Như chưa hề có 'cuộc sinh nở' nào, Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn

Thứ ba, 16:04 09/12/2025 | Giảm cân
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong show thời trang của NTK Đỗ Long mới đây, Võ Hoàng Yến đã khoe body đẹp như chưa hề có "cuộc sinh nở" nào.

Khoảnh khắc đáng yêu của con gái Võ Hoàng YếnKhoảnh khắc đáng yêu của con gái Võ Hoàng Yến

GĐXH - Võ Hoàng Yến khoe khoảnh khắc con gái hơn 1 tháng tuổi được fan xuýt xoa khi sở hữu đường nét xinh đẹp từ mẹ.

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở nào', Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn - Ảnh 2.

Võ Hoàng Yến mới đây đã khiến mạng xã hội "ồ wow" khi xuất hiện với vị trí vedette trong show diễn thời trang của NTK Đỗ Long. Điều khiến khán giả sốc chính là vòng eo với làn da phẳng mịn.

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở nào', Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn - Ảnh 3.

Sau 1 năm sinh con gái, Võ Hoàng Yến lấy lại được vóc dáng săn chắc khỏe mạnh cùng body như thời con gái.

Cô tự tin sải bước trên sàn catwalk với những bước đi chuyên nghiệp và khỏe khoắn.

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở nào', Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn - Ảnh 5.

Được biết để có được vóc dáng dự show thời trang này, Võ Hoàng Yến đã phải giảm 4kg. Cô chia sẻ với truyền thông đây là một nhiệm vụ "khó nhằn" nhưng với quyết tâm, cùng tinh thần chuyên nghiệp, Võ Hoàng Yến đã giảm cân thành công.

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở nào', Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn - Ảnh 6.

Ngoài việc tập luyện ở phòng gym chăm chỉ cùng những động tác chuyên sâu siết cân, tăng cơ thì Võ Hoàng Yến chú trọng vào ăn uống.

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở nào', Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn - Ảnh 7.

Theo thông tin cô tiết lộ với truyền thông, Võ Hoàng Yến chỉ ăn 2 bữa: trưa và tối, đảm bảo khoảng 1.400 calo/ngày, nhằm tạo thâm hụt calo, giúp giảm mỡ, giảm cân. Siêu mẫu tuân thủ quy tắc ít carb, giàu protein và chất xơ đồng thời không ăn đồ ngọt.

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở nào', Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn - Ảnh 8.

Thực đơn cô chọn để giúp no lâu, giảm cảm giác thèm ăn bào gồm: Bún nưa, khoai lang, bánh mì nguyên cám, cơm gạo lứt... thay cho cơm trắng thông thường. Theo nghiên cứu về dinh dưỡng, đây đều là những nguồn tinh bột có hàm lượng chất xơ cao hơn, chỉ số đường huyết thấp.

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở nào', Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn - Ảnh 9.

Để tăng protein, đủ chất, Võ Hoàng Yến chọn là ức gà, trứng, các loại cá, tôm... được chế biến đơn giản, hạn chế gia vị để tránh độn thêm calo cho thực phẩm. Protein được tiêu hóa chậm nên có thể làm tăng cảm giác no và giảm khẩu phần ăn trong các bữa tiếp theo. Chế độ ăn giàu protein động vật và thực vật cũng giúp thúc đẩy trao đổi chất, tăng hiệu quả đốt mỡ.

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở nào', Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn - Ảnh 10.

Ngoài tinh bột, protein thì Võ Hoàng Yến còn ưu tiên chất xơ. Cô đã đa dạng chất xơ bằng các loại rau như: Cải xoăn trộn salad, lúc là bắp cải luộc, canh rau...

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở nào', Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn - Ảnh 11.

Việc ăn uống, tập luyện khoa học và bài bản đã giúp Võ Hoàng Yến có màn "come back" sàn thời trang khiến khán giả ngạc nhiên và đón nhận.

Võ Hoàng Yến năm 2008 đoạt giải vàng Siêu mẫu Việt Nam 2008 khi tròn 20 tuổi. Sau đó 1 năm, cô giành giải Á hậu 1 Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2009, đại diện Việt Nam thi Miss Universe 2009. Người đẹp sinh năm 1988 từng làm giám khảo Vietnam's Next Top Model, The Face Vietnam 2018, Miss Supranational Vietnam 2018, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022... Về đời tư, cô đã kết hôn và có một con gái.

Ảnh: FBNV

Võ Hoàng Yến khoe diện mạo con gái đầu lòngVõ Hoàng Yến khoe diện mạo con gái đầu lòng

GĐXH - Võ Hoàng Yến không chỉ chia sẻ khoảnh khắc "vượt cạn" thành công mà còn khoe cận diện mạo đáng yêu của con gái đầu lòng.

