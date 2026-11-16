Tạm gác việc văn phòng, Gen Z Hà Nội lau mộ, tuần tra nghĩa trang ban đêm để...'xả' stress

Gen Z kiếm 50 triệu/tháng vẫn bị người lớn chê vì không lo mua nhà, chỉ phá tiền 29 tuổi, thu nhập 50 triệu đồng/tháng, tôi vẫn bị người lớn trong nhà cho là chưa trưởng thành vì không nghĩ đến chuyện tích cóp mua nhà, "chỉ ăn tiêu phung phí".

Gen Z thử làm 'công nhân' nghĩa trang để giảm stress

Chị Nguyễn Thị Thùy Dương (27 tuổi, nhân viên bán hàng trên sàn thương mại điện tử, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội) cùng nhiều nhân viên văn phòng trẻ vừa trở về Thủ đô sau chuyến trải nghiệm thú vị với 24 giờ làm việc tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (tỉnh Phú Thọ).

Sở dĩ chị Dương quyết định gác lại công việc bàn giấy quen thuộc để trải nghiệm công việc lao động chân tay ngoài trời là bởi hằng ngày chị luôn căng mình với công việc trước bàn máy tính, kiểm tra thông tin và xử lý hình ảnh sản phẩm trên hệ thống. Do đó, bản thân chị Dương vừa muốn "xả" stress, vừa muốn trải nghiệm một chút cảm giác lạ nơi... nghĩa trang.

Có mặt ở nghĩa trang, chị Dương đã đảm nhận việc dọn dẹp, chăm sóc phần mộ và tìm hiểu quy trình bảo vệ khu vực an nghỉ cho người đã khuất.

Tạm rời xa chiếc máy tính và bộn bề công việc văn phòng, chị Nguyễn Thị Thùy Dương đã chọn cho mình một trải nghiệm khác biệt là dành 24 giờ làm việc tại công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên (Phú Thọ). Ảnh: NVCC

Chị Dương cho biết, những công việc tưởng chừng đơn giản như nhổ cỏ, xới đất, lau bia mộ hay cắt tỉa cây xanh lại đòi hỏi sự kiên nhẫn, tỉ mỉ và thái độ tôn kính đặc biệt trong từng thao tác nhẹ nhàng.

"Công việc vất vả và mất sức hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi phải quét sạch khuôn viên, nhổ cỏ, lau phần mộ, vệ sinh các vật dụng xung quanh rồi chăm sóc cây xanh. Công việc không quá khó nhưng cần sự tỉ mỉ và nhanh tay. Chúng tôi làm văn phòng, ít phải lao động chân tay nên khi bắt tay vào làm, khá lúng túng", chị Dương chia sẻ.

Nữ nhân viên văn phòng này cũng bày tỏ sự ấn tượng trước sự khác biệt rõ rệt giữa công việc bàn giấy thường ngày và những trải nghiệm thực tế tại nghĩa trang. Theo chị Dương, chuyến đi này không chỉ là một trải nghiệm nghề nghiệp mới lạ, mà còn là khoảng lặng quý giá giúp bản thân thấu hiểu giá trị của sức lao động và ý nghĩa thiêng liêng của việc chăm sóc nơi an nghỉ cho người đã khuất.

Dưới sự hướng dẫn và làm mẫu của nhân viên nghĩa trang, chị Ngọc cùng các bạn trẻ khác thực hiện theo đúng trình tự từ quét dọn, nhổ cỏ đến lau bia mộ... Ảnh: NVCC

Tương tự, chị Vũ Hồng Ngọc (24 tuổi, nhân viên chăm sóc khách hàng tại phường Từ Liêm, Hà Nội) cũng trải nghiệm công việc lao động ở nghĩa trang này.

Dưới sự hướng dẫn và làm mẫu của nhân viên nghĩa trang, chị Ngọc thực hiện theo đúng trình tự từ quét dọn, nhổ cỏ đến lau bia mộ.

Chị Ngọc cho biết: "Công việc này giúp tôi hiểu hơn sự vất vả của những người lao động trực tiếp. Đặc biệt, khi trời nắng nóng, những người làm công việc chăm sóc nghĩa trang phải làm việc ngoài trời trong thời gian dài. Tôi nghĩ mình cần trân trọng hơn công sức của họ. Đây cũng là dịp để tôi nhớ về ông bà, tổ tiên và những người đã khuất".

Vốn quen với môi trường công sở điều hòa và ít khi phải lao động chân tay ngoài trời nhưng với sự hướng dẫn của chị Bùi Thị Thêm (43 tuổi, phường Kỳ Sơn, tỉnh Phú Thọ) – người đã có hơn một thập kỷ gắn bó với nghề chăm sóc phần mộ, với từng công đoạn từ quét dọn lá khô, nhổ cỏ dại, xới đất, thay nước bình hoa đến lau chùi bia mộ... được truyền đạt tỉ mỉ, các Gen Z đều nhanh chóng bắt nhịp, thực hiện thành thạo chỉ sau vài lượt làm mẫu.

Thử sức với ca tuần tra nghĩa trang ban đêm

Bên cạnh công việc chăm sóc phần mộ ban ngày, một số sinh viên cũng 'xin' được thử sức với công việc tuần tra, bảo vệ nghĩa trang vào ban đêm.

Khi màn đêm buông xuống, phủ kín triền đồi nghĩa trang, chị Đoàn Doãn Thạch Thảo (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) bắt đầu với công việc tuần tra nghĩa trang.

Chị Thảo cho biết, khi biết đến công việc trải nghiệm này qua mạng xã hội, chị đã quyết định đăng ký ca trực đêm vì tò mò về công việc bảo vệ tại khu vực rộng lớn, nhiều mộ phần sẽ như thế nào.

Đoàn Doãn Thạch Thảo (21 tuổi, sinh viên Trường Đại học Xây dựng Hà Nội) chủ động đăng ký trải nghiệm ca trực đêm tại không gian tâm linh rộng lớn. Ảnh: NVCC

Chị Thảo chia sẻ, lần đầu cầm đèn pin đi tuần qua những lối đi vắng lặng vào buổi tối, Thảo có cảm giác hồi hộp nhưng sau khi được các nhân viên bảo vệ hướng dẫn cụ thể về tuyến đường tuần tra, các điểm cần kiểm tra an ninh và cách xử lý khi có tình huống phát sinh, nữ sinh này đã quen dần với công việc.

Thảo cho hay: "Đây là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đối với tôi. Giữa không gian tĩnh lặng của màn đêm, công việc tuần tra không chỉ là nhiệm vụ giữ gìn an ninh, mà còn là cách chúng tôi tạo ra giá trị cho cộng đồng, mang lại sự bình yên và vẹn toàn cho nơi an nghỉ của những người đã khuất".

Nguyễn Phạm Nhật Minh cho biết, trải nghiệm lần này giúp mình hiểu hơn những vất vả của nhân viên bảo vệ khi phải thức xuyên đêm. Ảnh: NVCC

Cùng đi tuần tra đêm với Thảo, em Nguyễn Phạm Nhật Minh (22 tuổi, sinh viên Trường Đại học Mở Hà Nội) cho biết, trước đây chưa từng đến nghĩa trang vào ban đêm.

"Trải nghiệm lần này giúp tôi hiểu hơn những vất vả của nhân viên bảo vệ khi phải thức xuyên đêm, thường xuyên kiểm tra các khu vực để bảo đảm an ninh, đặc biệt là ở nghĩa trang nơi có nhiều mộ phần", Nhật Minh cho hay.

Người trẻ hiểu hơn giá trị lao động và truyền thống tri ân

Trao đổi về hoạt động này, chị Hoàng Quốc Khánh, đại diện Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên cho biết, những người đăng ký tham gia trải nghiệm công việc tại nghĩa trang chủ yếu thuộc nhóm tuổi sinh năm 2000 - 2005, là sinh viên và nhân viên văn phòng đang làm việc tại Hà Nội.

Song, Ban quản lý nghĩa trang chỉ tiếp nhận người tham gia từ đủ 18 tuổi trở lên và tổ chức hướng dẫn quy trình trước khi bố trí công việc cụ thể.

Chị Hoàng Quốc Khánh, Đại diện Công viên Nghĩa trang Lạc Hồng Viên trao chứng nhận trải nghiệm công việc cho các bạn trẻ.

Chị Khánh cho biết: "Trong nhịp sống hiện đại, khi phần lớn thời gian của người trẻ gắn với màn hình máy tính và công việc chuyên môn, những trải nghiệm lao động trực tiếp như cầm chổi quét lá, nhổ từng bụi cỏ, lau từng phần mộ đến những bước chân tuần tra trong đêm sẽ mang đến cho các bạn một góc nhìn khác về cuộc sống. Qua đó, người trẻ không chỉ biết nâng niu, trân trọng giá trị của sức lao động thầm lặng mà còn góp phần lan tỏa truyền thống uống nước nhớ nguồn, những giá trị văn hóa tốt đẹp của dân tộc".

Cũng theo chị Khánh, thông qua 24 giờ trải nghiệm thực tế, nhiều bạn trẻ tại Hà Nội có thêm góc nhìn rõ nét hơn về công việc của đội ngũ quản trang, bảo vệ nghĩa trang, đồng thời hiểu hơn ý nghĩa của việc giữ gìn, chăm sóc nơi an nghỉ của người đã khuất.