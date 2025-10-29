Sẽ cực kỳ nguy hiểm nếu lạm dụng điều này khi quan hệ

Ảnh minh họa

Đặc biệt, những người đàn ông trung niên và lớn tuổi không muốn đối mặt với các vấn đề lão hóa trong cơ thể. Lúc này việc sử dụng thuốc kích dục có thể dễ dàng dẫn đến sự hồi hộp quá mức trong hệ thống thần kinh trung ương dẫn đến rối loạn tuần hoàn máu, tim đập nhanh, làm tăng nguy cơ tai nạn tim mạch và mạch máu não.

Thuốc kích dục là loại thuốc chứa các chất làm tăng ham muốn tình dục, khoái cảm tình dục và hành vi tình dục. Trong thuốc kích dục chứa các đặc tính gây ảo giác như Bufo tác động đến tâm lý người sử dụng, từ đó tăng ham muốn và khoái cảm tình dục. Ngoài ra trong thuốc còn chứa các đặc tính giãn cơ trơn như Yohimbine làm tăng mức độ hormone và lưu lượng máu.

Thuốc kích dục dành cho nam giới thường chứa các chất làm "cậu nhỏ" nhanh chóng đạt trạng thái cương dương. Còn ở thuốc dành cho nữ thì thường chứa thành phần giúp âm đạo tiết ra nhiều chất nhờn hỗ trợ cho việc giao hợp và tăng thời gian quan hệ. Hiện nay trong danh mục Bộ Y Tế thì không có thuật ngữ nào là thuốc kích dục. Theo quy định, bán thuốc kích dục là hành vi vi phạm pháp luật, bị nghiêm cấm. Trong trường hợp sử dụng thuốc mà không có sự đồng ý của người mình có hành vi giao cấu sẽ bị xử tội hiếp dâm. Vậy có thể thấy thuốc kích dục đang là sản phẩm "lậu", được bán trôi nổi trên thị trường và không được khuyến khích trong pháp luật Việt Nam.

Thay vào đó hãy thay đổi lối sống và xây dựng một chế độ ăn giúp cải thiện sức khỏe và tâm lý, giúp hỗ trợ cải thiện sức khỏe tình dục.

Ăn nhiều thực phẩm tăng cường sinh lý là cách tăng ham muốn lành mạnh.

Một trong những cách làm tăng ham muốn tình dục lành mạnh mà hiệu quả phải kể đến là tiêu thụ thực phẩm có tác dụng tăng cường sinh lý. Các thực phẩm này đều có trong tự nhiên như:

Bạch quả: Loại quả này được các chuyên gia Đông Y đánh giá cao trong việc tăng cường ham muốn tình dục. Hiện nay bạch quả thường được chiết xuất dạng viên nang hoặc phơi khô.

Nhân sâm: Đây là loại nguyên liệu rất tốt cho việc cải thiện ham muốn ở nam giới. Ngày nay nhân sâm thường được điều chế dưới dạng lỏng để dễ uống.

Mắc ca: Đối với phụ nữ thì việc sử dụng mắc ca giúp ổn định chức năng sinh lý và tăng khả năng sinh sản cũng như ham muốn tình dục.

Sô cô la: Các nhà nghiên cứu đã khẳng định thực phẩm này giúp tăng sự ham muốn tình dục ở nữ giới.

Hàu sống: Hàu là thực phẩm giàu kẽm và rất tốt cho sinh lý của nam giới. Cho nên ăn hàu sống sẽ cải thiện ham muốn tình dục hiệu quả.

