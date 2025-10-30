Xấu hổ vì hiện tượng lạ ở phụ nữ sau khi quan hệ

Thực chất nguyên nhân của hiện tượng khiến phái đẹp phải đỏ mặt này là do túi không khí bị đẩy ra khỏi âm đạo và âm thanh phát ra khá rõ.

Đây là điều hoàn toàn bình thường và nó xảy ra với nhiều phụ nữ (mặc dù ít người đề cập đến nó). Bạn có thể làm gì để hạn chế tác dụng phụ này? Một số quý cô nhận thấy hiện tượng này chỉ xảy ra với họ khi “yêu” quá mạnh mẽ. Vì vậy, chuyển sang quan hệ tình dục nhẹ nhàng hơn hoặc với tư thế mà dương vật không hoàn toàn thoát ra khỏi âm đạo với mỗi lực đẩy có thể hạn chế điều này.

Ảnh minh họa

Các chuyên gia tình dục giải thích: Quá trình tiêu hóa của cơ thể chúng ta không dừng lại khi quan hệ tình dục. Do đó khi chúng ta ăn lần cuối, những gì đã ăn và thời điểm đi đại tiện lần cuối đều có thể ảnh hưởng đến thời điểm xì hơi.

Ở phụ nữ, xì hơi xảy ra được giải thích là do chuyển động trượt của dương vật vào sâu bên trong âm đạo. Áp lực do chuyển động này tạo ra áp lực lên hậu môn, bộ phận nằm cạnh thành âm đạo.

Đôi khi các túi khí hình thành trong hậu môn và bị đẩy ra ngoài khi quan hệ tình dục. Xì hơi khi quan hệ tình dục có thể xảy ra ở hầu hết mọi tư thế quan hệ và bất cứ lúc nào trong cuộc yêu.

Một số người cho rằng họ xì hơi khi quan hệ tình dục phổ biến hơn khi đạt cực khoái, lúc đó sự căng thẳng của cơ thể đột nhiên thư giãn dẫn đến tình trạng giải phóng khí.

Theo góc nhìn của các chuẩn mực xã hội, bạn có thể cảm thấy xấu hổ nếu lỡ xì hơi khi quan hệ tình dục, tuy nhiên bạn không nên như vậy! Đây là một hiện tượng cơ thể hoàn toàn tự nhiên, hoặc có thể nói chuyện với đối tác của bạn về nó nếu bạn cảm thấy không thoải mái.