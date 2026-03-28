Tài khoản ngân hàng của người phụ nữ SN 1962 bất ngờ có giao dịch 20 triệu đồng, công an nhanh chóng vào cuộc xác minh

Ngày 11/3, bà Đỗ Thi Ngọc, sinh năm 1962 ở Tráng Vũ, xã Hoàn Long, tỉnh Hưng Yên, bất ngờ nhận được một khoản tiền chuyển khoản vào tài khoản cá nhân với số tiền là 20.000.000đ. Ngay sau khi phát hiện số tiền không rõ nguồn gốc, bà Ngọc đã chủ động liên hệ với Công an xã Hoàn Long với mong muốn trả lại đúng cho người gửi nhầm.

Sau một thời gian xác minh thông tin, Công an xã Hoàn Long đã xác định được thông tin người chuyển nhầm số tiền trên là anh Tô Quân Bình, sinh năm 1986 có hộ khẩu thường trú tại Khu 5, xã Vĩnh Châu, tỉnh Phú Thọ.

Vào lúc 09 giờ ngày 24/03/2026 Công an xã Hoàn Long đã tiến hành liên hệ với Ngân hàng AGRIBANK chi nhánh xã Việt Yên, tỉnh Hưng Yên để hỗ trợ trao trả lại đầy đủ số tiền bị chuyển nhầm cho anh Tô Quân Bình.

Với tinh thần nhân văn và ý thức tự giác của người dân xã Hoàn Long tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp đó, cùng nhau xây dựng một cộng đồng đoàn kết, văn minh, tiến bộ đầy nghĩa tình.