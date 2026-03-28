Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ SN 1962 bất ngờ có giao dịch 20 triệu đồng, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh
Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên đã kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 20 triệu đồng do chuyển khoản nhầm.
Ngày 11/3, bà Đỗ Thi Ngọc, sinh năm 1962 ở Tráng Vũ, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên, bất ngờ nhận được một khoản tiền chuyển khoản vào tài khoản cá nhân với số tiền là 20.000.000đ. Ngay sau khi phát hiện số tiền không rõ nguồn gốc, bà Ngọc đã chủ động liên hệ với Công an xã Hoàn Long với mong muốn trả lại đúng cho người gửi nhầm.
Sau một thời gian xác minh thông tin, Công an xã Hoàn Long đã xác định được thông tin người chuyển nhầm số tiền trên là anh Tô Quân Bình, sinh năm 1986 có hộ khẩu thường trú tại Khu 5, xã Vĩnh Châu, tỉnh Phú Thọ.
Vào lúc 09 giờ ngày 24/03/2026 Công an xã Hoàn Long đã tiến hành liên hệ với Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên để hỗ trợ trao trả lại đầy đủ số tiền bị chuyển nhầm cho anh Tô Quân Bình.
Với tinh thần nhân văn và ý thức tự giác của người dân xã Hoàn Long tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp đó, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh, tiến bộ đầy nghĩa tình.
Hà Nội: Tàu hỏa va chạm xe máy, 2 người tử vongThời sự - 7 giờ trước
Tối 27/3, một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe máy xảy ra tại xã Thượng Phúc (Hà Nội) khiến 2 người tử vong, xe máy bị vò nát.
Thời điểm miền Bắc xuất hiện nắng nóng gay gắt diện rộng sau không khí lạnhThời sự - 10 giờ trước
GĐXH - Từ khoảng ngày 30-31/3, khu vực Tây Bắc Bộ và từ Thanh Hóa đến TP. Huế có khả năng xảy ra một đợt nắng nóng diện rộng, có nơi có nắng nóng gay gắt với nền nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến 35-37 độ.
Tin sáng 28/3: Từ ngày 1/4, nhiều người phải thực hiện quy định này khi giao dịch ngân hàng; Cựu hiệu trưởng THCS lĩnh án tù vì thu 15.000/tiết dạy thêm từ 13 năm trướcThời sự - 12 giờ trước
GĐXH - Từ ngày 1/4, các tài khoản thanh toán tại ngân hàng sẽ phải sử dụng đúng tên thật theo giấy tờ định danh, không còn được dùng biệt danh; Bản án xác định cựu Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đình tổ chức dạy, học thêm không theo quy định.
Tin sáng 27/3: Băng qua lối đi tự mở, ô tô bị tàu hỏa tông nát đầu; Hành khách đưa nhầm 50 triệu đồng cho lái xe buýtThời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Dù tàu đã bấm còi cảnh báo, tài xế ô tô vẫn lái xe băng qua lối đi tự mở khiến chiếc xe bị hư hỏng nặng; Một hành khách đi xe buýt tuyến 101B tinh thần không ổn định đã đưa nhầm 50 triệu đồng cho lái xe...
Khi nào nắng nóng sẽ bao trùm toàn miền Bắc?Thời sự - 1 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, áp thấp nóng phía Tây đang có xu hướng hoạt động mạnh dần lên và mở rộng phạm vi ảnh hưởng, từ đầu tuần sau miền Bắc chuyển nắng nóng. Mức nhiệt nhiều nơi lên đến 35 độ.
Trộm xe che biển số, bị phát hiện khi gặp CSGT đang đi tuần traThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Bị CSGT dừng xe do che biển số, nam thanh niên quê ở Thanh Hóa lộ việc sử dụng xe máy là tài sản trộm cắp.
Chỉ còn hơn 1 ngày nữa sẽ cấm phương tiện lưu thông trên cầu Long BiênThời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo thông báo của Sở Xây dựng Hà Nội, từ 9 giờ ngày 28/3 đến hết ngày 27/5 sẽ cấm toàn bộ phương tiện lưu thông theo cả hai chiều trên cầu Long Biên để phục vụ dự án sửa chữa đột xuất đường bộ hành, đường dành cho xe máy và xe thô sơ.
Công an xác định nguyên nhân ban đầu ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Trung Kính (Hà Nội)Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo cơ quan chức năng, nguyên nhân dẫn đến vụ ô tô Lexus tông loạt xe trên phố Trung Kính (Hà Nội) khiến 2 người nhập viện là do tài xế buồn ngủ.
Thời tiết Hà Nội lại mưa rét khi không khí lạnh tràn về?Thời sự - 2 ngày trước
GĐXH - Theo dự báo thời tiết, khoảng ngày 27–28/3, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường yếu lệch đông gây ra mưa rào và dông. Các khu vực trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ giảm nhẹ.
Tin sáng 26/3: Những quy tắc xét tuyển lớp 10 Hà Nội học sinh buộc phải nắm vững; Thời tiết cực đoan: Nam Bộ nắng gắt, Bắc Bộ đón đợt nóng sớmXã hội - 2 ngày trước
GĐXH - Kỳ thi vào lớp 10 công lập tại Hà Nội năm 2026 ghi nhận những điều chỉnh quan trọng về quy chế và quyền lợi dự tuyển; Thời tiết cả nước bắt đầu có đợt nắng nóng diện rộng.
