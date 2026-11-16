Sau hơn 6 tháng khởi công, dự án nhà máy dược liệu DONAVI ở Thái Nguyên hiện ra sao?

Đáng chú ý, giữa khu vực mặt bằng đã được san gạt vẫn còn một khối đất lớn nhô cao, xung quanh là những vách taluy có độ dốc đáng kể. Một số vị trí xuất hiện các bậc đất do quá trình đào cắt, san gạt. Trên khu vực đỉnh đồi có đường dây điện đi qua.