Về già, trước khi giao hết tài sản, tiền tiết kiệm cho con: Hãy cân nhắc 3 điều này để không phải hối hận
GĐXH - Khoản tiền tiết kiệm trong tay có thể mang lại sự bảo đảm vững chắc về già, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của những phiền muộn nếu giao đi không đúng lúc.
Tiền bạc là điểm tựa, là sự an tâm của người già. Khoản tiền tiết kiệm trong tay có thể mang lại sự bảo đảm vững chắc về già, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của những phiền muộn nếu giao đi không đúng lúc. Trước khi quyết định chuyển giao hết tài sản cho con, các bậc cha mẹ cần giữ cho mình sự tỉnh táo và suy nghĩ thấu đáo 3 vấn đề cốt lõi sau.
Về già, 3 điều cần cân nhắc trước khi giao hết tài sản cho con
1. Đưa quá sớm: Coi chừng lòng tốt bị xem nhẹ
Bản chất con người đôi khi rất khó lường trước sự tham lầm. Khi bạn dốc hết ruột gan, trao đi toàn bộ tích lũy quá sớm, con cái có thể sẽ không thấy được sự hy sinh đó mà lại nảy sinh tâm lý nghi ngờ: "Chắc bố mẹ vẫn còn quỹ đen chưa đưa hết".
Khi tiền đã trao tay, sự chân thành của bạn dễ dàng bị coi là điều hiển nhiên. Người già mất đi quyền chủ động tài chính cũng thường mất đi sự tiếng nói trong gia đình. Ngược lại, những người già biết "giữ lại một đường lui", chỉ hỗ trợ con khi thực sự cần thiết, thường nhận được sự kính trọng và quan tâm nhiều hơn.
Lời khuyên: Đừng vội vã rút cạn vốn liếng. Hãy giúp đỡ có chừng mực và giữ lại khoản cốt lõi để bảo đảm quyền lợi cho chính mình.
2. Giữ lại muộn một chút: Đây mới là chỗ dựa thực sự
Tiết kiệm trong tay người già chính là gốc rễ của việc dưỡng già. Có tiền trong túi, lòng không hoảng loạn, tâm thế mới ung dung. Nếu bạn giữ được quyền chủ động về tài chính, bạn sẽ xây dựng được một hàng rào bảo vệ vững chắc cho sự an ổn của tuổi xế chiều.
Ngược lại, nếu trao đi quá sớm để rồi rơi vào cảnh trắng tay, không còn đường lui, lúc đó mọi sự trông cậy vào lòng hiếu thảo của con cái đều trở nên bấp bênh. Thực tế cho thấy, những người già tự chi trả được các khoản phí sinh hoạt và chăm sóc y tế thường có một cuộc sống chất lượng và tự tại hơn nhiều.
Lời khuyên: Hãy duy trì một khoản dự phòng đủ lớn và tự quyết định các chi tiêu hằng ngày. Đừng đặt toàn bộ gánh nặng (và hy vọng) dưỡng già lên vai con cái.
3. Không đưa hết: Bí quyết để sống tiêu dao nhất
Ai cũng muốn tuổi già được thảnh thơi, tự do. Để có được sự tự do đó, bạn nhất định phải sở hữu tài sản riêng. Việc kiểm soát được tiền bạc giúp bạn giữ được sự thoải mái trong tâm hồn.
Tôi có một người hàng xóm, sau khi giao hết tiền tiết kiệm cho con trai để mua nhà, giờ đây mỗi khi muốn mua một món đồ nhỏ hay đi thăm bạn bè đều phải nhìn sắc mặt con để xin tiền. Cuộc sống bí bách khiến ông vô cùng hối hận nhưng đã quá muộn để cứu vãn.
Lời khuyên: Giữ vững quyền tự chủ tài chính. Bạn có thể hỗ trợ con cái theo nhu cầu, nhưng tuyệt đối không chuyển giao toàn bộ tích lũy trong một lần.
Sự tỉnh táo là bảo chứng cho hạnh phúc
Tiền tiết kiệm không giống như những vật ngoài thân khác, một khi đã trao đi thì khó lòng lấy lại. Đó là tấm lá chắn cho những nhu cầu thiết yếu khi sức khỏe giảm sút. Người không tỉnh táo trong việc giao tiền sẽ khó lòng có được một tuổi già êm ấm.
Tiền bạc là công cụ giữ vững lòng tự tôn và sự chủ động trong sinh hoạt hằng ngày. Tránh để sự hy sinh bị xem là hiển nhiên hoặc gây ra lòng tham không đáy.
Bạn hãy giúp đỡ con từng phần, giữ lại phần gốc, không bao giờ để mình rơi vào trạng thái "tay trắng".
Hãy nhớ: Thương con là bản năng, nhưng giữ lại cho mình là trí tuệ. Một tuổi già hạnh phúc không chỉ cần tình thương của con cháu, mà cần cả sự độc lập của chính bản thân mình.
