Tâm lý học chỉ ra: Trước mặt tiểu nhân, có 2 điều càng bộc lộ càng dễ bị lợi dụng
GĐXH - Trong cuộc sống, không phải ai cũng đối xử với bạn bằng thiện ý. Theo các chuyên gia tâm lý, nhiều người thường bị lợi dụng, tổn thương hoặc rơi vào những rắc rối không đáng có vì vô tình để lộ những "điểm yếu" trước mặt tiểu nhân. Muốn tự bảo vệ mình, có 2 điều càng kín đáo càng tốt.
Đi qua nửa đời người, nhiều người mới nhận ra rằng điều đáng sợ nhất không phải là khó khăn hay thất bại, mà là gặp phải những kẻ tiểu nhân,
người mang tâm địa xấu, luôn tìm cách lợi dụng hoặc hãm hại người khác.
Trong môi trường làm việc, trong các mối quan hệ xã hội hay thậm chí giữa những người quen biết, không ít người từng trải qua cảm giác bị đâm sau lưng, bị lợi dụng lòng tốt hoặc bị đem những câu chuyện riêng tư ra làm công cụ công kích.
Theo góc nhìn tâm lý học, những người thường xuyên trở thành mục tiêu của tiểu nhân không hẳn vì họ yếu kém, mà nhiều khi vì họ vô tình bộc lộ những điều khiến người khác dễ dàng nắm thóp.
Muốn tránh những tổn thương không cần thiết, có hai điều tuyệt đối không nên phơi bày trước mặt người có tâm địa không tốt.
Tâm lý học: Đừng bao giờ thể hiện 2 điều này trước mặt tiểu nhân, kẻ xấu
Đừng để lòng tốt trở thành điểm yếu
Người sống tử tế thường dễ đồng cảm với khó khăn của người khác.
Khi thấy ai đó gặp chuyện không may, họ sẵn sàng giúp đỡ. Khi bị làm tổn thương, họ thường chọn cách bỏ qua thay vì hơn thua. Khi xảy ra mâu thuẫn, họ có xu hướng nhường nhịn để giữ hòa khí.
Đó là một phẩm chất đáng quý. Tuy nhiên, trong mắt những người tử tế, lòng tốt là sự cảm thông. Nhưng trong mắt kẻ xấu, lòng tốt đôi khi lại bị hiểu thành sự yếu đuối.
Không ít người từng trải qua tình huống càng nhẫn nhịn càng bị lấn tới, càng dễ dãi càng bị lợi dụng. Một khi nhận ra bạn khó từ chối, dễ mềm lòng và ngại va chạm, những người có ý đồ xấu thường sẽ tiếp tục đòi hỏi nhiều hơn.
Trong tâm lý học có một hiện tượng gọi là "hiệu ứng leo thang yêu cầu". Khi một người được đáp ứng yêu cầu nhỏ, họ sẽ có xu hướng tiếp tục đưa ra những yêu cầu lớn hơn.
Vì vậy, lòng tốt cần đi cùng ranh giới.
Bạn có thể tử tế nhưng không nhất thiết phải hy sinh quyền lợi của mình. Bạn có thể cảm thông nhưng không có nghĩa phải gánh trách nhiệm thay cho người khác.
Sự bao dung nên dành cho những người biết trân trọng, chứ không phải cho những người xem đó là điều hiển nhiên.
Đừng để lộ quá nhiều cảm xúc và điểm yếu
Một sai lầm khác mà nhiều người mắc phải là bộc lộ toàn bộ cảm xúc của mình trước mặt bất kỳ ai.
Vui thì khoe hết niềm vui.
Buồn thì kể hết tâm sự.
Giận dữ thì phản ứng ngay lập tức.
Thất vọng thì để lộ mọi suy nghĩ trên gương mặt.
Sự chân thành là điều đáng quý, nhưng không phải ai cũng xứng đáng nhận được sự chân thành ấy.
Những người có tâm cơ thường rất giỏi quan sát cảm xúc của người khác. Họ chú ý điều gì khiến bạn vui, điều gì khiến bạn tức giận, điều gì khiến bạn tổn thương.
Một khi đã hiểu được "nút cảm xúc" của bạn, họ có thể dễ dàng thao túng hoặc gây áp lực đúng vào điểm yếu đó.
Nhiều cuộc xung đột trong công việc hay đời sống không xuất phát từ vấn đề quá lớn, mà từ việc một người bị kích động cảm xúc và phản ứng thiếu kiểm soát.
Người khôn ngoan không phải là người không có cảm xúc, mà là người biết kiểm soát cảm xúc trước những đối tượng không đáng tin cậy.
Họ không để người khác dễ dàng đọc được suy nghĩ của mình. Họ giữ bình tĩnh khi bị khiêu khích và không biến những câu chuyện riêng tư thành chủ đề cho người khác bàn tán.
Sự điềm tĩnh đôi khi chính là lớp áo giáp bảo vệ hiệu quả nhất.
Với người tử tế hãy chân thành, với tiểu nhân hãy giữ khoảng cách
Cuộc sống không đòi hỏi chúng ta phải nghi ngờ tất cả mọi người, nhưng cũng không nên ngây thơ tin tưởng tất cả.
Với những người sống tử tế, biết trước sau và tôn trọng người khác, sự chân thành sẽ giúp xây dựng những mối quan hệ bền vững.
Nhưng với những người thích đố kỵ, thị phi hay lợi dụng người khác, điều khôn ngoan nhất không phải là tranh cãi hay tìm cách thay đổi họ.
Đó là giữ khoảng cách.
Không quá mềm lòng.
Không để lộ cảm xúc.
Không trao cho họ cơ hội nắm được điểm yếu của mình.
Người trưởng thành sau nhiều va vấp thường hiểu rằng: không phải ai cũng xứng đáng nhìn thấy mặt yếu đuối nhất của bạn.
Đừng quá mềm lòng trước những người không biết trân trọng lòng tốt.
Cũng đừng để cảm xúc trở thành chiếc chìa khóa để người khác điều khiển cuộc sống của bạn.
Giữ lại một phần tỉnh táo, một phần ranh giới và một phần thận trọng trong các mối quan hệ chính là cách bảo vệ bản thân trước những tổn thương không đáng có.
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