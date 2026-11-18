Quy định mới nhất về cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Từ ngày 15/11/2026, Nghị định 392/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số quy định của Nghị định 69/2024/NĐ-CP liên quan đến việc cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 (VNeID).

Theo quy định mới, trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung như sau:

- Công dân đến Công an cấp xã không phụ thuộc vào nơi cư trú, xuất trình thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước còn hiệu lực và thực hiện thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2;

- Công dân cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin trên Phiếu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử theo mẫu TK01 ban hành kèm theo Nghị định này; trong đó cung cấp rõ số thuê bao di động chính chủ, địa chỉ thư điện tử của công dân (nếu có) và thông tin khác đề nghị tích hợp vào căn cước điện tử (nếu có nhu cầu) cho cán bộ tiếp nhận;

- Cán bộ tiếp nhận nhập thông tin công dân cung cấp vào hệ thống định danh và xác thực điện tử để xác thực; xác thực ảnh khuôn mặt, vân tay của công dân đến làm thủ tục với Cơ sở dữ liệu căn cước;

- Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin công dân đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 và thông báo kết quả đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 qua Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) hoặc số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử;

- Người dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện cùng người đại diện hoặc người giám hộ của mình đến Công an cấp xã để làm thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2.

Người đại diện, người giám hộ sử dụng số thuê bao di động chính chủ của mình để kê khai, đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân Việt Nam là người dưới 14 tuổi, người được giám hộ, người được đại diện.

Đối với trường hợp công dân chưa được cấp thẻ căn cước công dân hoặc thẻ căn cước thì thực hiện đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử đồng thời với việc thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước.

Đối với trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử đối với cơ quan, tổ chức, Nghị định 392/2026/NĐ-CP cũng sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 12 Nghị định 69/2024/NĐ-CP như sau:

- Người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức ủy quyền sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 của mình đăng nhập Ứng dụng định danh quốc gia (VNeID), cung cấp các thông tin theo hướng dẫn và gửi yêu cầu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức sau khi được sự đồng ý của toàn bộ người đại diện theo pháp luật khác của cơ quan, tổ chức (nếu có).

Trường hợp nộp trực tiếp, người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức hoặc người được ủy quyền thực hiện kê khai Phiếu đề nghị cấp tài khoản định danh điện tử dùng cho cơ quan, tổ chức theo mẫu TK02 ban hành kèm theo Nghị định này, nộp hồ sơ tại Công an cấp xã nơi thuận tiện. Công an cấp xã tiếp nhận và gửi yêu cầu cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức đến Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử.

- Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử tiến hành kiểm tra, xác thực thông tin về cơ quan, tổ chức trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác.

Trường hợp thông tin về cơ quan, tổ chức chưa có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thì thực hiện xác minh thông tin về cơ quan, tổ chức.

- Cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử thông báo kết quả đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử cho người đại diện theo pháp luật, người đứng đầu cơ quan, tổ chức thực hiện thủ tục qua Ứng dụng định danh quốc gia hoặc số thuê bao di động chính chủ hoặc địa chỉ thư điện tử.

Trường hợp không đủ điều kiện cấp tài khoản định danh điện tử thì cơ quan quản lý, vận hành hệ thống định danh và xác thực điện tử thông báo bằng văn bản, tin nhắn hoặc qua tài khoản định danh điện tử của người thực hiện đăng ký.

Trình tự, thủ tục cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đối với công dân Việt Nam được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định 392/2026/NĐ-CP. Ảnh minh họa: AI

Tài khoản định danh mức độ 2 là gì?

Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 là tài khoản do Bộ Công an cấp thông qua ứng dụng VNeID, được tạo lập khi thông tin cá nhân kê khai đã được xác minh bằng ảnh chân dung hoặc vân tay trùng khớp tuyệt đối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước công dân hoặc Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

Giá trị sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2

- Tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ CCCD.

- Có giá trị cung cấp thông tin trong các loại giấy tờ của công dân đã được đồng bộ vào tài khoản định danh điện tử để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối chiếu khi thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình giấy tờ đó.

- Khi chủ thể danh tính điện tử sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trong các hoạt động, giao dịch điện tử thì có giá trị tương đương với việc xuất trình giấy tờ, tài liệu để chứng minh thông tin đã được tích hợp vào tài khoản định danh điện tử.

Quy định thời hạn giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2

Theo quy định tại Nghị định 69/2024/NĐ-CP, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Nghị định này, cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử có trách nhiệm giải quyết cấp tài khoản định danh điện tử trong thời hạn như sau:

- Đối với trường hợp công dân Việt Nam đã có thẻ căn cước công dân, thẻ căn cước còn hiệu lực: Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02.

- Đối với trường hợp công dân Việt Nam có thẻ căn cước công dân đã hết hiệu lực hoặc chưa có thẻ căn cước thì không quá 07 ngày làm việc.

- Đối với người nước ngoài:

+ Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 đã có thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh;

+ Không quá 07 ngày làm việc với trường hợp cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 02 nhưng chưa có thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất nhập cảnh.

- Đối với tổ chức:

+ Không quá 03 ngày làm việc với trường hợp thông tin cần xác thực về tổ chức đã có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành;

+ Không quá 15 ngày với trường hợp thông tin cần xác minh về tổ chức không có trong cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành.

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