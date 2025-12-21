Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Mẹ Hồ Ngọc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó, làm chậm quá trình lão hóa

Chủ nhật, 10:00 21/12/2025 | Giảm cân
Đỗ Quyên
Đỗ Quyên
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà ở tuổi U70 đã làm chậm quá trình lão hóa của mình bằng việc tập luyện yoga hơn 10 năm qua. Điều khiến khán giả sốc chính là những động tác rất khó và chuyên nghiệp của bà trong bộ môn này.

Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 1.Hồ Ngọc Hà - Kim Lý tình tứ ở New York, đời thực có 8 năm viên mãn bên nhau

GĐXH - Hồ Ngọc Hà - Kim Lý mới đây có chuyến đi công tác ở New York (Mỹ) với nhiều khoảnh khắc tình tứ. Trong suốt 8 năm bên nhau, cặp đôi trai tài gái sắc của Vbiz luôn viên mãn, ngọt ngào.

Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 2.
Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 3.
Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 4.
Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 5.

Bà Ngọc Hương - mẹ Hồ Ngọc Hà đã truyền cảm hứng cho phụ nữ tuổi trung niên khi thường xuyên chia sẻ những bài tập yoga làm chậm quá trình lão hóa và tăng cường sức khỏe. Mới đây, mẹ nữ ca sĩ quê Quảng Trị khoe bản thân làm được động tác tập yoga rất khó. Đó là động tác Bọ Cạp (Vrischikasana). Theo tài liệu về các động tác yoga thì động tác Bọ Cạp là một tư thế nâng cao, đảo ngược, kết hợp uốn lưng, mô phỏng hình dáng bọ cạp cong đuôi. Tư thế này đòi hỏi sức mạnh, sự dẻo dai của vai, lưng và cơ bụng, giúp tăng cường sự linh hoạt, cân bằng và kích thích các tuyến nội tiết. Động tác Bọ Cạp cũng giúp kéo giãn cột sống, vai và cơ gấp hông sâu, cải thiện tính linh hoạt ở những vùng này. Thực hành thường xuyên có thể giúp tăng phạm vi chuyển động. Động tác Bọ Cạp không chỉ là thử thách về thể chất, độ dẻo dai của cơ thể mà còn đòi hỏi sự tập trung cao độ cùng khả năng kiểm soát hơi thở.

Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 6.

Để thực hiện được động tác khó này phải cần có sự hướng dẫn của giáo viên chuyên nghiệp và thường được thực hiện sau khi đã làm chủ các tư thế nền tảng như trồng cây chuối trên cẳng tay, kiểm soát tốt cơ thể. Tuy nhiên, là một người tập lâu năm nên mẹ Hồ Ngọc Hà đã rất vững động tác và điều khiển rất tốt cơ thể của mình. Trình độ của bà có thể đạt được như một HLV chuyên nghiệp.

Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 7.

Không chỉ tập yoga, mẹ Hồ Ngọc Hà còn cùng các chị em bạn bè tập nhảy múa với sự hướng dẫn của các HLV. Để cho cơ thể năng động với nhiều bộ môn phù hợp nên trong nhiều năm qua, sức khỏe mẹ Hồ Ngọc Hà đã cải thiện và làm chậm quá trình lão hóa.

Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 8.

Bà Ngọc Hương đã tự chứng minh điều đó bằng việc so sánh hình ảnh qua các năm. Điều đó để khán giả nhận ra bà không thay đổi nhiều theo thời gian.

Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 9.

Mẹ Hồ Ngọc Hà muốn thông qua câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng đến những phụ nữ trung niên về tinh thần yêu bản thân và chịu khó tập nhiều bộ môn để nâng cao sức khỏe.

Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 10.

Nhờ tập luyện nên mẹ Hồ Ngọc Hà giữ được vóc dáng khỏe khoắn, trẻ trung.

Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 11.

Làn da của bà cũng khỏe mạnh, tươi trẻ so với tuổi.

Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 12.

Mỗi lần bà Ngọc Hương xuất hiện đều khiến nhiều người hâm mộ.

Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 13.

Dù không hoạt động trong làng giải trí nhưng nhờ câu chuyện nhiều cảm hứng nên mẹ Hồ Ngọc Hà có hơn 37.000 người theo dõi trên nền tảng Facebook. Bà được yêu mến bởi tinh thần lạc quan, truyền năng lượng tươi mới cho những người phụ nữ cùng tuổi.

Ảnh: FBNV

Mẹ Hồ Ngoc Hà tuổi U70 gây sốc với động tác yoga khó - Ảnh 14.Khó tin Hồ Ngọc Hà đã 41 tuổi

GĐXH - Hồ Ngọc Hà ở tuổi 41, cô sở hữu sắc vóc trẻ đẹp khó tin. Dù đã bước sang tuổi trung niên nhưng vóc dáng lẫn làn da của Hồ Ngọc Hà vẫn rất đẹp.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Cùng chuyên mục

Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹp

Nữ ca sĩ có bằng đại học ở tuổi 41 từng giảm 20kg để xinh đẹp

Giảm cân - 1 ngày trước

GĐXH - Ca sĩ Lương Bích Hữu mới đây đã khoe tấm bằng đại học ở tuổi 41, ngoài sở hữu tài năng ca hát, cô còn có nhan sắc ngày càng "hack tuổi" trong đời thực.

Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

Giảm cân - 1 tuần trước

GĐXH - Sau 3 tháng sinh con, nhan sắc H'hen Niê đã có nhiều sự thay đổi so với thời con gái. Người đẹp có gương mặt tròn trịa cùng vẻ ngoài căng tràn sức sống.

Muốn eo thon dáng gọn: Nên tập bật cóc hay chạy bộ?

Muốn eo thon dáng gọn: Nên tập bật cóc hay chạy bộ?

Giảm cân - 1 tuần trước

Nhảy bật cóc và chạy bộ là hai hình thức vận động kinh điển. Cả hai đều đơn giản, dễ thực hiện nhưng lại mang đến những lợi ích và hạn chế rất khác biệt. Vậy đâu là lựa chọn tối ưu cho mục tiêu của bạn?

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở' nào, Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn

Như chưa hề có 'cuộc sinh nở' nào, Võ Hoàng Yến sải bước trên sàn catwalk khoe vòng eo phẳng mịn

Giảm cân - 1 tuần trước

GĐXH - Trong show thời trang của NTK Đỗ Long mới đây, Võ Hoàng Yến đã khoe body đẹp như chưa hề có "cuộc sinh nở" nào.

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

Giảm cân - 2 tuần trước

GĐXH - NSƯT Kiều Anh ở tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp và cuốn hút với khán giả. Mới đây, cô lại khiến khán giả chú ý trong phim "Gia đình trái dấu" đóng cùng NSƯT Hoàng Hải.

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa'

Võ Hạ Trâm tự tin khoe body thật, bắt đầu vào cuộc chơi 'không mỡ thừa'

Giảm cân - 2 tuần trước

GĐXH - Võ Hạ Trâm không giấu diếm mà tự tin khoe body thật và cô đang bắt đầu quay trở lại tập gym bắt đầu vào cuộc chơi "không mỡ thừa".

Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuần

Bài tập tốt nhất giúp giảm 5 kg trong 3 tuần

Giảm cân - 4 tuần trước

Khi thời tiết lạnh hoặc không thể chạy bộ ngoài trời, bài tập Jumping jacks là lựa chọn thay thế cực kỳ hiệu quả, dễ thực hiện tại nhà và không cần thiết bị. Chỉ với 10 phút tập luyện mỗi ngày, bài tập đơn giản này có thể giúp cải thiện sức khỏe tim mạch, tăng cường sức mạnh toàn thân và giảm cân.

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Phan Minh Huyền chia sẻ về chế độ giảm cân khắc nghiệt giúp cô đạt được vòng eo dưới size XS trong quá trình tham gia bộ phim “Cách em 1 milimet”.

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Diệp Lâm Anh sau khi chia tay chồng thiếu gia, cô có sự "thăng hạng" về nhan sắc. Người đẹp tự tin và được yêu mến hơn xưa.

Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

Sắc vóc người đẹp Việt vừa lọt top 'Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025

Giảm cân - 1 tháng trước

GĐXH - Chi Pu mới đây đã vinh dự được có tên trong danh sách "Những nhà lãnh đạo tiên phong U35 khu vực châu Á - Thái Bình Dương năm 2025". Ngoài tài năng trong ngành công nghiệp giải trí, người đẹp này có sắc vóc nổi bật.

Xem nhiều

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Bài tập giảm mỡ bụng 15 phút mỗi ngày cho người hay ngồi nhiều

Giảm cân

Khi bạn phải làm việc nhiều giờ trước máy tính, máu lưu thông kém và cơ bụng bị chùng xuống, mỡ dễ tích tụ ở vùng eo, hông và lưng dưới. Tuy nhiên, chỉ cần 15 - 20 phút mỗi ngày với các bài tập phù hợp, bạn có thể đánh tan mỡ bụng và lấy lại vóc dáng săn chắc.

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Nỗi khổ siết cân, cắt tinh bột để đẹp từng centimet của nữ chính phim 'Cách em 1 milimet'

Giảm cân
Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Diệp Lâm Anh đẹp hơn sau 3 năm ly hôn chồng thiếu gia

Giảm cân
Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

Giảm cân
Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

Nhan sắc H'hen Niê sau 3 tháng sinh con gái

Giảm cân

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top