, Tuất. Các con giáp có những thay đổi bất ngờ về các phương diện trong tuần này.