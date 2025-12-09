Như chưa hề có 'cuộc sinh nở' nào, Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn
GĐXH - Trong show thời trang của NTK Đỗ Long mới đây, Võ Hoàng Yến đã khoe body đẹp như chưa hề có "cuộc sinh nở" nào.
Cô tự tin sải bước trên sàn catwalk với những bước đi chuyên nghiệp và khỏe khoắn.
Võ Hoàng Yến năm 2008 đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008 khi tròn 20 tuổi. Sau đó 1 năm, cô giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Người đẹp sinh năm 1988 từng làm giám khảo Vietnam's Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022... Về đời tư, cô đã kết hôn và có một con gái.
Ảnh: FBNV
Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡGiảm cân - 6 ngày trước
GĐXH - NSƯT Kiều Anh ở tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp và cuốn hút với khán giả. Mới đây, cô lại khiến khán giả chú ý trong phim "Gia đình trái dấu" đóng cùng NSƯT Hoàng Hải.
Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa'Giảm cân - 1 tuần trước
GĐXH - Võ Hạ Trâm không giấu diếm mà tự tin khoe body thật và cô đang bắt đầu quay trở lại tập gym bắt đầu vào cuộc chơi "không mỡ thừa".
Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuầnGiảm cân - 2 tuần trước
Khi thời tiết lạnh hoặc không thể chạy bộ ngoài trời, bài tập Jumping jacks là lựa chọn thay thế cực kỳ hiệu quả, dễ thực hiện tại nhà và không cần thiết bị. Chỉ với 10 phút tập luyện mỗi ngày, bài tập đơn giản này có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh toàn thân và giảm cân.
Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'Giảm cân - 3 tuần trước
GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.
Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu giaGiảm cân - 3 tuần trước
GĐXH - Diệp Lâm Anh sau khi chia tay chồng thiếu gia, cô có sự "thăng hạng" về nhan sắc. Người đẹp tự tin và được yêu mến hơn xưa.
Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025Giảm cân - 1 tháng trước
GĐXH - Chi Pu mới đây đã vinh dự được có tên trong danh sách "Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025". Ngoài tài năng trong ngành công nghiệp giải trí, người đẹp này có sắc vóc nổi bật.
8 bí quyết đốt cháy calo, đánh tan mỡ thừa nhanh chóngGiảm cân - 1 tháng trước
Tình trạng thừa cân, béo phì ngày càng gia tăng khiến việc tìm cách đốt cháy năng lượng và giảm mỡ trở thành mối quan tâm thường trực của nhiều người. Trên thị trường, không ít sản phẩm được quảng cáo giúp giảm cân nhanh, nhưng hiệu quả thực tế lại chưa được chứng minh rõ ràng.
Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiềuGiảm cân - 1 tháng trước
Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.
Bài tập đi bộ 5 phút mỗi ngày tốt nhất giúp giảm cânGiảm cân - 1 tháng trước
Đi bộ là một hình thức vận động cường độ nhẹ, phù hợp với nhiều nhóm đối tượng, đặc biệt là phụ nữ thừa cân hoặc ít hoạt động thể lực. Việc duy trì thói quen đi bộ thường xuyên, ngay cả trong thời gian ngắn, vẫn mang lại hiệu quả cải thiện chuyển hóa năng lượng và hỗ trợ giảm cân hiệu quả.
Mẹo hay giúp giảm vòng eo nhanh và an toànĐẹp - 1 tháng trước
GĐXH - Không phải ai cũng biết cách giảm vòng eo hiệu quả trong thời gian ngắn. Bài viết này sẽ chia sẻ mẹo hay giúp giảm vòng eo một cách nhanh chóng và an toàn.
Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiềuGiảm cân
Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.