Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái
GĐXH - Sau 3 tháng sinh con, nhan sắc H'hen Niê đã có nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Người đẹp có gương mặt tròn trịa cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống.
Hoa hậu H'hen Niê trong một sự kiện ở Hà Nội đã khoe sắc vóc tròn đầy sau 3 tháng sinh con gái. Gương mặt của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bầu bĩnh hơn xưa. Tuy mới sinh nhưng người đẹp Tây Nguyên cũng có lộ trình giảm cân để lấy lại vóc dáng như trước.
TIPS lưu ý dành cho các mẹ sau sinh, chị em nên tham khảo:
Các chị em lưu ý sau sinh cần tập trung phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần: nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống đủ chất, vệ sinh cá nhân và vùng kín sạch sẽ, vận động nhẹ nhàng (sau 1-2 tuần), và giữ tinh thần vui vẻ, tránh căng thẳng; đồng thời học cách cho con bú đúng, theo dõi dấu hiệu bất thường ở cả mẹ và bé, kiêng cữ hợp lý (tránh đồ cay, rượu bia, caffeine, vận động mạnh), và tái khám theo lịch để đảm bảo hồi phục tốt nhất. Cụ thể có 2 điều cần hồi phục:
1. Hồi phục sức khỏe thể chất
- Nghỉ ngơi: Các chị em nên ưu tiên ngủ đủ giấc, ngủ cùng bé khi bé ngủ, để cơ thể phục hồi.
- Dinh dưỡng: Chị em ăn đa dạng thực phẩm giàu sắt, protein, vitamin (thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh đậm). Uống nhiều nước ấm.
- Vận động: Nên đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Tránh nâng vật nặng, tập thể dục cường độ cao trong 6-8 tuần đầu.
- Vệ sinh:
+ Vùng kín: Rửa bằng nước ấm, thấm khô, thay băng vệ sinh 3-4 giờ/lần.
+ Vết khâu: Vệ sinh sạch sẽ, thấm khô.
+ Tắm: Tắm nước ấm, không ngâm mình quá lâu.
+ Tư thế: Nằm nghiêng trái để máu lưu thông tốt hơn.
2. Chăm sóc sức khỏe tinh thần
- Giữ tâm trạng: Vui vẻ, thoải mái; gia đình động viên, chia sẻ.
- Tránh căng thẳng: Mệt mỏi, lo âu, buồn bã kéo dài có thể là dấu hiệu trầm cảm sau sinh.
Ảnh: FBNV
