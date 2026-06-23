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Về già mới hiểu: Con cái dù hiếu thảo đến đâu, nếu thường xuyên nhắc đến 2 chuyện này, cha mẹ nên chuẩn bị cho 'tình huống xấu nhất'

Thứ ba, 07:00 23/06/2026 | Gia đình
Hà Anh
Hà Anh
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GĐXH - Nhiều người tin rằng chỉ cần con cái hiếu thảo là tuổi già sẽ được bảo đảm. Thế nhưng, không ít người sau tuổi 70 mới nhận ra rằng, khi liên quan đến tiền dưỡng già và chỗ ở, cha mẹ cần giữ cho mình một khoảng tỉnh táo để tránh rơi vào thế bị động.

Người xưa thường nói: "Nuôi con để nhờ lúc tuổi già". Vì niềm tin ấy, nhiều bậc cha mẹ dành cả đời vun vén cho con, đến khi con trưởng thành, lập gia đình rồi vẫn tiếp tục hỗ trợ hết lòng.

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần con cái hiếu thuận, thường xuyên hỏi han, chăm sóc là có thể yên tâm giao phó mọi thứ cho con. Thế nhưng, bước sang tuổi 70, không ít người mới nhận ra một thực tế: tình thân rất đáng quý, nhưng tuổi già vẫn cần có những "lá chắn" riêng để bảo vệ chính mình.

Trong cuộc sống, đa số con cái đều yêu thương cha mẹ. Tuy nhiên, khi liên quan đến tiền bạc, tài sản hoặc trách nhiệm chăm sóc lâu dài, mọi chuyện đôi khi không đơn giản như vẻ ngoài.

Có hai việc nếu con cái thường xuyên nhắc đến, người cao tuổi nên bình tĩnh suy nghĩ kỹ và chuẩn bị cho mình phương án dự phòng.

Về già mới hiểu: Dù con cái hiếu thảo đến đâu, nếu bắt đầu nhắc đến 2 chuyện này, cha mẹ nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất - Ảnh 1.

Ảnh minh họa: Magnific

Về già mới thấm: Có 2 điều con cái đề cập tới thường khiến cha mẹ mất dần quyền chủ động

1. Muốn quản lý toàn bộ tiền tiết kiệm, lương hưu của cha mẹ

Những người con thực sự tôn trọng cha mẹ thường ít khi hỏi quá sâu về khoản tiền dưỡng già của ông bà.

Ngược lại, nếu một ngày nào đó con cái liên tục đề cập đến chuyện sổ tiết kiệm, lương hưu, thẻ ngân hàng và đề nghị được giữ hộ, quản lý hộ hoặc toàn quyền quyết định việc chi tiêu, người già cần đặc biệt thận trọng.

Ban đầu, lý do có thể rất hợp lý: "Con giữ giúp để bố mẹ khỏi bị lừa", "Để con đầu tư sinh lời", "Người già giữ nhiều tiền không an toàn"...

Nghe qua những lời trên, có vẻ con bạn xuất phát từ sự quan tâm. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là sau khi giao toàn bộ tiền bạc, cha mẹ có còn quyền quyết định cuộc sống của mình hay không.

Tiền không phải là tất cả, nhưng đối với người cao tuổi, đó là sự chủ động.

Có tiền trong tay, khi đau ốm có thể đi khám chữa bệnh ngay. Muốn mua thứ gì cũng không cần ngại ngùng xin phép ai. Khi gặp biến cố vẫn có nguồn lực để tự bảo vệ mình.

Ngược lại, nếu mọi khoản chi tiêu đều phải phụ thuộc vào người khác, cuộc sống rất dễ trở nên bị động.

Nhiều người già từng chia sẻ rằng điều khiến họ lo lắng nhất không phải thiếu tình cảm, mà là mất quyền tự quyết trong những năm cuối đời.

Vì vậy, dù tin tưởng con cái đến đâu, người cao tuổi vẫn nên giữ cho mình một khoản tiền riêng và quyền kiểm soát tài chính cơ bản.

2. Thuyết phục cha mẹ bán căn nhà đang ở để chuyển đến sống cùng

Không ít người lớn tuổi cho rằng sống chung với con cháu là niềm hạnh phúc lớn nhất khi về già.

Thực tế, trong nhiều gia đình, việc ở gần nhau giúp chăm sóc thuận tiện hơn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc cha mẹ nên bán đi căn nhà của mình để chuyển hoàn toàn sang sống phụ thuộc.

Nhiều người sau tuổi 70 mới nhận ra rằng căn nhà đang ở không chỉ là tài sản vật chất. Đó còn là nơi chốn quen thuộc, là không gian riêng tư, là quyền tự chủ cuối cùng của tuổi già và cũng là một phương án dự phòng khi cuộc sống phát sinh biến cố.

Khi còn nhà riêng, cha mẹ có thể lựa chọn sống độc lập hoặc qua lại với con cháu theo nhu cầu. Nhưng nếu đã bán nhà, mọi đường lui gần như không còn.

Khoảng cách vừa phải thường giúp các mối quan hệ gia đình dễ duy trì hơn.

Sống chung lâu dài dễ phát sinh những khác biệt về lối sống, giờ giấc sinh hoạt, cách nuôi dạy cháu, quan niệm chi tiêu hay việc nhà.

Ban đầu mọi người có thể nhường nhịn nhau. Nhưng theo thời gian, những va chạm nhỏ tích tụ có thể làm nảy sinh căng thẳng không đáng có.

Bởi vậy, nhiều chuyên gia tâm lý gia đình cũng cho rằng, khi điều kiện cho phép, việc giữ được không gian sống riêng thường giúp cả cha mẹ lẫn con cái cảm thấy thoải mái hơn.

Tuổi già an yên không nằm ở việc có bao nhiêu con, mà ở việc còn giữ được bao nhiêu quyền chủ động

Con cái hiếu thảo là phúc phần của cha mẹ, nhưng sự khôn ngoan trong tuổi già không phải là trao đi tất cả, mà là biết giữ lại cho mình một phần an toàn.

Bạn có thể giúp đỡ con cháu, nhưng không nên dốc hết tài sản.

Có thể tin tưởng con cái, nhưng vẫn cần giữ cho mình quyền tự chủ.

Có thể yêu thương gia đình hết lòng, nhưng cũng cần chuẩn bị một đường lui cho những tình huống không mong muốn.

Người già có tiền dự phòng, có nơi ở ổn định, có sức khỏe và có khả năng tự quyết thường sống bình an và tự tin hơn rất nhiều.

Bởi đến cuối cùng, chỗ dựa vững chắc nhất của tuổi già không chỉ là tình thân, mà còn là khả năng tự lo được cho chính mình.

Về già mới hiểu: Dù con cái hiếu thảo đến đâu, nếu bắt đầu nhắc đến 2 chuyện này, cha mẹ nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất - Ảnh 2.Nhiều người nghỉ hưu mới ngộ ra: Muốn tuổi già an yên, hãy nhớ 3 nguyên tắc này

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Về già mới hiểu: Dù con cái hiếu thảo đến đâu, nếu bắt đầu nhắc đến 2 chuyện này, cha mẹ nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất - Ảnh 3.Về già mới hiểu: Điều ngu ngốc nhất không phải thiếu tiền, mà là tự làm khổ chính mình mỗi ngày

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