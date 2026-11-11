Top 5 loại cây hoa ưa bóng mát đẹp và dễ trồng

Hoa huỳnh anh

Theo Báo Giáo dục và Thời đại, hoa huỳnh anh là hoa kiểng dễ trồng, dễ chăm. Vì thuộc họ dây leo nên hoa huỳnh anh thường được trồng thành thảm hoa trên tường hay hàng rào.

Ngoài ra, hoa huỳnh anh rất dễ chăm sóc vì chúng cần rất ít nước cũng như dễ dàng thích nghi với khí hậu.

Hoa triệu chuông

Hoa triệu chuông dễ trồng, dễ chăm. Nó là cây hoa được yêu thích trong các cây hoa cảnh dễ trồng tại vườn. Hoa là biểu tượng cho thanh xuân, cho năng lượng của tuổi trẻ thông qua sắc thắm rực rỡ của chúng.

Hoa triệu chuông dễ trồng, dễ chăm. Nó là cây hoa được yêu thích trong các cây hoa cảnh dễ trồng tại vườn.

Cây vạn niên thanh

Cây vạn niên thanh là loài thân thảo, rễ chùm, lá cây đặc biệt với gân màu trắng khá nổi bật. Đây là loại cây trồng dưới bóng mát, có nguồn gốc từ Nam Mỹ và Tây Ấn. Để loài cây này phát triển tốt nhất, ánh sáng nên được cung cấp ở mức độ nhẹ nhàng thay vì quá chói. Nếu bạn muốn đặt cây gần cửa sổ đón ánh sáng, hãy đặt sau bức màn để hạn chế lượng ánh sáng vào.

Một điều lưu ý khi trồng cây vạn niên thanh là nên để xa tầm tay trẻ em, vì nó chứa một số chất dễ gây dị ứng da, đặc biệt là đối với làn da nhạy cảm của trẻ nhỏ. Cây vạn niên thanh được cho là đẹp nhất vào mùa xuân và mùa hè, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào làm cho nó nổi bật hơn.

Cây hoa phấn

Thông tin trên VOV, cây hoa phấn có nguồn gốc từ Mexico. Thân cây nhẵn có nhiều cành, phình lên ở các mấu, cành cây dễ gãy. Lá hoa phấn mọc đối, hình trứng có chóp nhọn.

Bông hoa hình phễu, có nhiều màu khác nhau như màu hồng, trắng hoặc vàng, rất thơm, nhất là về ban đêm.

Cụm hoa phấn có hình xim có cuống rất ngắn, hoa mọc ở nách lá gần ngọn. Bông hoa hình phễu, có nhiều màu khác nhau như màu hồng, trắng hoặc vàng, rất thơm, nhất là về ban đêm. Quả hoa phấn có hình cầu, khi chín có màu đen. Đây là một loài hoa thơm và dễ trồng.

Cây dương xỉ

Đây là loại cây thích sống trong môi trường bóng râm và đòi hỏi độ ẩm cao, đặc biệt người trồng cần chú ý giữ ẩm trong những mùa nắng nóng và khô hanh.

Vì vậy, để nuôi cây dương xỉ tốt, bạn cần phải thường xuyên phun nước ẩm lên bề mặt lá của chúng vì nó rất kị với thời tiết khô hạn.

Cây nguyệt quế

Cây nguyệt quế có thể đạt chiều cao tới 8m khi trồng ngoài tự nhiên, nhưng khi cây trồng dưới bóng mát trong nhà thì sẽ thấp hơn. Hoa của cây nguyệt quế có màu trắng tinh tế và hương thơm nhẹ nhàng, thu hút sự chú ý. Quả nguyệt quế có hình bầu dục và nhọn một đầu, chuyển từ màu xanh sang màu đỏ khi chín.

Hoa của cây nguyệt quế có màu trắng tinh tế và hương thơm nhẹ nhàng, thu hút sự chú ý.

Cây nguyệt quế tượng trưng cho sự chiến thắng và vinh quang, đồng thời thể hiện sự mong muốn cho sự đầy đàn con cháu, nhiều thành công và hạnh phúc trong cuộc sống.

Cây hương đào

Theo Báo Lâm Đồng điện tử, đây là loài cây ưa bóng râm khá lớn, chiều cao khoảng 2-5m, lá phân thành nhiều nhánh. Lá cây nhỏ, dài, màu xanh đen có chứa tinh dầu. Hoa hương đào màu trắng có 5 cánh gần giống hoa đào.

Hoa và lá cây tiết ra một chất có khả năng kháng khuẩn cao, tiêu diệt được các loại vi khuẩn có trong không khí. Cây hương đào đem lại cho mọi người nguồn năng lượng tích cực, tốt cho quá trình hồi phục sức khỏe người bệnh và biểu trưng cho bình yên, những điều tươi đẹp trong cuộc sống.

Lá cây nhỏ, dài, màu xanh đen có chứa tinh dầu. Hoa hương đào màu trắng có 5 cánh gần giống hoa đào.

Cây lan quân tử

Lan quân tử là cây ưa bóng, sống được ở môi trường mà mật độ ánh sáng mặt trời ít. Hoa lan quân tử đẹp rực rỡ, trồng trong nhiều trong gia đình, hành lang, mang lại vẻ đẹp tươi mới và thanh khiết cho không gian sống.

Nếu muốn hoa nở đẹp hơn có thể trồng ở ban công, cửa sổ, những nơi hạn chế ánh nắng cây sẽ sinh trưởng phát triển tốt hơn.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Biến ban công thành không gian xanh mát, tỏa hương thơm và đuổi các loại côn trùng GĐXH - Có nhiều loài hoa sử dụng mùi hương của mình để đuổi các loại côn trùng. Những loài hoa này không chỉ lam đẹp mà còn rất thân thiện. Dưới đây là những loại hoa bạn nhất định nên trồng ở ban công.