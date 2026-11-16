4 con giáp may mắn tuần mới từ 16/11 – 22/11/2026

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2026 ở các phương diện cho con giáp Hợi, Mão, Mùi GĐXH – Trong tháng 10 âm lịch 2026, con giáp Mùi có Tam Hợp hỗ trợ nên vận trình hanh thông. Hai con giáp Mão và Hợi, theo chuyên gia phong thủy cần biết điều dưới đây để không ảnh hưởng tới tài lộc cũng như tình cảm.

1. Con giáp Sửu

Tuần mới từ 16/11 – 22/11, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dự báo, người tuổi Sửu ngày đầu tuần có một số điểm chưa thuận lợi. Nhưng với sự xuất hiện của Tả Phù và Hữu Bật giúp người tuổi Sửu có thêm trợ lực, hạn chế những tác động tiêu cực và tránh bị cuốn sâu vào thị phi không đáng có.

Tài chính của con giáp Sửu thuận lợi, cả nguồn thu nhập ổn định lẫn những khoản tiền bất ngờ đều có cơ hội gia tăng. Tuổi Sửu có thể nhận được khoản thưởng, tiền làm thêm hoặc một cơ hội kiếm tiền ngoài dự kiến.

Trong chuyện tình cảm của tuổi Sửu cũng có nhiều điểm sáng. Người độc thân dễ tạo được sức hút nhờ phong thái tự nhiên, thân thiện và biết cách giao tiếp. Nếu có lời mời tham gia hoạt động mới, tuổi Sửu nên cởi mở đón nhận thay vì thu mình trong những thói quen quen thuộc.

Những bất đồng nhỏ có thể xuất hiện xoay quanh lịch hẹn, cách chi tiêu hoặc sự khác biệt trong sinh hoạt với các cặp đôi tuổi Sửu. Điều quan trọng là hai bên cần nói rõ mong muốn của mình, tránh im lặng rồi chờ đối phương tự đoán.

2. Con giáp Dần

Đừng đầu danh sách các con giáp may mắn tuần từ 16/11 - 22/11 là tuổi Dần nhờ được Thiên Đức cát tinh che chở. Đây là phúc tinh chủ về sự giúp đỡ, may mắn và khả năng hóa giải khó khăn. Nhờ đó, người tuổi Dần có nhiều cơ hội tháo gỡ những vấn đề tồn đọng và nhận được sự hỗ trợ cần thiết để tiến gần hơn tới mục tiêu của mình.

Công việc của người tuổi Dần tương đối thuận lợi. Những năng lực vốn có được phát huy đúng lúc, giúp tuổi Dần dễ dàng ghi điểm với cấp trên và đồng nghiệp. Cơ hội không tự nhiên biến thành thành quả, nhưng sự chuẩn bị kỹ lưỡng và tinh thần dám tiến lên sẽ giúp tuổi Dần có bước ngoặt trong sự nghiệp.

Tài chính cũng là điểm sáng với tuổi Dần tuần này. Không chỉ nguồn thu nhập chính duy trì ổn định, Dần còn có khả năng đón thêm khoản thu ngoài dự kiến. Những khoản tiền này có thể không quá lớn nhưng đủ để tuổi Dần thấy an tâm, có động lực hơn trong xây dựng kế hoạch tài chính cuối năm.

Đường tình duyên cũng có nhiều điểm đáng mừng với tuổi Dần. Người độc thân dễ gặp được đối tượng khiến mình rung động qua các cuộc gặp. Sự chân thành và cách trò chuyện cởi mở sẽ giúp tuổi Dần dễ tạo thiện cảm.

Những người có đôi biết lắng nghe và nhường nhịn đúng lúc, cả hai còn có cơ hội hiểu nhau hơn sau mỗi lần va chạm.

3. Con giáp Thìn

Nhờ có sao Tử Vi chiếu mệnh, tuổi Thìn có nhiều tín hiệu tích cực trên phương diện công danh. Cát tinh này tượng trưng cho quyền uy, danh tiếng và sự nâng đỡ, giúp tuổi Thìn có thêm cơ hội thể hiện năng lực cũng như nhận được sự chỉ dẫn từ người có kinh nghiệm.

Tuổi Thìn không nên tự giới hạn khả năng của bản thân. Khi cơ hội xuất hiện nên mạnh dạn nhận nhiệm vụ mới, chủ động trình bày quan điểm và chứng minh năng lực bằng kết quả thực tế. Sự quyết đoán kết hợp với tinh thần chịu khó sẽ giúp tuổi Thìn có bước tiến đáng kể.

Tài chính của con giáp Thìn nhìn chung khá ổn định, chưa có dấu hiệu biến động lớn. Bạn có thể đầu tư từ quy mô nhỏ và ưu tiên sự an toàn để gia tăng tài chính.

4. Con giáp Tuất

Tuổi Tuất là một trong những con giáp có vận trình đáng kỳ vọng nhờ được Thái Dương cát tinh soi sáng, kết hợp với Thiên Diêu mang tới chuyển biến tích cực trong các mối quan hệ.

Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Tuất có khả năng xử lý công việc khá tốt, đặc biệt là những nhiệm vụ đòi hỏi tư duy logic, kinh nghiệm và khả năng giải quyết vấn đề. Bạn nên tranh thủ thời gian này để hành động các dự án quan trọng của mình.

Vận đào hoa của tuổi Tuất cũng có phần khởi sắc. Người độc thân dễ tìm thấy sự đồng điệu với một người có chung sở thích. Mối quan hệ có thể bắt đầu từ những cuộc trò chuyện đơn giản, sau đó dần phát triển nhờ sự thấu hiểu.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2026 cho con giáp Thân, Tý, Thìn GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã có dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2026 cho 3 con giáp Thân, Tý, Thìn dưới đây. Cùng tham khảo để nắm bắt cơ hội tài lộc và tình duyên.



