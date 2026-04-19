Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

"Tàu ma" dưới đáy biển Na Uy xuất hiện điều đáng sợ

Chủ nhật, 20:50 19/04/2026 | Tiêu điểm

Sau hàng thập kỷ biến thành "tàu ma" dưới đáy biển Na Uy, tàu ngầm K-278 Komsomolets của Liên Xô lại trở nên đáng sợ một lần nữa.

Robot lặn của Na Uy đã tiếp cận được "tàu ma" K-278 Komsomolets ở vùng nước tăm tối sâu 1.680 m và phát hiện ra một hiện tượng đáng lo.

Đó không phải là một hiện tượng huyền bí hay ma quái, mà là một sự kiện thực tế đáng sợ hơn nhiều: Rò rỉ phóng xạ.

"Tàu ma" K-278 Komsomolets là một mối đe dọa phóng xạ đáng sợ dưới đáy biển Na Uy - Ảnh: PNAS

Theo một nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí tạp chí PNAS, nhóm tác giả dẫn đầu bởi nhà phóng xạ học biển Justin Gwynn của Cơ quan An toàn bức xạ và hạt nhân Na Uy đã sử dụng một phương tiện lặn điều khiển từ xa (ROV) có tên Ægir 6000 để lấy mẫu nước và sinh vật xung quanh Komsomolets, đồng thời đánh giá tình trạng con tàu.

Từ lâu, "tàu ma" K-278 Komsomolets đã gây lo ngại cho các nhà khoa học bởi nó là một tàu ngầm hạt nhân.

Năm 1989, một vụ hỏa hoạn đã tạo nên thảm kịch: Komsomolets đem theo hầu hết thủy thủ đoàn, một lò phản ứng hạt nhân cung cấp năng lượng cho con tàu cùng hai quả ngư lôi xuống lòng biển sâu.

Việc giám sát liên tục xác tàu từ những năm 1990 đã chỉ ra hiện tượng rò rỉ phóng xạ không liên tục. Các cuộc điều tra ban đầu cho thấy tàu ngầm bị hư hại đáng kể, thân tàu bị nứt toác và nước biển đã tiếp xúc với các ngư lôi hạt nhân. Năm 1994, một nỗ lực lớn đã bịt kín thành công khoang ngư lôi bị hư hại.

Giờ đây, với các phương tiện hiện đại hơn nhiều, các nhà nghiên cứu đang đánh giá lại con tàu và mức độ nguy hiểm của nó.

Vào thời điểm robot lặn tiếp cận, rõ ràng con tàu đang bị rò rỉ.

Kết quả phân tích dữ liệu cho thấy rò rỉ không liên tục mà xảy ra từng đợt không đều đặn từ các vị trí cụ thể dọc theo thân tàu, bao gồm cả ống thông gió và khu vực xung quanh khoang lò phản ứng.

ROV đã ghi lại video về các "cột khói" - chính là dòng vật chất rò rỉ - từ con tàu. Các luồng rò rỉ này chứa các đồng vị của strontium, caesium, uranium, plutonium.

Gần con tàu, các nhà nghiên cứu nhận thấy nồng độ strontium và caesium cao hơn lần lượt 400.000 và 800.000 lần so với nồng độ điển hình của các chất phóng xạ này ở biển Na Uy.

Nồng độ, tỉ lệ uranium và plutonium cao cũng cho thấy nhiên liệu hạt nhân bên trong lò phản ứng đang bị ăn mòn mạnh.

Tuy nhiên, có một tin tốt: Chỉ cách tàu ngầm vài mét, mức độ ô nhiễm phóng xạ giảm mạnh, cho thấy các đồng vị này đang nhanh chóng phân tán.

Các mẫu bọt biển, san hô và hải quỳ sống và phát triển trên xác tàu cho thấy nồng độ cesium phóng xạ hơi cao, nhưng không có dấu hiệu biến dạng hoặc hư hại rõ ràng nào khác . Lớp trầm tích xung quanh cũng cho thấy rất ít dấu hiệu ô nhiễm.

Mặc dù vậy, các nhà nghiên cứu vẫn cho rằng sự rò rỉ này là một phát hiện đáng lo. Con tàu sẽ dần bị đại dương tàn phá dữ dội hơn, làm tăng nguy cơ rò rỉ phóng xạ ở một mức độ lớn hơn.

Anh Thư
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

Tiêu điểm - 16 giờ trước

GĐXH - Bất kì ai nghe xong câu chuyện này đều cảm thấy vô thực bởi người đàn ông thật sự xem nơi đây là nhà và ngay cả khách sạn cũng chấp nhận sự lưu trú dài hạn của ông.

Tiêu điểm - 18 giờ trước

Người phụ nữ đang lái xe thì bất ngờ phát hiện con chim cao gần 1 mét thản nhiên đi lại trên đường, dường như không sợ người.

Tiêu điểm - 1 ngày trước

GĐXH - Ít ai ngờ rằng một sản phẩm phụ nhỏ bé trong ngành chăn nuôi bò lại có thể đắt hơn vàng.

Tiêu điểm - 2 ngày trước

Vào thời điểm 3,5 tỉ năm trước, vỏ Trái Đất đã vỡ ra từ lâu.

Tiêu điểm - 3 ngày trước

Từ "vật liệu kỳ diệu của thế kỷ 21", các nhà khoa học đã phát minh ra loại siêu vật liệu mới...

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Sau khi bị bắt, con cá mú khổng lồ nặng hơn 100kg được đưa lên bờ với sự trợ giúp của 6 người.

Tiêu điểm - 5 ngày trước

Các mặt trăng mới được phát hiện đã nâng tổng số vệ tinh tự nhiên quay quanh các hành tinh và hành tinh lùn trong hệ Mặt Trời lên 442 cái.

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Kho báu được khai quật ở TP Torzhok - Nga chứa những đồng tiền vàng được đúc từ năm 1848 đến năm 1911.

Tiêu điểm - 6 ngày trước

Công việc không đòi hỏi bằng cấp hay kinh nghiệm này giúp cô gái trẻ đi khắp thế giới, sống miễn phí suốt 2 năm, có những ngày "ăn như vua" và mua nhà ở tuổi 24.

Tiêu điểm - 1 tuần trước

GĐXH - Một miếng đệm chia đôi phần ghế ngồi và có dòng chữ 'không được ngồi' đã khiến hành khách trên chuyến bay sửng sốt và gây tranh cãi.

Xem nhiều

Tiêu điểm

Sau 15 phút vật lộn, người đàn ông đã câu được con cá chép cỏ khổng lồ nặng tới 34kg.

Tiêu điểm
Tiêu điểm
Tiêu điểm
Tiêu điểm

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top