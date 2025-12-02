Mới nhất
Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim giờ vàng 'Gia đình trái dấu' ở tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ

Thứ ba, 18:59 02/12/2025 | Giảm cân
GĐXH - NSƯT Kiều Anh ở tuổi trung niên nhưng cô vẫn giữ được nhan sắc trẻ đẹp và cuốn hút với khán giả. Mới đây, cô lại khiến khán giả chú ý trong phim "Gia đình trái dấu" đóng cùng NSƯT Hoàng Hải.

NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong "Gia đình trái dấu"NSƯT Kiều Anh yếu đuối, đỏng đảnh trong 'Gia đình trái dấu'

GĐXH - Trong tập 1 "Gia đình trái dấu", ông Phi đột ngột bị mất chức trưởng phòng sau sáp nhập còn bà Ánh trách chồng thiếu quan tâm vợ.

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim phát sóng giờ vàng 'Gia đình trái dấu' tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ - Ảnh 2.

NSƯT Kiều Anh mới đây lại vào phim "Gia đình trái dấu" phát sóng trên phim giờ vàng của VTV. Trong phim Gia đình trái dấu Kiều Anh đảm nhiệm vai người mẹ đã có 2 con đang ở độ tuổi thanh niên. Bà Ánh là người lạc quan quá mức, vô tư, vô lo, hồn nhiên và yêu thương, thần tượng chồng hết mực. Vì tính tình trẻ con và hay nhõng nhẽo, bà được chồng con coi như công chúa trong nhà, nhường nhịn và chiều chuộng. Đến khi gia đình gặp biến cố, phải bán nhà, bà mới trở thành "người lớn", đi dạy múa để kiếm tiền cùng chồng gánh vác chuyện nợ nần.

Trong phim, NSƯT Kiều Anh vất vả tảo tần lo cho gia đình nhưng thực tế ngoài đời cô có nhan sắc lẫn cuộc sống như "nàng thơ". Ở tuổi U50 nhưng nhan sắc của nữ nghệ sĩ vẫn xinh đẹp và trẻ trung.

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim phát sóng giờ vàng 'Gia đình trái dấu' tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ - Ảnh 4.

Có được sắc vóc xinh đẹp như vậy, NSƯT Kiều Anh phải siết cân và giữ dáng rất nghiêm khắc bằng việc tập luyện yoga.

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim phát sóng giờ vàng 'Gia đình trái dấu' tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ - Ảnh 5.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, cô tập bốn buổi mỗi tuần, xen kẽ hai buổi yoga trị liệu và hai buổi gym. Nếu như yoga mang đến sự dẻo dai và những phút thư thái hoàn toàn cho đầu óc thì gym giúp cô duy trì đường cong gợi cảm hiệu quả hơn.

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim phát sóng giờ vàng 'Gia đình trái dấu' tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ - Ảnh 6.

NSƯT Kiều Anh từng tiết lộ với truyền thông cô được học yoga trực tiếp từ các chuyên gia Ấn Độ nên có thể tự thiết kế các bài yoga trị liệu riêng để phù hợp với bản thân và độ tuổi.

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim phát sóng giờ vàng 'Gia đình trái dấu' tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ - Ảnh 7.

Tập yoga kết hợp thiền thường xuyên trong thời gian dài không chỉ giúp cô duy trì sự tươi trẻ mà còn dễ tìm thấy cân bằng trong tâm hồn, bớt sân si trong cuộc sống. Nhờ sự chăm chỉ tập luyện nên Kiều Anh mới có được nhan sắc yêu kiều như hiện tại.

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim phát sóng giờ vàng 'Gia đình trái dấu' tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ - Ảnh 8.

Ngoài việc siết cân giữ dáng, Kiều Anh còn ăn uống khoa học, cân bằng các nhóm chất để cơ thể nạp đầy đủ dinh dưỡng cần thiết. Bên cạnh đó, nữ diễn viên chú trọng thực phẩm sạch từ thiên nhiên, ít thịt và nhiều rau củ quả.

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim phát sóng giờ vàng 'Gia đình trái dấu' tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ - Ảnh 9.

Người đẹp cho rằng cơ thể khi nạp đủ chất thì tâm trạng cũng vui vẻ, thần sắc tươi tỉnh hơn.

Nữ NSƯT đang gây sốt trong phim phát sóng giờ vàng 'Gia đình trái dấu' tuổi trung niên nhan sắc vẫn rực rỡ - Ảnh 10.

NSƯT Kiều Anh đã có nhiều năm nghiên cứu về dinh dưỡng, trị liệu một số chứng bệnh thông qua chế độ ăn uống hàng ngày nên tin thực phẩm nạp vào cơ thể có tác động lớn nhất đến sức khỏe cũng như nhan sắc. Nhờ kết hợp giữa ăn uống và luyện yoga, đồng thời cô còn đi biểu diễn thường xuyên cũng là cách để Kiều Anh giữ được vẻ ngoài trẻ hơn tuổi.

Ảnh: FBNV

Kiều Anh "Phía trước là bầu trời" ước gặp người như nghệ sĩ Hoàng Hải trong phim để lấy làm chồngKiều Anh 'Phía trước là bầu trời' ước gặp người như nghệ sĩ Hoàng Hải trong phim để lấy làm chồng

GĐXH - "Sau khi đóng Gia đình trái dấu, tôi ước được gặp một người đàn ông như ông Phi (NSƯT Hoàng Hải đóng) ngoài đời để lấy chồng", NSƯT Kiều Anh tâm sự với báo chí.

Đỗ Quyên
