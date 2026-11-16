Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao?

Thứ hai, 16:24 16/11/2026 | Đời sống
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GĐXH - Được khởi công ngày 28/4/2026 với quy mô 4,86ha, Dự án Nhà máy chế biến và sản xuất dược liệu DONAVI tại xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên đang để lại dấu ấn rõ nét trên địa hình khu vực với nhiều diện tích đồi đã được san gạt.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 1.

Ngày 14/11, theo ghi nhận của phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống, Dự án Nhà máy chế biến và sản xuất dược liệu DONAVI được triển khai tại thôn Bản Trù, xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên, ngay ven đường tỉnh 258, hướng đi xã Chợ Rã.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 2.

Tại thời điểm ghi nhận, bên trong khu vực dự án có một máy xúc và một chiếc ô tô tải màu xanh đang dừng đỗ. Không ghi nhận hoạt động thi công tại công trường. Ngay lối vào dự án, một lán tạm được dựng lên, cửa đóng kín, xung quanh có một số vật dụng phục vụ sinh hoạt, làm việc.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 3.

Trước cổng lán tạm có treo biển thông báo với nội dung: “Công trường đang thi công, không phận sự miễn vào”. Tuy nhiên, khung cảnh tại khu vực dự án khá vắng vẻ, không ghi nhận công nhân hay hoạt động thi công tại thời điểm phóng viên có mặt.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 4.

Quan sát từ trên cao, một diện tích trong khu vực dự án đã được đào xới, bóc tách và san gạt. Địa hình tự nhiên tại đây có sự thay đổi rõ rệt, nhiều khu vực được hạ thấp cốt nền, tạo thành những mặt bằng rộng. Dọc các khu vực đào đắp xuất hiện những vách đất cao, dốc, để lộ các lớp đất đỏ và đất màu sẫm.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 5.

Đáng chú ý, giữa khu vực mặt bằng đã được san gạt vẫn còn một khối đất lớn nhô cao, xung quanh là những vách taluy có độ dốc đáng kể. Một số vị trí xuất hiện các bậc đất do quá trình đào cắt, san gạt. Trên khu vực đỉnh đồi có đường dây điện đi qua.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 6.

Từ góc nhìn toàn cảnh, có thể thấy quy mô khu vực đã được tác động khá lớn. Nhiều khoảng đồi được bóc tách, tạo mặt bằng với những dải đất đỏ kéo dài theo sườn dốc. Một số khu vực taluy âm đã được đào đắp, hình thành các mặt cắt đất có độ cao khác nhau.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 7.

Tuy nhiên, tại thời điểm phóng viên ghi nhận, các khu vực mặt bằng này chưa xuất hiện hoạt động thi công nhà xưởng hay lắp đặt dây chuyền sản xuất. Máy móc, phương tiện có mặt tại công trường khá thưa thớt.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 8.

Theo thông tin từ UBND xã Thượng Minh, ngày 28/4/2026, tại thôn Bản Trù đã diễn ra lễ khởi công Dự án Nhà máy chế biến và sản xuất dược liệu DONAVI do Công ty TNHH MTV Thương mại Đông Nam Việt triển khai xây dựng.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 9.

Tại lễ khởi công, dự án được giới thiệu có quy mô diện tích 4,86ha, được kỳ vọng trở thành một trong những dự án góp phần phát triển ngành công nghiệp dược liệu gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Công trình được kỳ vọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân thông qua các chuỗi liên kết sản xuất.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 10.

Theo đại diện chủ đầu tư, nhà máy sẽ được xây dựng với hệ thống dây chuyền công nghệ hiện đại, đáp ứng các tiêu chuẩn trong chế biến và sản xuất dược liệu. Khi đi vào hoạt động, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị các loại cây dược liệu, mở rộng thị trường tiêu thụ, hướng tới xuất khẩu.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 11.

Những mục tiêu được giới thiệu tại lễ khởi công đặt ra kỳ vọng về một cơ sở chế biến dược liệu quy mô tại địa phương, góp phần khai thác tiềm năng cây dược liệu và tạo thêm sinh kế cho người dân. Tuy nhiên, qua ghi nhận thực tế ngày 14/11, khu vực dự án hiện chủ yếu là mặt bằng đã được đào đắp, san gạt, chưa ghi nhận hoạt động thi công nhà xưởng tại thời điểm khảo sát.

Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao? - Ảnh 12.

Liên quan đến tiến độ triển khai dự án, ngày 16/11, phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã liên hệ với ông Hoàng Văn Minh, Chủ tịch UBND xã Thượng Minh để trao đổi, làm rõ một số thông tin. Ông Minh cho biết phóng viên cần đến UBND xã để trao đổi trực tiếp, đồng thời thông tin hiện đang bận họp.

Video hiện trạng dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên:


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