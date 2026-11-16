Người dân trên cả nước nhận tin vui, được tham quan 13 địa điểm miễn phí Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Người dân được nghỉ làm hưởng nguyên lương Ngày Văn hóa Việt Nam

Ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam người lao động được nghỉ làm, hưởng nguyên lương. Ảnh minh họa: AI

Theo Nghị quyết 28/2026/QH16, ngày 24/11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Theo đó, người lao động trên cả nước được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Bên cạnh đó, Nghị quyết còn quy định miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Nghị quyết cũng khuyến khích Nhân dân, đặc biệt là thanh niên và trẻ em, tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước nhằm góp phần phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam.

Ngoài ra, Nghị quyết cũng nêu rõ về chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng, nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao. Cụ thể:

- Nhà nước có chính sách ưu tiên phát triển tài năng trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao thông qua bồi dưỡng tập trung, chuyên sâu ở trong nước và nước ngoài; bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị và chăm sóc sức khoẻ chuyên biệt để phục vụ biểu diễn, luyện tập, nghiên cứu theo hướng đồng bộ, hiện đại đạt chuẩn khu vực và quốc tế gắn với mục tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa.

- Cho phép đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao được áp dụng cơ chế tuyển dụng không qua thi tuyển đối với:

+ Người học được đào tạo, tốt nghiệp ở trong nước và nước ngoài thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao có thành tích chuyên môn đặc biệt xuất sắc;

+ Vận động viên, nghệ sĩ tài năng đạt huy chương, giải thưởng cấp quốc gia, khu vực, quốc tế.

Người được tuyển dụng theo quy định tại khoản này được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo quy định của pháp luật.

- Viên chức, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong các đơn vị sự nghiệp công lập nghệ thuật biểu diễn, đơn vị nghệ thuật biểu diễn thuộc lực lượng vũ trang được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề, chế độ bồi dưỡng luyện tập và biểu diễn theo lộ trình cho đến khi thực hiện chế độ tiền lương mới như sau:

+ Phụ cấp ưu đãi nghề từ mức 40% đến 60% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với viên chức, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong loại hình nghệ thuật biểu diễn truyền thống, nghệ thuật biểu diễn cổ điển và xiếc; viên chức, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp làm việc tại khu vực biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; (*)

+ Phụ cấp ưu đãi nghề từ mức 20% đến 30% mức lương hiện hưởng cộng với phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đối với viên chức, người lao động hoạt động đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa không thuộc các trường hợp quy định tại (*);

+ Chế độ bồi dưỡng luyện tập, bồi dưỡng biểu diễn căn cứ vào vai trò, mức độ tham gia hoạt động trong tác phẩm, chương trình, tiết mục để xác định: chế độ bồi dưỡng luyện tập từ 5% đến 15% mức lương cơ sở cho một buổi luyện tập; chế độ bồi dưỡng biểu diễn (sơ duyệt, tổng duyệt và biểu diễn) từ 15% đến 30% mức lương cơ sở cho một buổi biểu diễn.

- Nhà nước hỗ trợ kinh phí:

+ Đào tạo lại cho viên chức thuộc các lĩnh vực nghệ thuật truyền thống, xiếc, múa khi hết tuổi nghề được học tập để chuyển đổi vị trí việc làm;

+ Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực chất lượng cao cho các ngành công nghiệp văn hóa; nhân lực chuyên sâu về đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, sáng tạo nội dung số về văn hóa; giám tuyển, giám định tác phẩm văn hóa, nghệ thuật, di sản văn hóa.

- Chính quyền địa phương cấp tỉnh bố trí ngân sách, huy động nguồn lực xã hội để đãi ngộ, hỗ trợ nghệ nhân, nghệ sĩ sáng tạo, thực hành, truyền dạy văn hóa, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống tại địa phương, trong các trường phổ thông trên địa bàn hoặc tham gia quảng bá văn hóa Việt Nam ra nước ngoài.

Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 người dân được tham quan miễn phí tại Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam. Ảnh: TL



13 địa điểm miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 167/2026/TT-BTC quy định miễn phí thăm quan vào Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Theo Thông tư, các địa điểm miễn phí tham quan bao gồm:

1. Bảo tàng Hải Dương học.

2. Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam.

3. Bảo tàng Văn hoá các dân tộc Việt Nam.

4. Bảo tàng Lịch sử quốc gia.

5. Bảo tàng Mỹ Thuật Việt Nam.

6. Di tích lịch sử Dinh Độc Lập.

7. Bảo tàng Yersin.

8. Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam.

9. Vườn quốc gia Bạch Mã.

10. Vườn Quốc gia Cúc Phương.

11. Vườn Quốc gia Tam Đảo.

12. Vườn Quốc gia Yokdon.

13. Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Cũng theo Thông tư, trừ 2 địa điểm là Vườn quốc gia Ba Vì, Vườn quốc gia Cát Tiên phí tham quan do địa phương quyết định theo quy định của Luật Phí và lệ phí.

Hà Nội tổ chức bắn pháo hoa chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11. Ảnh minh họa: LĐ

UBND TP Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 410/KH-UBND về tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 năm 2026.

Chương trình nhằm khẳng định vị trí, vai trò của văn hóa là nền tảng tinh thần, nguồn lực nội sinh và động lực quan trọng thúc đẩy phát triển đất nước; tôn vinh những giá trị cốt lõi của văn hóa Việt Nam được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử, kết tinh trong truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết, bản sắc và cốt cách con người Việt Nam.

Thông qua chương trình nghệ thuật đặc biệt, Hà Nội hướng tới tái hiện dòng chảy liên tục của văn hóa Việt Nam từ cội nguồn đến hiện tại và tương lai; kết nối di sản truyền thống với sáng tạo đương đại, kết hợp nghệ thuật dân tộc với công nghệ sân khấu hiện đại, tạo nên không gian nghệ thuật giàu bản sắc, có chiều sâu tư tưởng và sức lan tỏa xã hội.

Chương trình đồng thời góp phần kết nối ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11, hình thành chuỗi hoạt động tuần văn hóa đại đoàn kết có ý nghĩa thiết thực, lan tỏa các giá trị văn hóa trong cộng đồng. Qua đó, sự kiện khắc họa hình ảnh Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến, giàu bản sắc, năng động và sáng tạo, là nơi hội tụ, kết tinh và lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam trong tiến trình hội nhập và phát triển.

Chương trình sẽ diễn ra từ 20h ngày 24/11/2026, thời lượng tối đa không quá 120 phút, tại sân vận động Quốc gia Mỹ Đình, phường Từ Liêm, Hà Nội.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam (VTV). Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức tiếp sóng, truyền trực tiếp sự kiện trên các kênh, nền tảng của cơ quan và lắp đặt một số màn hình LED phục vụ nhân dân vùng xa trung tâm.

Miễn phí vé xem chương trình nghệ thuật tại SVĐ Mỹ Đình nhân Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11 GĐXH - Chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, Hà Nội phối hợp với các bộ, ngành chuẩn bị chương trình nghệ thuật đặc biệt quy mô 50.000 người, miễn phí vé.