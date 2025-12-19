Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹp

Lương Bích Hữu sinh năm 1984. Cô là ca sĩ thập niên 2000, nổi nhất trong thời gian hoạt động cùng nhóm H.A.T với một số bản hit như "Anh không muốn bất công với em", "Taxi"... Một số ca khúc solo của nữ ca sĩ như "Dằm trong tim", "Cô gái Trung Hoa" phổ biến trong giới trẻ. Năm 2011, Lương Bích Hữu tạm rời showbiz do bị bỏng nặng trong lúc biểu diễn.