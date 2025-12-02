Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

NSƯT Kiều Anh mới đây lại vào phim "Gia đình trái dấu" phát sóng trên phim giờ vàng của VTV. Trong phim Gia đình trái dấu Kiều Anh đảm nhiệm vai người mẹ đã có 2 con đang ở độ tuổi thanh niên. Bà Ánh là người lạc quan quá mức, vô tư, vô lo, hồn nhiên và yêu thương, thần tượng chồng hết mực. Vì tính tình trẻ con và hay nhõng nhẽo, bà được chồng con coi như công chúa trong nhà, nhường nhịn và chiều chuộng. Đến khi gia đình gặp biến cố, phải bán nhà, bà mới trở thành "người lớn", đi dạy múa để kiếm tiền cùng chồng gánh vác chuyện nợ nần.