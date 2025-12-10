Mới nhất
Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

Thứ tư, 13:33 10/12/2025
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
GĐXH - Sau 3 tháng sinh con, nhan sắc H'hen Niê đã có nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Người đẹp có gương mặt tròn trịa cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống.

- Ảnh 1.Con gái MC Quyền Linh 'gây sốt' khi diện Việt phục, 'đọ sắc' với H'Hen Niê

GĐXH - Lọ Lem - con gái MC Quyền Linh, và Hoa hậu H'Hen Niê gây ngỡ ngàng khi cùng diện Việt phục và đứng chung một khung hình.

- Ảnh 2.
- Ảnh 3.

Hoa hậu H'hen Niê trong một sự kiện ở Hà Nội đã khoe sắc vóc tròn đầy sau 3 tháng sinh con gái. Gương mặt của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 bầu bĩnh hơn xưa. Tuy mới sinh nhưng người đẹp Tây Nguyên cũng có lộ trình giảm cân để lấy lại vóc dáng như trước.

- Ảnh 4.

Từ trước khi mang bầu, H'hen Niê cũng thừa nhận cô dễ tăng cân. Sau khi sinh, H'hen Niê đã phải nghĩ ngay đến việc giảm cân.

- Ảnh 5.

Một trong những bí quyết kiểm soát cân nặng của H'hen Niê là không ăn quán. Được biết, trong những bữa ăn hàng ngày, H'Hen Niê hay tự nấu ăn. Đặc biệt, cô thích làm sữa đậu nành, kết hợp cùng rau củ luộc. 9X để ý đến việc cân bằng lượng calo nạp vào và tiêu hao. H'hen Niê tiết lộ: "Đồ do mình nấu có thể kiểm soát được chế độ dinh dưỡng, đảm bảo cơ thể nạp đủ chất và tránh được tình trạng tăng cân".

- Ảnh 6.

Ngoài ra, Hoa hậu H'hen Niê giữ thói quen đi ngủ đúng giờ và dậy sớm. Cô tiết lộ: "Tôi sẽ ngủ từ 21-22h và thức dậy khoảng 6-7h. Vì lịch trình hoạt động, Hen sẽ không ngủ trưa. Trước khi bước xuống giường, tôi làm quen ngày mới bằng một vài động tác yoga nhẹ nhàng".

- Ảnh 7.

Trong thời gian giữ cân tút dáng, H'hen Niê tuân thủ chế độ ăn kiêng khá nghiêm ngặt, đặc biệt là phương pháp eat clean giúp tăng cơ giảm mỡ. Một số thực phẩm giàu protein ít béo được cô nàng thường xuyên sử dụng là thịt gà, trứng, súp lơ, các loại đậu hạt, rau xanh,...

- Ảnh 8.

Cách đây vài năm, khi chia sẻ bí kíp giảm cân, Hoa hậu H'Hen Niê kể thường chạy bộ để tiêu hao calo. Môn thể thao đơn giản này vừa tiết kiệm chi phí, dễ thực hiện lại có hiệu quả đốt mỡ đáng gờm. Trung bình 10 phút chạy bộ có thể giúp phái đẹp giảm 50 - 150 calo tùy vào vận tốc chạy.

- Ảnh 9.

Bên cạnh đó, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 rất chăm chỉ tập gym. H'Hen Niê từng đăng tải video chia sẻ loạt bài tập tại nhà giúp vòng 2 thon gọn, vòng 3 săn chắc mà ai cũng có thể làm theo. 7 động tác mà cô nàng đã áp dụng là lunge, quỳ nâng chân sau, squat, động tác cây cầu, gập bụng sao biển, gập bụng chéo tay và gập bụng ngược.

- Ảnh 10.

Dù thời gian làm việc bận rộn, H'hen Niê vẫn "duy trì việc đến phòng tập đều đặn 3-4 lần/tuần, mỗi lần khoảng chừng 1-2 tiếng. Chính điều đó đã giúp Hoa hậu kiểm soát cân nặng, giảm mỡ.

- Ảnh 11.

Nhờ cách giảm cân đúng cách nên có thời gian, H'hen Niê đạt được vòng eo 56.

TIPS lưu ý dành cho các mẹ sau sinh, chị em nên tham khảo:

Các chị em lưu ý sau sinh cần tập trung phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần: nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống đủ chất, vệ sinh cá nhân và vùng kín sạch sẽ, vận động nhẹ nhàng (sau 1-2 tuần), và giữ tinh thần vui vẻ, tránh căng thẳng; đồng thời học cách cho con bú đúng, theo dõi dấu hiệu bất thường ở cả mẹ và bé, kiêng cữ hợp lý (tránh đồ cay, rượu bia, caffeine, vận động mạnh), và tái khám theo lịch để đảm bảo hồi phục tốt nhất. Cụ thể có 2 điều cần hồi phục:

1. Hồi phục sức khỏe thể chất

- Nghỉ ngơi: Các chị em nên ưu tiên ngủ đủ giấc, ngủ cùng bé khi bé ngủ, để cơ thể phục hồi.

- Dinh dưỡng: Chị em ăn đa dạng thực phẩm giàu sắt, protein, vitamin (thịt, cá, trứng, sữa, rau xanh đậm). Uống nhiều nước ấm.

- Vận động: Nên đi lại nhẹ nhàng trong nhà. Tránh nâng vật nặng, tập thể dục cường độ cao trong 6-8 tuần đầu.

- Vệ sinh:

+ Vùng kín: Rửa bằng nước ấm, thấm khô, thay băng vệ sinh 3-4 giờ/lần.

+ Vết khâu: Vệ sinh sạch sẽ, thấm khô.

+ Tắm: Tắm nước ấm, không ngâm mình quá lâu.

+ Tư thế: Nằm nghiêng trái để máu lưu thông tốt hơn.

2. Chăm sóc sức khỏe tinh thần

- Giữ tâm trạng: Vui vẻ, thoải mái; gia đình động viên, chia sẻ.

- Tránh căng thẳng: Mệt mỏi, lo âu, buồn bã kéo dài có thể là dấu hiệu trầm cảm sau sinh.

Ảnh: FBNV

- Ảnh 12.Sắc vóc sau sinh qua 'cam thường' của H'hen Niê

GĐXH - H'hen Niê trong một sự kiện ở Hà Nội dịp cuối tuần đã gây chú ý về nhan sắc sau sinh của cô.

Top