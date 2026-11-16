Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao?
GĐXH - Được khởi công ngày 28/4/2026 với quy mô 4,86ha, Dự án Nhà máy chế biến và sản xuất dược liệu DONAVI tại xã Thượng Minh, tỉnh Thái Nguyên đang để lại dấu ấn rõ nét trên địa hình khu vực với nhiều diện tích đồi đã được san gạt.
Video hiện trạng dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên:
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