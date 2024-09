Clip: tạm giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua huy động tiền đầu tư bất động sản.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An vừa bắt giữ Nguyễn Thị Thoan (SN 1992, trú tại xã Đồng Văn, huyện Thanh Chương, Nghệ An) về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" thông qua hình thức góp vốn chung để đầu tư bất động sản.

Theo điều tra, Nguyễn Thị Thoan có quen biết với một người phụ nữ trú cùng địa phương. Biết nạn nhân có khả năng huy động được số tiền lớn, Thoan đã giới thiệu rằng anh trai của mình là người có uy tín, làm ăn giỏi, có nhiều mối quan hệ để đầu tư vào các dự án bất động sản lớn với lợi nhuận cao.



Đối tượng Nguyễn Thị Thoan.

Để tạo lòng tin với nạn nhân, Thoan đã gửi hình ảnh chụp chung với người mà cô giới thiệu là anh trai, cùng các hình ảnh về công trình đang thi công, động thổ, và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Thoan nói dối rằng đây là những dự án mà anh trai cô đang đầu tư, đồng thời hứa hẹn các dự án này sẽ mang lại lợi nhuận hàng chục tỷ đồng.

Thoan còn tự nhận mình là thư ký, được anh trai giao nhiệm vụ huy động vốn và đảm bảo rằng khi có lợi nhuận, Thoan sẽ nhận tiền từ anh trai rồi trả lại cả tiền gốc lẫn tiền lời cho nhà đầu tư.

Tin tưởng vào những thông tin mà Thoan đưa ra, nạn nhân đã nhiều lần chuyển tiền cho Thoan. Tổng cộng, Thoan đã chiếm đoạt của nạn nhân hơn 7,2 tỷ đồng, một phần số tiền này Thoan đã dùng để trả nợ và tiêu xài cá nhân.

Ngày 19/9, Nguyễn Thị Thoan bị Phòng Cảnh sát hình sự Công an Nghệ An tạm giữ để điều tra về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Đối tượng Nguyễn Thị Thoan tại Cơ quan Công an.

Để tránh trở thành nạn nhân của các vụ lừa đảo, Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi có nhu cầu mua đất hoặc đầu tư bất động sản, cần chủ động xác minh tính pháp lý của thửa đất. Nếu giao dịch thông qua môi giới, cần tìm hiểu kỹ thông tin cá nhân của môi giới và chủ động tham gia kiểm chứng, xác minh mọi thông tin trong hợp đồng với cơ quan chức năng, không nên tin vào lời quảng cáo hoặc dụ dỗ của đối tượng.

Đối với những dự án có giá rao bán quá thấp so với thị trường, cần phải cẩn trọng, tìm hiểu kỹ thông tin trước khi bỏ tiền đầu tư. Trong quá trình mua, bán bất động sản, nếu phát hiện các bất thường, nghi ngờ về giấy tờ, sổ đỏ có dấu hiệu làm giả, cần trình báo cơ quan công an để được giải quyết.