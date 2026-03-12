Bước qua tuổi 60, có 5 điều tuyệt đối đừng làm để tuổi già không phải hối tiếc

Thứ năm, 07:00 12/03/2026 | Gia đình
Hà Anh
GĐXH - Tuổi già đừng vất vả vì nhà cửa, đừng gây áp lực cho gia đình, đừng khoe khoang phù phiếm, đừng thắt lưng buộc bụng quá mức và đừng cố thay đổi người khác.

Đàn ông ngoại tình sợ nhất điều gì ở vợ?: Không phải là đánh ghen, mà là 5 phản ứng "lạnh lùng" nàyĐàn ông ngoại tình sợ nhất điều gì ở vợ?: Không phải là đánh ghen, mà là 5 phản ứng 'lạnh lùng' này

GĐXH - Nhiều phụ nữ khi phát hiện chồng phản bội thường chọn cách suy sụp, khóc lóc hay làm ầm ĩ với hy vọng người đàn ông sẽ hồi tâm chuyển ý. Thế nhưng, thực tế phũ phàng là đàn ông trung niên không sợ sự ồn ào.

Người già thông thái là người biết lúc nào nên "hồ đồ", lúc nào nên tỉnh táo. Có những việc thời trẻ ta coi là mục tiêu phấn đấu, nhưng khi tuổi già, nếu vẫn cố chấp nắm giữ, chúng sẽ trở thành gánh nặng vắt kiệt sức lực và sự bình yên của chúng ta. 

Dưới đây là 5 bài học đắt giá mà bất cứ ai bước vào tuổi xế chiều cũng nên chiêm nghiệm.

Tuổi già hạnh phúc không phải là có bao nhiêu tài sản, mà là có bao nhiêu sự tự tại trong tâm hồn. Ảnh minh họa

5 điều tuyệt đối đừng làm để tuổi già không phải hối tiếc

1. Đừng mải mê "đầu tư" thêm nhà cửa

Thời trẻ, chúng ta bươn chải mua nhà để tích lũy, để hãnh diện. Nhưng khi đôi chân đã mỏi, việc tiếp tục lao vào vòng xoáy bất động sản, sửa sang hay mua thêm nhà chỉ khiến bạn thêm kiệt sức. Nhà cao cửa rộng đến mấy cũng không bằng một chiếc giường thoải mái và một tâm thế an ổn. Hãy học cách tận hưởng không gian mình đang có thay vì tiếp tục làm "nô lệ" cho gạch đá, xi măng.

2. Đừng so kè, mâu thuẫn với con dâu

"Gia hòa vạn sự hưng" – câu nói này càng về già càng thấy thấm. Việc cố gắng giữ vị thế "tôi nói là phải nghe" chỉ khiến không khí gia đình thêm căng thẳng. Thay vì soi xét, hãy học cách mỉm cười và bao dung. Khi bạn đối xử với con dâu bằng sự rộng lượng, bạn không chỉ nhận lại sự tôn trọng mà còn giữ được sự bình yên cho chính mình.

3. Đừng đem thành tựu của con cái đi khoe khoang

Con cái thành đạt là niềm tự hào, nhưng đừng biến nó thành công cụ để "nở mày nở mặt" với bạn bè. Việc khoe khoang vô hình trung tạo ra áp lực cho con và sự đố kỵ từ người ngoài. Hãy hiểu rằng thành công của con là của con, bạn chỉ cần lặng lẽ tận hưởng niềm hạnh phúc đó là đủ. Giá trị của bạn nằm ở sự tu dưỡng của chính mình, không phải ở chức danh của con cái.

4. Đừng trao hết tài sản cho con quá sớm

Thương con là bản năng, nhưng giữ lại tiền dưỡng già là trí tuệ. Việc dồn hết tích lũy cả đời cho con cái với hy vọng được phụng dưỡng thường dẫn đến những kết cục buồn. Hãy giữ cho mình một khoản tài chính chủ động để được sống tự do, có tôn nghiêm và không phải nhìn sắc mặt ai để chi tiêu. Bạn có sống tốt, con cái mới có thể yên tâm lập nghiệp.

Bước qua tuổi 60, có 5 điều tuyệt đối đừng làm để cuối đời không phải hối tiếc - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

5. Đừng cố gắng thay đổi người bạn đời

Chúng ta đã dành nửa đời người để "uốn nắn" nhau nhưng thực tế, con người rất khó thay đổi. Ở tuổi này, thay vì dằn vặt vì những thói xấu của đối phương, hãy học cách chung sống hòa bình và trân trọng những ưu điểm của họ. Chấp nhận sự không hoàn hảo của người bạn đời chính là chìa khóa mở ra cánh cửa hạnh phúc thực sự của tuổi già.

Tuổi già: Sống nhẹ nhàng chính là đạo lý

Tuổi già hạnh phúc không phải là có bao nhiêu tài sản, mà là có bao nhiêu sự tự tại trong tâm hồn. Đừng vất vả vì nhà cửa, đừng gây áp lực cho gia đình, đừng khoe khoang phù phiếm, đừng thắt lưng buộc bụng quá mức và đừng cố thay đổi người khác. Sống thư thái, buông bỏ đúng lúc mới là con đường đúng đắn nhất.

Trước khi giao hết tài sản cho con: Hãy cân nhắc 3 điều này để không phải hối hận

GĐXH - Khoản tiền tiết kiệm trong tay có thể mang lại sự bảo đảm vững chắc về già, nhưng cũng có thể trở thành nguồn cơn của những phiền muộn nếu giao đi không đúng lúc.

Nghỉ hưu mới thấm: Tránh gặp 3 kiểu người này kẻo tuổi già mang họa

GĐXH - Nếu trong họ hàng có 3 kiểu người sau đây, việc giữ khoảng cách không phải là tuyệt tình, mà là để bảo vệ những năm tháng xế chiều.

Đàn ông khôn ngoan nên biết: Tiền có thể giao cho vợ, nhưng 2 quyền này nhất định phải tự nắm giữ!

GĐXH - Một người đàn ông thực sự thông minh không bao giờ coi việc "nộp lương" là toàn bộ cách vận hành cuộc hôn nhân, càng không giao ra mọi quyền chủ động một cách không đáy.

Đừng trách "tâm tư khó đoán": Phụ nữ dù bao nhiêu tuổi cũng luôn khao khát 3 điều này!

GĐXH - Nhiều đàn ông than phiền rằng "tâm tư phụ nữ như kim dưới đáy bể", đầu tư bao nhiêu tâm sức vẫn nhận về sự lạnh lùng. Thế nhưng thực tế, nhu cầu của phái đẹp chưa bao giờ là những món đồ xa xỉ hay sự lãng mạn hào nhoáng.

Bao lâu nay tôi mải mê công việc mà sao nhãng chuyện gia đình, để các con lớn lên thiếu thốn tình cảm của người bố, càng ngày càng xa cách, chúng coi những người lạ trên mạng là tri kỷ để tâm sự chứ không phải bố mẹ.

GĐXH - Những thay đổi nhỏ trong lối sống đôi khi lại tạo ra khác biệt lớn theo thời gian. Chỉ cần duy trì vài thói quen đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày, nhiều người tin rằng vận may và cơ hội tài chính cũng dễ tìm đến hơn.

GĐXH - Có một hiện tượng rất phổ biến trong cuộc sống: Đàn ông khi không còn bạn đời bên cạnh thường rất nhanh chóng tìm kiếm một người thay thế.

GĐXH - Nhiều người lầm tưởng rằng sự "mất giá" ở tuổi trung niên nằm ở chiếc ví rỗng hay vẻ ngoài xuề xòa.

GĐXH - Trong một mối quan hệ, ai cũng mong mình là người duy nhất. Nhưng đôi khi có những thay đổi rất nhỏ trong cách nhắn tin, chia sẻ hay giới thiệu với bạn bè lại tiết lộ nhiều điều hơn bạn nghĩ. Nếu thấy những dấu hiệu dưới đây xuất hiện liên tục, có thể bạn nên nhìn lại mối quan hệ của mình.

GĐXH - Ba con giáp nữ dưới đây thường được xem là hình mẫu của người vợ hiền, mẹ đảm, cuộc sống hôn nhân vì thế cũng dễ viên mãn, con cái lớn lên hiếu thảo, gia đình ngày càng đủ đầy.

GĐXH - Bi kịch tuổi già không phải là thiếu tiền, mà là 60 tuổi vẫn để 4 kiểu người này "ám" trong nhà.

GĐXH - Người EQ cao luôn biết cân nhắc trước khi mở lời, chú ý đến cảm xúc của đối phương và hiểu rằng mỗi câu nói đều có thể tạo ra ảnh hưởng lâu dài. Chính vì vậy, họ thường có cuộc sống thuận lợi hơn.

GĐXH - Trong chiêm tinh học, có một số cung hoàng đạo được đánh giá cao bởi sự khéo léo, thấu hiểu lòng người. Nhờ vậy, họ thường nhận được nhiều sự yêu mến, cuộc sống cũng viên mãn hơn.

GĐXH - Người ta thường nói, muốn biết một người đàn ông có thật lòng hay không, đừng nghe những lời mật ngọt, hãy nhìn vào hành động của anh ta. Ngôn ngữ cơ thể là thứ không biết nói dối.

GĐXH - Người ta thường nói, muốn biết một người đàn ông có thật lòng hay không, đừng nghe những lời mật ngọt, hãy nhìn vào hành động của anh ta. Ngôn ngữ cơ thể là thứ không biết nói dối.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

