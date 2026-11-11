Tại sao giới trẻ hiện nay có xu hướng bỏ phố về quê?

Phản ánh sự đổi mới trong tư duy và lối sống mới của giới trẻ

Phong trào "bỏ phố về quê" ngày càng trở nên phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội. Thông tin trên VOV, bạn chỉ cần tìm kiếm từ khóa này trên Facebook hay TikTok, có thể thấy rất nhiều những hội nhóm "Bỏ phố về rừng", "Bỏ phố về quê", "Bỏ phố về vườn"... với sự tham gia của hàng nghìn thành viên, trong đó có các thế hệ trẻ. Họ chia sẻ về hành trình rời thành phố để về quê sinh sống, làm các công việc mang tính tự do.

Xu hướng này không chỉ xuất hiện tại Việt Nam mà từ lâu đã phổ biến ở nhiều quốc gia khác. Tại Nhật Bản, chính phủ thậm chí còn khuyến khích người dân rời khỏi Tokyo để sinh sống ở các vùng ngoại ô, hỗ trợ tài chính lên đến 3 triệu yên (khoảng 500 triệu đồng) cho các gia đình di dời.

Phong trào "bỏ phố về quê" ngày càng trở nên phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội.

Anh Trần Tất Đạt (2003, Phú Thọ), sinh viên năm cuối ngành Văn hóa học trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, cho biết anh có ý định làm việc tại thành phố khoảng mười năm để tích lũy vốn, sau đó sẽ về quê ở Phú Thọ mở hàng quán và làm freelancer. "Mình không hợp với môi trường thành phố, không khí ô nhiễm, bon chen, kẹt xe từ sáng sớm. Về quê sống thoải mái hơn, không quá áp lực kinh tế và gần gũi hơn với gia đình", Đạt chia sẻ.

Chọn lối sống tối giản

Hiện nay, nhiều bạn trẻ chọn cách sống tối giản hết sức có thể. Theo Báo Đại Đoàn kết, lối sống tối giản được thể hiện qua nhiều phương diện như tối giản các đồ dùng không cần thiết, tối giản các mối quan hệ, tối giản những điều tiêu cực trong cuộc sống....

Có thể hiểu lối sống tối giản là đơn giản hóa mọi sự vật, sự việc diễn ra trong cuộc sống. Chính điều này đã giúp cuộc sống trở nên đơn giản, nhẹ nhàng và bình yên hơn.

Một số người trẻ cảm thấy cuộc sống thành thị quá nhiều máy móc, vội vàng và đô la hóa. Họ mơ ước một cuộc sống đơn giản, gần gũi với cội nguồn, văn hóa truyền thống hơn ở quê nhà.

Với sự phát triển của công nghệ số và phương thức làm việc linh hoạt, nhiều người có thể làm việc từ xa hoặc khởi nghiệp kinh doanh nhỏ tại quê nhà.

Một số người trẻ cảm thấy cuộc sống thành thị quá nhiều máy móc, vội vàng và đô la hóa. Họ mơ ước một cuộc sống đơn giản, gần gũi với cội nguồn, văn hóa truyền thống hơn ở quê nhà.

Một số người trẻ quay về quê để chăm sóc cha mẹ già, giữ gìn truyền thống gia đình hoặc mong muốn cho con cái lớn lên trong môi trường tự nhiên.

Giá nhà, chi phí ăn uống, đi lại, giải trí ở các thành phố lớn ngày càng tăng cao khiến nhiều người trẻ khó khăn trong chi tiêu. Họ nhận ra việc về quê sẽ giúp giảm gánh nặng tài chính.

Cuộc sống ở thành phố lớn thường đi kèm với áp lực công việc cao, khối lượng công việc nặng nề, ồn ào và ô nhiễm. Điều này tạo ra căng thẳng, stress và nhiều người muốn tìm một môi trường yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên hơn.

Cần chuẩn bị gì để bỏ phố về quê lập nghiệp

Kiến thức

Mặc dù mọi dự định đều đi kèm với rủi ro, nhưng bạn vẫn cần một chuẩn bị cho mình những kiến thức tổng thể hoặc kế hoạch dự phòng để rời khỏi thành phố. Kiến thức hoàn chỉnh sẽ giúp bạn đi đúng hướng và không bị mất thăng bằng khi trở về quê hương. Hãy bắt đầu từ những đặc điểm của vùng quê, kế hoạch khởi nghiệp...

Đối với mỗi người rời thành phố về quê, sự ổn định về tâm lý, kiên định theo đuổi mục tiêu, vượt qua định kiến, trở ngại để lội ngược dòng luôn là yếu tố không thể thiếu. Ảnh: Đinh Huế

Tài chính

Những người trẻ tuổi cần có một khoản tiết kiệm dự phòng, một nguồn tiền mang lại lợi nhuận ổn định. Khoản tài chính này dùng để trang trải các chi phí hàng ngày cho đến khi tìm được một công việc hoặc nghề nghiệp mang lại thu nhập cho họ. Bạn nên tính toán cụ thể các khoản tiền để sinh sống hoặc bắt đầu kinh doanh để không bị hoang mang, hụt hẫng.

Tinh thần

Đối với mỗi người rời thành phố về quê, sự ổn định về tâm lý, kiên định theo đuổi mục tiêu, vượt qua định kiến, trở ngại để lội ngược dòng luôn là yếu tố không thể thiếu.

Bạn không thể bỏ công việc rồi trở về quê chỉ vì sở thích nhất thời. Bạn sẽ phải đối mặt với những trở ngại, những định kiến tâm lý khiến bạn muốn quay trở lại thành phố. Hãy chuẩn bị tinh thần vững vàng khi rời thành phố về quê lập nghiệp.

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