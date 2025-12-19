Mới nhất
Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹp

Thứ sáu, 14:58 19/12/2025 | Giảm cân
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu mới đây đã khoe tấm bằng đại học ở tuổi 41, ngoài sở hữu tài năng ca hát, cô còn có nhan sắc ngày càng "hack tuổi" trong đời thực.

Ca sĩ Lương Bích Hữu đón tin vui ở tuổi 41Ca sĩ Lương Bích Hữu đón tin vui ở tuổi 41

GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu vừa tốt nghiệp Nhạc viện TPHCM sau 5 năm theo học.

Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹp - Ảnh 2.

Lương Bích Hữu khoe tấm bằng cử nhân đại học ở tuổi 41. Rất nhiều fan và bạn bè đã gửi lời chúc mừng đến nữ ca sĩ.

Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹp - Ảnh 3.

Ở tuổi trung niên nhưng Lương Bích Hữu vẫn luôn có nhan sắc trẻ đẹp cùng vóc dáng thon gọn.

Ca sĩ Lương Bích Hữu gây ngỡ ngàng sau khi giảm tới 20kg - Ảnh 1.

Được biết, để có vóc dáng như hiện tại, nữ ca sĩ đã tự giảm 20kg.

Ca sĩ Lương Bích Hữu gây ngỡ ngàng sau khi giảm tới 20kg - Ảnh 2.

Thời gian gần đây, nữ ca sĩ khiến công chúng bất ngờ với màn giảm cân ngoạn mục giúp vóc dáng trở nên thon gọn đáng ngưỡng mộ.

Ca sĩ Lương Bích Hữu gây ngỡ ngàng sau khi giảm tới 20kg - Ảnh 3.

Nhìn ngoại hình hiện tại, ít ai ngỡ rằng nữ ca sĩ từng có khoảng thời gian tăng cân mất kiểm soát, nặng tới 65kg. Từ đó, giọng ca "Dằm trong tim" đã đặt ra mục tiêu quyết tâm giảm cân để lấy lại vóc dáng và đảm bảo sức khoẻ.

Ca sĩ Lương Bích Hữu gây ngỡ ngàng sau khi giảm tới 20kg - Ảnh 4.

Nhờ quá trình nỗ lực tập luyện, thay đổi chế độ ăn uống và lối sống lành mạnh, tới nay Lương Bích Hữu đã giảm thành công 20kg, sở hữu thân hình cân đối, quyến rũ.

Ca sĩ Lương Bích Hữu gây ngỡ ngàng sau khi giảm tới 20kg - Ảnh 5.

Vào hồi đầu năm 2025, Lương Bích Hữu hào hứng khoe hình ảnh đời thường với đông đảo khán giả. Cô diện áo crop top, khéo léo khoe vòng hai thon gọn và nhan sắc tươi trẻ. Lúc đó, Bích Hữu tiết lộ chỉ còn 45kg.

Ca sĩ Lương Bích Hữu gây ngỡ ngàng sau khi giảm tới 20kg - Ảnh 6.

Nhiều khán giả đã dành nhiều lời khen cho vẻ đẹp trẻ trung, dường như "bị thời gian bỏ quên" của Lương Bích Hữu.

Ca sĩ Lương Bích Hữu gây ngỡ ngàng sau khi giảm tới 20kg - Ảnh 7.

Dù ở tuổi U50 nhưng người đẹp vẫn thoải mái diện những kiểu trang phục phá cách, có những màu sắc nổi bật, vô cùng trẻ trung.

Ca sĩ Lương Bích Hữu gây ngỡ ngàng sau khi giảm tới 20kg - Ảnh 8.

Lương Bích Hữu sinh năm 1984. Cô là ca sĩ thập niên 2000, nổi nhất trong thời gian hoạt động cùng nhóm H.A.T với một số bản hit như "Anh không muốn bất công với em", "Taxi"... Một số ca khúc solo của nữ ca sĩ như "Dằm trong tim", "Cô gái Trung Hoa" phổ biến trong giới trẻ. Năm 2011, Lương Bích Hữu tạm rời showbiz do bị bỏng nặng trong lúc biểu diễn.

(Ảnh FB nhân vật)

Lương Bích Hữu 'lão hóa ngược' ở tuổi 40 khiến nhiều người nhầm là ca sĩ Gen Z, bí quyết trẻ lâu gói gọn trong 4 từLương Bích Hữu "lão hóa ngược" ở tuổi 40 khiến nhiều người nhầm là ca sĩ Gen Z, bí quyết trẻ lâu gói gọn trong 4 từ

Không mất tiền để trẻ lại, miễn là bạn quyết tâm thực hiện theo cách này, ca sĩ Lương Bích Hữu.



