Thông báo quan trọng về chế độ lương hưu tháng 10/2026

Lịch chi trả lương hưu tháng 10/2026

Theo Quyết định 2222/QĐ-BHXH năm 2025 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả.

Hiện nay việc chi trả được chia thành 2 đợt bao gồm: Chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân và chi trả lương hưu bằng tiền mặt. Việc tổ chức chi trả thành hai đợt nhằm bảo đảm quá trình đối chiếu dữ liệu, xử lý giao dịch và chuyển tiền tới người hưởng được thực hiện an toàn, thông suốt.

Chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân:

Tổ chức chi trả BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân tại BHXH tỉnh.

Thời gian chi trả: Ngày làm việc đầu tiên và ngày làm việc thứ hai của tháng theo lịch BHXH Việt Nam thông báo, Phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Chi trả lương hưu bằng tiền mặt:

Thực hiện chi trả BHXH hằng tháng bằng tiền mặt và các khoản trợ cấp BHXH một lần bằng tiền mặt kèm theo chế độ BHXH hằng tháng:

- Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 02 đến ngày 10 vào giờ hành chính của tháng tổ chức chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

- Chi trả tại điểm giao dịch của Tổ chức hỗ trợ chi trả (HTCT): Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức HTCT đến hết ngày 23 của tháng.

Theo đó, có 21 tỉnh thành chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân vào ngày làm việc đầu tiên của tháng; 13 tỉnh thành chi trả vào ngày làm việc thứ hai của tháng.

Chi tiết lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại các tỉnh, thành trong cả nước tháng 10/2026 cụ thể như sau:

Các tỉnh, thành sẽ chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc đầu tiên của tháng - ngày 1/10 (thứ 5) bao gồm: Sơn La, Điện Biên, Lạng Sơn, Nghệ An, Quảng Ninh, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hưng Yên, Ninh Bình, Phú Thọ, Tuyên Quang, Huế, Khánh Hòa, Lâm Đồng, Đắk Lắk, TPHCM, Cần Thơ, Vĩnh Long, Cà Mau, Gia Lai, An Giang.

Các tỉnh, thành sẽ chi trả qua tài khoản vào ngày làm việc thứ 2 của tháng - ngày 2/10 (thứ 6) bao gồm: Hà Nội, Lai Châu, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Lào Cai, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp.

Liên quan đến hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại địa bàn Hà Nội, trên Báo Lao động, bà Dương Thị Minh Châu (Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TP Hà Nội) cho biết: "Theo đúng lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng trên địa bàn Thủ đô là ngày làm việc thứ 2 của tháng thì trong tháng 10/2026, cơ quan BHXH TP Hà Nội sẽ chi trả cho người hưởng qua tài khoản cá nhân vào ngày 2/10 (thứ sáu); việc chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng thì cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 2/10".

Người dân có thể nhận lương hưu qua tài khoản hoặc nhận trực tiếp bằng tiền mặt. Ảnh minh họa: TL

Người dân có thể nhận lương hưu qua tài khoản an sinh xã hội trên VNeID

Từ 28/9/2026, Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP về định danh và xác thực điện tử.

Điểm đáng chú ý, Nghị định 320/2026/NĐ-CP bổ sung "tài khoản hưởng an sinh xã hội" trên ứng dụng định danh quốc gia (VNeID) trong đó có các nguồn chi trả bao gồm lương hưu.

Theo quy định, tài khoản hưởng an sinh xã hội là thông tin định danh được tích hợp trên VNeID, cho phép người có danh tính điện tử liên kết một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội.

Cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện việc chi trả các khoản hỗ trợ, hưu trí, chi trả an sinh xã hội và các khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước qua hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên Ứng dụng định danh quốc gia; trừ trường hợp đối tượng thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận thì thực hiện các khoản chi trả an sinh xã hội theo hình thức khác theo quy định.

Như vậy, trong tháng 10 tới, người có tài khoản an sinh xã hội trên VNeID được BHXH chi trả lương hưu vào tài khoản thụ hưởng.

Trường hợp người thụ hưởng chưa tích hợp tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID, hoặc chưa có văn bản ủy quyền nhận thay, vẫn tiếp tục được chi trả lương hưu, trợ cấp theo hình thức truyền thống hiện hành, không bị gián đoạn quyền lợi.

Đối tượng hưởng lương hưu theo quy định

Lương hưu là một trong những khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chế độ hưu trí mà cả người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đều có thể được hưởng. Trong đó đối tượng hưởng lương hưu gồm 6 nhóm sau:

1. Người làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn).

2. Cán bộ, công chức, viên chức.

3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

6. Công dân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi tham gia BHXH tự nguyện.

Đáp ứng điều kiện này, từ 5/10/2026, người không có lương hưu được nhận trợ cấp xã hội hằng tháng GĐXH - Từ 5/10/2026, nếu đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây, người không có lương hưu được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng theo Nghị định số 335/2026/NĐ-CP.