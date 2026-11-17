Dự báo tử vi tháng 10 âm lịch 2026 cho con giáp Dần, Ngọ, Tuất, GĐXH - 3 con giáp Dần, Ngọ, Tuất trong tháng 10 âm lịch 2026 sẽ có những biến động lớn ở các phương diện. Cùng tham khảo dự báo của chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà dưới đây.

1. Con giáp Dậu

Xem tử vi tháng 10 âm lịch 2026, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà cho biết, con giáp Dậu có một tháng hài hòa và yên ổn. Dậu dễ được lòng từ người khác khi sống chân thành, sẵn sàng giúp đỡ người khác, công việc vì vậy cũng thuận lợi hơn.

Dịch Mã dự báo nhịp sống trong tháng mới khá nhanh nên con giáp Dậu cần giữ tâm trạng bình tĩnh, tránh bị cuốn theo những việc liên tục thay đổi trong thời gian này khiến bản thân mệt mỏi. Việc di chuyển nhiều cũng là cơ hội để Dậu mở mang tầm nhìn, học hỏi thêm kinh nghiệm từ mọi người, có thêm điều kiện để hợp tác, làm ăn lớn hơn.

Tài chính của con giáp Dậu cải thiện với lợi nhuận đáng kể từ công việc chính. Vận may tài chính của bạn đang ngày càng tăng lên. Ngoài khoản cố định, bạn cũng có những cơ hội để thử sức với các công việc phụ hoặc bổ sung thu nhập. Nhờ khoản thu phụ, cuộc sống của con giáp Dậu cũng thoải mái và có tích lũy tài sản tốt hơn.

Ngũ hành tương sinh cũng tốt cho khía cạnh tình cảm của con giáp Dậu trong tháng này. Tuổi Dậu dễ gần, dễ chịu và dễ dàng xây dựng các mối quan hệ thân thiết với nhau. Bạn cũng giỏi giao tiếp, tham gia các buổi tụ họp và kết nối với bạn bè. Đây là thời điểm lý tưởng để con giáp Dậu đẩy mạnh các cuộc hẹn hò, trò chuyện và tìm hiểu người khác giới.

2. Con giáp Tỵ

Tháng này, Tỵ có những căng thẳng trong mối quan hệ. Đó là lời nhắc nhở để bản mệnh nhìn xa hơn bề nổi của các mối quan hệ, các thỏa thuận tài chính và các kế hoạch dài hạn.

Có được sự nâng đỡ của Chính Ấn nên khía cạnh công việc của con giáp Tỵ có nhiều cơ hội hứa hẹn, dễ khởi sắc. Hiệu suất làm việc của bạn sẽ tăng cao và được ghi nhận. Tỵ dễ gặt hái được những thành quả mà mình đã bỏ ra công sức, nhưng cần

Nguồn thu về túi của tuổi Tỵ trong tháng 10 âm lịch này không ít nhưng nguồn chi cũng khá nhiều. Tỵ cần sắp xếp lại các khoản chi tiêu chung, tránh những khoản đầu tư vội vàng và thiếu thận trọng.

Ngũ hành xung khắc mang tới những cuộc tranh cãi trong đời sống hôn nhân, nhưng Tỵ cần giữ thái độ tích cực. Giao tiếp cởi mở và trung thực ngay bây giờ có thể ngăn ngừa những xung đột lớn hơn trong tương lai.

Người độc thân tuổi Tỵ không còn sa đà vào những mối quan hệ chóng vánh, mập mờ, mà thay vào đó sẽ trân trọng mối quan hệ rõ ràng.

3. Con giáp Sửu

Tam Hội mang theo vận may tài lộc rực rỡ trong tháng 10 âm lịch 2026 cho con giáp Sửu, giúp các kế hoạch kiếm tiền thu về kết quả vượt kỳ vọng. Việc buôn bán, kinh doanh diễn ra suôn sẻ, hàng hóa lưu thông nhanh chóng. Con giáp Sửu cũng dễ nhận được những tin vui tài chính bất ngờ trong tháng này.

Thơi gian này, Sửu tập trung vào việc tiết kiệm và làm việc nên không quan tâm tới bề ngoài, đó là lý do nhiều người nhận xét tuổi Sửu là lập dị. Bạn nên tăng cường giao tiếp với đồng nghiệp tại nơi làm việc và cùng nhau giải quyết vấn đề sẽ càng nâng cao hiệu quả trong công việc.

Tinh thần tháng này của con giáp Sửu cũng có thể bị ảnh hưởng do thị phi. Họ có thể là những người ghen tị với thành tích của bạn hoặc không hài lòng vì những gì bạn đang có.

Vui mừng là tài chính của con giáp Sửu tháng này tốt. Thu nhập chính của bạn sẽ được tăng cường nhờ sự giúp đỡ của những người thân yêu, giúp mọi việc trở nên dễ dàng hơn gấp đôi.

Khía cạnh tình cảm của tuổi Sửu cũng được trọn vẹn. Bạn và người yêu sẽ cảm thấy gần gũi hơn, và sự thấu hiểu lẫn nhau sẽ được tăng cường. Những người độc thân có thể gặp được nửa kia. Thời gian này, người độc thân tuổi Sửu hãy mở lòng mình hơn..

Hãy đối xử tốt với những người thân yêu, biết ơn, sống thật với chính mình và tránh sự bốc đồng, cơ hội hay thờ ơ. Khi nền tảng gia đình vững chắc, tâm trí ổn định thì của cải cũng sẽ tới.

* Thông tin trong bài mang tính tham khảo.

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