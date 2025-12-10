Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

TIPS lưu ý dành cho các mẹ sau sinh, chị em nên tham khảo:

Các chị em lưu ý sau sinh cần tập trung phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần: nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống đủ chất, vệ sinh cá nhân và vùng kín sạch sẽ, vận động nhẹ nhàng (sau 1-2 tuần), và giữ tinh thần vui vẻ, tránh căng thẳng; đồng thời học cách cho con bú đúng, theo dõi dấu hiệu bất thường ở cả mẹ và bé, kiêng cữ hợp lý (tránh đồ cay, rượu bia, caffeine, vận động mạnh), và tái khám theo lịch để đảm bảo hồi phục tốt nhất. Cụ thể có 2 điều cần hồi phục:

1. Hồi phục sức khỏe thể chất

- Nghỉ ngơi: Các chị em nên ưu tiên ngủ đủ giấc, ngủ cùng bé khi bé ngủ, để cơ thể phục hồi.

- Dinh dưỡng: Chị em ăn đa dạng thực phẩm giàu sắt, protein, vitamin (thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh đậm). Uống nhiều nước ấm.

- Vận động: Nên đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Tránh nâng vật nặng, tập thể dục cường độ cao trong 6-8 tuần đầu.

- Vệ sinh:

+ Vùng kín: Rửa bằng nước ấm, thấm khô, thay băng vệ sinh 3-4 giờ/lần.

+ Vết khâu: Vệ sinh sạch sẽ, thấm khô.

+ Tắm: Tắm nước ấm, không ngâm mình quá lâu.

+ Tư thế: Nằm nghiêng trái để máu lưu thông tốt hơn.

2. Chăm sóc sức khỏe tinh thần

- Giữ tâm trạng: Vui vẻ, thoải mái; gia đình động viên, chia sẻ.

- Tránh căng thẳng: Mệt mỏi, lo âu, buồn bã kéo dài có thể là dấu hiệu trầm cảm sau sinh.