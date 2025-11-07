Tác giả 'Phở anh Hai' từng bị 5 công ty game từ chối
Trước khi có sản phẩm trở thành hiện tượng mạng, tác giả "Phở anh Hai" từng trải qua giai đoạn thất bại liên tiếp, bị 5 công ty phát hành game từ chối tuyển dụng.
Ra mắt ngày 23/10, game “Phở Anh Hai” nhanh chóng trở thành hiện tượng "nóng" trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm lớn của cộng đồng mê game trong và ngoài nước. Đứng sau thành công của game là Đ.T.T (cái tên do tác giả tự nhận, không phải tên thật), sinh năm 2003, hiện là sinh viên Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông, Đại học Bách khoa Hà Nội.
Ít ai biết rằng trước khi có thành công ngoài mong đợi với “Phở Anh Hai”, Đ.T.T đã 5 lần bị các công ty phát hành game từ chối tuyển dụng, chủ yếu vì thiếu sản phẩm nổi bật, không đủ sức cạnh tranh với các ứng viên khác.
Chàng sinh viên này đã có 7 năm theo đuổi lĩnh vực lập trình game, từ những dự án thử nghiệm ban đầu đến việc phát triển các sản phẩm cá nhân.
Hồi học lớp 10, anh biết đến Flappy Bird - trò chơi cực kỳ nổi tiếng thời đó, cũng do một cựu sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội sáng tạo, phát triển - và câu chuyện thành công của đàn anh cùng trường trở thành nguồn cảm hứng đầu tiên, khơi dậy trong anh niềm yêu thích với lập trình game.
Đ.T.T tiết lộ, anh "không mê chơi game nhưng lại mê nhìn người khác chơi game"; luôn hứng thú khi quan sát người khác vui vẻ, hào hứng trước những trò chơi họ trải nghiệm. Việc thường xuyên xem các video mà game thủ bình luận về game giúp anh nhận ra, niềm vui không chỉ nằm ở việc trải nghiệm trò chơi, mà còn ở việc tạo ra trò chơi có thể chạm đến cảm xúc của người khác.
Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Đ.T.T quyết định theo học Trường Công nghệ Thông tin và Truyền thông của Đại học Bách khoa Hà Nội. Trường không có chuyên ngành riêng về phát triển game; nhưng những kiến thức về công nghệ thông tin và việc được rèn luyện kỹ năng lập trình, quản lý dự án, lên kế hoạch... đã trở thành nền tảng quan trọng giúp anh hiện thực hóa ước mơ của mình.
Năm cuối đại học, Đ.T.T thử sức bằng cách nộp hồ sơ vào một số công ty phát hành game nhưng đều thất bại, 5 lần liên tiếp bị từ chối. Nhìn nhận điều đó một cách bình thản, anh nói mình bị từ chối vì lúc đó chưa có dấu ấn nổi bật hay sản phẩm thực tế đủ sức cạnh tranh với các ứng viên khác.
Sau đó, Đ.T.T quyết định tự thực hiện một dự án cá nhân, và game “Phở Anh Hai” được hoàn thành chỉ trong một tháng.
Trong 5 ngày đầu ra mắt, trò chơi không được ai biết đến. Bất ngờ xảy ra khi một số người dùng đăng lên mạng xã hội video ghi lại quá trình trải nghiệm game này, thu hút sự quan tâm của cộng đồng. Từ đó, “Phở Anh Hai” nhanh chóng lan tỏa và trở thành hiện tượng.
Tính đến 18h ngày 6/11, game đạt 1 triệu lượt tải sau hai tuần ra mắt.
Khi trò chơi nổi tiếng và được quan tâm rộng rãi, Đ.T.T. nhận vô số tin nhắn chúc mừng và lời động viên từ cộng đồng. Nam sinh viên Bách khoa cho biết trước đó, anh có gần 200 dự án game thuộc nhiều thể loại như nhập vai, hành động, giải đố... nhưng đều thất bại và phải gỡ bỏ.
"Từ một người được truyền động lực bỗng nhiên trở thành người truyền động lực, tôi thấy vừa bất ngờ vừa hạnh phúc", tác giả "Phở Anh Hai" tâm sự.
Nhiều người chơi gửi tin nhắn bày tỏ mong muốn có phần tiếp theo của trò chơi, Đ.T.T cho biết anh đang nghiêm túc xem xét ý tưởng này và muốn đầu tư lâu dài cho "Phở anh Hai". Trong tương lai, anh đặt mục tiêu trở thành nhà lập trình game chuyên nghiệp, tạo ra những sản phẩm mang bản sắc và câu chuyện Việt Nam.
