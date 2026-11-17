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Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 2 - 8/11/2026, Phòng CSGT, Công an tỉnh ghi nhận 376 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội. Cụ thể:

1. Qua hệ thống camera giám sát phát hiện 08 lượt phương tiện vi phạm lỗi Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, gồm: 02 phương tiện xe mô tô; 06 phương tiện xe ô tô.

34A-071.34 89A-770.14 89AB-731.75 89AC-006.52 89AC-049.18 89B1-692.01 89B2-180.74 89D2-032.56

Hình ảnh phương tiện vi phạm.

2. Qua tuần tra kiểm soát của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh, ghi nhận 323 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ gồm: 120 phương tiện xe ô tô; 203 phương tiện xe mô tô.

17B7-505.36 17AB-195.46 17B7-166.89 17AE-068.87 17B3-249.06 17B3-266.11 17AE-066.06 17B9-294.70 89AB-607.83 17M7-3448 89AB-352.48 17AB-156.67 16N7-6580 36F-029.39 36N1-026.71 14B1-521.56 89AC-094.67 89B1-828.51 37P1-585.52 59C1-904.30 17AF-023.34 17B5-649.04 17B3-445.41 17B3-361.18 17AG-070.23 14B1-549.13 17AK-031.22 89AA-998.73 17B7-040.69 17B4-731.42 89G2-035.72 89B1-620.10 36B2-122.45 89AB-712.08 17AA-550.32 17B5-453.56 17B4-505.76 17B6-605.98 17B3-579.27 29S6-042.22 33R3-4697 17B9-346.45 17B7-302.24 89AB-388.94 17M3-9138 17AE-051.61 17B3-559.84 15B3-271.16 17B8-353.06 59C3-048.13 17B8-318.76 89AB-845.04 89AB-273.16 17B7-529.60 17B4-294.42 11U1-089.85 17AG-041.85 36B4-289.25 17K7-2553 89E1-217.75 15K1-462.91 89B1-279.68 15B1-389.30 89G2-048.71 29X1-775.02 16N4-3317 29E1-034.45 89AA-694.21 89B1-962.00 89AT-025.53 18B3-010.18 89AB-829.59 89B1-865.96 89B1-602.99 89H1-109.52 89AC-395.09 89H1-061.67 36A2-005.33 29Y1-052.84 29Y5-737.21 29C1-969.60 15AP-033.79 17B6-220.65 29H8-8060 16R6-6511 34A-842.34 36K5-1989 90B5-027.42 89AT-036.77 36AE-209.54 89B1-997.67 15B3-073.03 35AA-510.71 89B1-873.16 89AC-104.35 89B1-816.62 89G2-031.99 89AB-642.15 15C1-504.74 17B6-547.24 15AA-481.84 15AA-507.31 15G1-080.03 17B4-126.95 18B1-389.71 18G1-501.20 18H1-483.39 23B1-388.78 26AK-020.24 26L1-163.23 28F8-076.13 29BN-015.73 29Y3-616.85 34AA-148.97 34AS-125.96 34B1-617.22 34B3-096.08 34B3-931.98 34N5-5160 89AH-001.76 89F1-110.10 89K8-9470 90B2-695.86 99AA-341.70 15B2-111.36 15AA-736.55 34P6-4395 34E1-375.79 36G5-093.69 15K-531.25 34B4-964.60 30M3-6383 89B1-456.09 15AB-808.37 26AM-042.50 89F1-653.15 15F1-014.25 34D1-336.29 34P7-6019 73B1-407.71 29AH-255.85 29E1-425.14 89K8-5316 89F1-435.02 15G1-848.10 29AH-894.33 15AB-754.73 29D2-593.25 15AH-138.40 68G1-348.46 89AA-330.23 15AC-674.49 17B8-442.59 99AB-510.64 30N9-3968 89C1-066.98 99AK-052.59 15AB-401.36 15C1-448.61 15N1-112.73 25AB-031.04 26AG-037.55 28E1-190.44 29AC-065.57 29G1-378.45 29L5-427.50 29N1-803.67 29X1-603.59 30K6-8334 34AC-062.45 88E1-300.45 89AA-235.65 89AA-240.75 89AB-107.10 89AG-020.38 89F1-475.99 98E1-805.28 15P1-018.21 29Y3-353.47 34S1-228.63 59X3-806.65 89F1-338.85 89F1-654.22 15B1-952.30 36M4-3508 34B5-179.87 29L5-620.47 29AH-914.77 29L1-810.02 19AA-611.61 29AH-573.01 34B2-848.90 15AB-330.63 34P1-3090 17B6-274.06 15A-996.00 15A-746.68 34A-094.39 29E-233.92 29E-144.12 17A-163.80 15A-892.28 35H-045.92 29M-1846 89C-236.51 30G-026.83 30M-359.51 90RM-002.32 30E-160.88 60A-644.27 17A-382.68 14A-319.15 18A-317.47 15A-673.46 29D-105.32 19A-076.36 15K-628.49 15B-178.31 29K-032.84 30F-1280 30K-992.93 29E-783.54 89A-393.27 29H-455.15 18A-378.89 30F-311.00 29E-171.07 29H-129.68 89A-522.22 35A-705.78 20H-075.95 89A-840.44 15C-374.71 29E-873.00 30K-926.70 15B-408.90 30D-678.87 34A-351.51 17A-483.40 17A-466.92 15A-367.49 17A-280.12 17A-177.76 29X-8803 17A-332.75 30C-388.85 89A-558.95 17A-432.02 30L-563.43 26H-007.10 79A-344.88 15A-253.34 89H-157.45 30K-944.66 15H-143.64 89A-339.19 99A-390.07 17A-728.48 17H-052.67 30H-249.05 14H-107.81 19H-090.98 17A-228.01 15B-354.33 15A-351.75 17H-038.76 15K-785.37 34C-358.03 30M-266.66 17A-512.02 15C-441.34 20A-589.94 37K-734.81 30H-202.28 20A-875.55 30L-468.45 15C-464.41 51M-808.24 30A-655.26 34A-569.26 89H-231.65 15K-577.05 29H-193.95 15K-129.58 18A-297.12 30A-806.79 17A-186.44 15H-321.29 17A-303.94 18A-707.27 15K-323.48 43H-164.35 14K-074.63 30M-645.19 89C-285.84 37F-005.54 15B-368.69 17A-102.54 35H-026.00 30K-377.39 34A-835.35 29E-920.10 89A-930.27 17A-364.67 17A-359.15 30H-450.99 17A-348.93 89A-404.40 51C-625.50 29D-225.45 12T1-235.82 89AB-639.78 89AB-162.42 89C2-040.32 30K-948.32 30G-618.14 20C1-037.37 89C2-040.52 89C2-042.54 34C-439.38 30G-481.91 30E-813.50 17AF-011.49

Hình ảnh phương tiện vi phạm.

3. Qua hệ thống camera đo, kiểm tra tốc độ tự động phát hiện 18 lượt phương tiện vi phạm lỗi điều khiển xe chạy quá tốc độ, gồm:

14K-235.72 15A-616.86 17A-000.08 17A-610.20 17C-075.82 24H-054.64 29E-880.10 30F-053.97 30G-599.11 30H-608.77 34F-005.91 89A-781.16 89A-800.53 89C-164.62 89H-146.36 89H-183.19 90A-355.13 99E-013.78

4. Qua tuần tra kiểm soát, ghi hình của lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện 27 lượt phương tiện vi phạm lỗi Dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định, gồm:

30A-606.49 30B-427.90 15A-552.66 29H-010.99 30A-459.34 30K-156.88 30K-926.40 30M-834.22 51H-907.17 89A-104.16 89A-221.77 89A-251.54 89A-255.85 89A-264.26 89A-398.00 89A-428.56 89A-770.14 89H-052.79 89A-106.41 89A-142.06 89A-350.24 89A-419.08 89A-769.79 89A-962.22 89C-268.39 89C-299.63 99A-335.59

Cơ quan chức năng cảnh báo: Mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn giao thông. Đề nghị các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách vi phạm, chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Khuyến cáo: Mọi tổ chức, cá nhân truy cập trang Zalo OA và Fanpage Phòng Cảnh sát giao thông Hưng Yên, để:

- Nắm bắt các thông tin về Trật tự an toàn giao thông.

- Tra cứu, giải quyết các thủ tục hành chính về Trật tự an toàn giao thông.

- Tương tác, cung cấp các thông tin bất cập, kiến nghị, phản ánh về Trật tự an toàn giao thông; các hành vi vi phạm pháp luật về Trật tự an toàn giao thông.

- Thông tin cung cấp chính xác phục vụ đắc lực trong công tác đảm bảo Trật tự an toàn giao thông, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội, bảo vệ cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho Nhân dân.

- Mọi thông tin Nhân dân cung cấp được đảm bảo bí mật tuyệt đối.

- SĐT Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên: 0794.89.89.89

- Địa chỉ: Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Hưng Yên số 45 Hải Thượng Lãn Ông, phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên.

Hướng dẫn tra cứu phạt nguội trên VNeTraffic mới nhất

- Bước 1: Đăng nhập vào ứng dụng vnetraffic.org.

Chọn loại phương tiện tra cứu online.

- Bước 2: Nhập biển số xe cần tra cứu.

Xác minh bảo mật (Nhập mã bên phải).

- Bước 3: Ấn tra cứu ngay.

Hệ thống hiện ra kết quả tra cứu.

Công an Hưng Yên thông báo danh sách 580 biển số xe đến nộp phạt nguội (từ ngày 19 - 25/10/2026) GĐXH - Phòng CSGT, Công an tỉnh Hưng Yên công bố danh sách 580 lượt phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ bị xử lý phạt nguội từ ngày 19 - 25/10/2026.