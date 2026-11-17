Quy định mới nhất về lưu trú

Từ 15/11/2026, Nghị định số 392/2026/NĐ-CP chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung các Nghị định có liên quan đến thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực an ninh, trật tự.

Đáng chú ý của Nghị định 392 là điều chỉnh tại Điều 14 (sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 44 Nghị định số 96/2016/NĐ-CP) về trách nhiệm của cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú khi kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú.

Theo quy định mới, cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú phải kiểm tra giấy tờ tùy thân của khách lưu trú, gồm một trong các loại giấy tờ sau: Căn cước; căn cước công dân; hộ chiếu; thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú (đối với người nước ngoài); các loại giấy tờ khác có giá trị chứng minh nhân thân có ảnh do các cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam cấp.

Khi khách lưu trú không có giấy tờ tùy thân thì sau khi bố trí vào phòng nghỉ phải thông báo ngay cho Công an cấp xã hoặc đồn Công an quản lý địa bàn.

Ngoài ra, theo quy định tại Nghị định số 96/2016/NĐ-CP, cơ sở kinh doanh dịch vụ phải Ghi đầy đủ thông tin của khách lưu trú vào sổ quản lý (hoặc nhập đầy đủ thông tin vào máy tính) trước khi cho khách vào phòng nghỉ.

Thông báo cho Công an xã, phường, thị trấn hoặc đồn, trạm Công an nơi quản lý địa bàn đối với khách lưu trú là người Việt Nam và khai báo tạm trú đối với khách lưu trú là người nước ngoài (nghỉ qua đêm hoặc nghỉ theo giờ) phải thực hiện trước 23 giờ trong ngày. Trường hợp khách đến lưu trú sau 23 giờ thì thông báo trước 08 giờ sáng ngày hôm sau. Việc thông báo thực hiện theo các hình thức sau:

- Đối với khách lưu trú là người Việt Nam, nếu cơ sở kinh doanh đã kết nối mạng Internet với cơ quan Công an thì việc thông báo thực hiện qua mạng Internet; nếu cơ sở kinh doanh chưa kết nối mạng Internet thì thông báo trực tiếp tại cơ quan Công an hoặc thông báo qua điện thoại;

- Đối với khách là người nước ngoài, cơ sở kinh doanh phải ghi mẫu Phiếu khai báo tạm trú cho người nước ngoài và chuyển đến cơ quan Công an.

Cơ sở kinh doanh phải kiểm tra và quản lý giấy tờ tùy thân của người đến thăm khách lưu trú tại phòng nghỉ, ghi đầy đủ thông tin vào sổ và trả lại giấy tờ tùy thân khi họ ra khỏi cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú.

Lưu trữ thông tin của khách lưu trú và thông tin của người đến thăm khách lưu trú tại phòng nghỉ trong thời hạn ít nhất 36 tháng.

Trường hợp khách mang theo vũ khí, công cụ hỗ trợ, phải yêu cầu xuất trình giấy phép sử dụng do cơ quan Công an hoặc Quân đội cấp, nếu khách không xuất trình giấy phép sử dụng phải báo ngay cho cơ quan Công an.

Cơ sở kinh doanh dịch vụ cần đăng ký lưu trú cho khách theo quy định. Ảnh minh họa: AI

Lưu trú là gì?

Theo Luật Cư trú 2020, lưu trú là việc công dân ở lại một địa điểm không phải nơi thường trú hoặc nơi tạm trú trong thời gian ít hơn 30 ngày.

Hướng dẫn các bước thực hiện chi tiết cách đăng ký lưu trú trên VNeID

Dưới đây là các bước thực hiện đăng ký lưu trú trên VNeID:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại và đăng nhập tài khoản định danh mức 2.

Bước 2: Tại giao diện chính, chọn mục "Thủ tục hành chính".

Bước 3: Chọn dịch vụ "Thông báo lưu trú".

Bước 4: Chọn "Tạo mới yêu cầu".

Bước 5: Chọn "Cơ quan công an thực hiện".

Bước 6: Chọn loại hình cơ sở cư trú (ví dụ: Hộ gia đình, nhà ngăn phòng cho thuê, cơ sở lưu trú du lịch...) và tìm/chọn tên cơ sở lưu trú.

Bước 7: Nhấn "Tiếp tục" và chọn "Xác nhận".

Bước 8: Chọn "Thêm người lưu trú" và điền đầy đủ thông tin của người đến ở (có thể quét mã QR trên CCCD hoặc nhập tay).

Bước 9: Điền thời gian lưu trú và địa chỉ chi tiết, sau đó nhấn "Lưu".

Bước 10: Kiểm tra lại toàn bộ thông tin rồi bấm "Gửi yêu cầu".

Không thông báo lưu trú có bị phạt không?

Tại Điều 10 Nghị định 282/2025/NĐ-CP khi có người đến lưu trú mà người có nghĩa vụ phải thực hiện thông báo lưu trú lại không thực hiện thì sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính. Mức phạt quy định như sau:

Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn đồng đến 01 triệu đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo lưu trú, khai báo tạm vắng;

Phạt tiền từ 02 - 04 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 01 đến 03 người lưu trú.

Phạt tiền từ 04 - 08 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 04 đến 08 người lưu trú.

Phạt tiền từ 08 -12 triệu đồng đối với cơ sở kinh doanh lưu trú, nhà ở tập thể, cơ sở chữa bệnh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở lưu trú ở khu công nghiệp và các cơ sở khác không thực hiện thông báo lưu trú từ 09 người lưu trú trở lên.

Từ hôm nay (15/12), chủ nhà trọ, khách sạn không khai báo lưu trú có thể bị phạt đến 12 triệu đồng GĐXH - Từ ngày 15/12, Nghị định 282/2025/NĐ-CP chính thức có hiệu lực trong đó quy định không thông báo lưu trú cho khách chủ nhà trọ, khách sạn có thể bị xử phạt hành chính đến 12 triệu đồng.