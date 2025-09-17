Tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị khai gì tại cơ quan công an?

Trên VietnamNet, lãnh đạo Công an xã Lao Bảo (tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị đã bước đầu lấy lời khai của tài xế liên quan vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong xảy ra trên địa bàn.

Tại cơ quan công an, tài xế Trần Minh Hoàng (SN 1973, trú thôn Tân Thới 2, xã Hóc Môn, TPHCM) khai, thời điểm trên, ông điều khiển xe tải mang BKS 37C-587.63, trên xe có ông Võ Nhật Trường (SN 1977, trú ấp Cây Xoài, xã Tân An, tỉnh Đồng Nai), lưu thông theo hướng Khe Sanh – Lao Bảo.

Cận cảnh hiện trường vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị GĐXH - Lực lượng chức năng vẫn đang căng dây, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: VTC News

Khi đến khu vực trên, xe tải bất ngờ mất phanh, không thể kiểm soát tốc độ nên tài xế Hoàng đánh lái sang đường tỉnh lộ 586 để tránh các phương tiện ngược chiều. Tuy nhiên, do xe chạy với tốc độ cao, mất lái, đã đâm vào nhiều người dân và phương tiện đang buôn bán chuối bên đường.

Trước đó, vào khoảng 7h50 ngày 17/9, tại khu vực chợ Tân Long (ngã ba Quốc lộ 9 giao đường tỉnh lộ 586), thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo xảy ra vụ tai nạn giao thông khi chiếc xe tải đâm vào chợ chuối. Hậu quả vụ tai nạn khiến 12 người thương vong, trong đó bước đầu xác định có 3 nạn nhân tử vong.

Hiện trong số các nạn nhân bị thương, có 3 người được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị cấp cứu trong tình trạng nguy kịch; 6 người khác đang được điều trị tại Bệnh viện Hướng Hóa với các chấn thương vùng đầu, bụng, lưng và mặt.