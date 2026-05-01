SUV cỡ nhỏ giá 204 triệu đồng của Kia đẹp long lanh, trang bị siêu xịn, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 chỉ như Honda SH thích hợp với chị em
GĐXH - SUV cỡ nhỏ của Kia được tung ra thị trường mẫu xe mới tinh giá 204 triệu đồng, rẻ hơn cả Morning.
Kia chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp 2026 của mẫu SUV Kia Syros, mang đến hàng loạt thay đổi về danh mục phiên bản, thiết kế và giá bán, trong khi vẫn giữ nguyên nền tảng vận hành quen thuộc. Đây được xem là bước điều chỉnh nhằm tăng sức cạnh tranh của Syros trong phân khúc SUV đô thị đang ngày càng sôi động.
Về thiết kế, Syros 2026 được làm mới nhẹ với diện mạo hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với cản trước thiết kế lại, tích hợp các chi tiết khí động học sơn cùng màu thân xe, ốp gầm đen bóng và đèn sương mù LED. Ở phía sau, cản sau cũng được tinh chỉnh, đi kèm thanh giá nóc và gương chiếu hậu sơn đen bóng, tạo nên vẻ ngoài thể thao và đồng bộ hơn. Ở các phiên bản cao cấp HTX và HTX (O), xe được trang bị bộ mâm hợp kim 17 inch hai tông màu mới, đi kèm cùm phanh màu neon nổi bật, góp phần tăng tính nhận diện. Bên cạnh đó, Kia còn bổ sung các tùy chọn màu sơn mới như Magma Red và Ivory Silver (bản mờ và bóng), thay thế cho một số màu cũ.
Dù có nhiều thay đổi về ngoại hình và danh mục sản phẩm, Syros 2026 vẫn giữ nguyên hệ truyền động. Xe tiếp tục cung cấp hai tùy chọn động cơ gồm máy xăng tăng áp 1.0L và máy diesel 1.5L, kết hợp với hộp số sàn, tự động ly hợp kép (DCT) hoặc tự động truyền thống tùy phiên bản. Cấu hình này vốn đã được đánh giá cao về sự cân bằng giữa hiệu suất và tiết kiệm nhiên liệu.
Khoang nội thất và trang bị tiện nghi không có sự thay đổi so với trước, nhưng vẫn thuộc nhóm nổi bật trong phân khúc. Xe được trang bị màn hình giải trí cảm ứng 12,3 inch hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây, màn hình kỹ thuật số 12,3 inch cho người lái và màn hình điều hòa tự động 5 inch. Ngoài ra, Syros còn sở hữu hệ thống âm thanh 8 loa Harman Kardon, ghế ngồi có thông gió cho cả hàng trước và sau, cửa sổ trời toàn cảnh, sạc không dây và hệ thống đèn nội thất 64 màu.
Về an toàn, Kia tiếp tục duy trì gói trang bị toàn diện với 6 túi khí tiêu chuẩn, hệ thống cân bằng điện tử (ESC), camera 360 độ, phanh tay điện tử, cảm biến đỗ xe trước/sau/bên và đặc biệt là gói hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2. Đây là những trang bị giúp Syros giữ vững vị thế cạnh tranh trong phân khúc.
Giá SUV cỡ nhỏ Kia Syros
Ở lần nâng cấp này, Kia đã tái cấu trúc đáng kể dải sản phẩm của Syros với việc bổ sung ba phiên bản mới gồm HTE, HTE (O) và HTX (O), đồng thời loại bỏ một số biến thể trước đây như HTK, HTX Plus và HTX Plus(O). Việc tinh gọn và sắp xếp lại các phiên bản giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn hơn, đồng thời mở rộng khoảng giá bán từ 8,40 lakh Rs đến 15,80 lakh Rs (khoảng 204 - 389 triệu đồng) tùy theo cấu hình động cơ và trang bị. Đáng chú ý, phiên bản diesel số tự động nay có mức giá dễ tiếp cận hơn, giảm tới 2,48 lakh Rs so với trước, gia tăng sức hấp dẫn cho những khách hàng ưu tiên sự tiện nghi khi vận hành.Ô tô và xe cộ
Trong phân khúc SUV cỡ nhỏ, Kia Syros sẽ tiếp tục đối đầu với nhiều cái tên quen thuộc như Maruti Brezza, Tata Nexon, Kia Sonet, Hyundai Venue, Mahindra XUV 3XO, Renault Kiger, Skoda Kylaq và Nissan Magnite. Với những tinh chỉnh hợp lý về phiên bản và giá bán, Syros 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục củng cố vị thế của mình trên thị trường.
SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam
Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.
SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng
SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng
Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.
SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng
Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.
New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.
SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng
Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.
Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.
SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng
Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.
Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.
SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng
Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.
Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.
