Tết Bính Ngọ: Hơn 16.700 em bé chào đời, khám và cấp cứu hơn 510.000 lượt
Bộ Y tế cho biết, trong 8 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, các cơ sở y tế đã tiếp nhận thăm khám và cấp cứu hơn 510.000 lượt người bệnh; thực hiện hơn 20.300 ca phẫu thuật.
Theo Báo cáo nhanh của Bộ Y tế gửi Văn phòng Chính phủ về tình hình công tác y tế Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 (từ ngày 14 - 21/2, tức từ 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), ngành Y tế đã triển khai trực đầy đủ theo chỉ đạo của Trung ương và Chính phủ, bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh, khám chữa bệnh, an toàn thực phẩm và cung ứng thuốc trên phạm vi cả nước.
Theo số liệu tổng hợp từ các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 34 Sở Y tế tỉnh, thành phố và y tế ngành, từ 7h ngày 14/2 đến 7h ngày 21/2/2026, tổng số bệnh nhân đang điều trị là 131.303 trường hợp; trong 24 giờ qua các y bác sĩ đã tiếp nhận 84.206 lượt khám, cấp cứu; 35.010 bệnh nhân nhập viện; nâng tổng số lượt khám, cấp cứu là 510.051 lượt; Số bệnh nhân nhập viện điều trị nội trú 182.897 lượt.
Cũng trong 24 giờ qua, các bác sĩ đã thực hiện 3.285 ca phẫu thuật, nâng tổng số ca phẫu thuật trong 8 ngày Tết lên 20.327 ca, trong đó 3.392 ca phẫu thuật cấp cứu.
Trong 24 giờ qua, các cơ sở y tế đã đón 2.993 trẻ sơ sinh chào đời, nâng tổng số trẻ sơ sinh chào đời trong 8 ngày nghỉ Tết của cả nước đón 16.742 ca, trong đó có 8.272 ca mổ đẻ.
Trong những ngày nghỉ Tết, tổng số bệnh nhân ra viện là 167.038 lượt; 17.932 lượt vận chuyển cấp cứu bằng xe cứu thương.
Bộ Y tế cho biết, lũy kế trong 8 ngày nghỉ Tết, các cơ sở y tế khám, kiểm tra 25.326 lượt trường hợp nghi do tai nạn giao thông; 10.056 lượt phải nhập viện điều trị hoặc theo dõi.
Số tử vong nghi do tai nạn giao thông là 163 trường hợp, gồm 67 trường hợp tử vong trước viện, 40 trường hợp tử vong tại viện và 56 trường hợp tiên lượng tử vong xin về.
Về tai nạn do pháo nổ, chất nổ, ghi nhận 338 trường hợp khám, cấp cứu; 179 trường hợp phải nhập viện theo dõi; 1 trường hợp tử vong. Ngoài ra, có 61 trường hợp khám, cấp cứu nghi do vũ khí, vật liệu nổ tự chế; 3 trường hợp tử vong.
Theo hệ thống trực an toàn thực phẩm tại 34/34 tỉnh, thành phố và 5 viện khu vực, trong dịp Tết không ghi nhận trường hợp tử vong do ngộ độc thực phẩm trên toàn quốc.
Các trường hợp ngộ độc thực phẩm được ghi nhận tại Cà Mau và Thanh Hóa đã ổn định sức khỏe và ra viện.
Tổng hợp trong dịp Tết, các cơ sở y tế khám, cấp cứu 607 ca rối loạn tiêu hóa, ngộ độc thức ăn; 369 trường hợp nhập viện theo dõi điều trị.
Về dịch bệnh, tính từ 11h30 ngày 14/2 - 11h30 ngày 21/2, cả nước ghi nhận 1.198 trường hợp sốt xuất huyết; 809 trường hợp tay chân miệng; 76 trường hợp sởi; không ghi nhận ca tử vong do các bệnh trên; không ghi nhận trường hợp mắc bạch hầu và liên cầu lợn.
Bộ Y tế đánh giá, công tác khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 được triển khai nghiêm túc, đồng bộ. Các cơ sở y tế đã dự trữ đầy đủ máu, thuốc, sinh phẩm và dịch truyền, bảo đảm công tác cấp cứu, điều trị thông suốt trong suốt kỳ nghỉ Tết, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân trong những ngày đầu năm mới.
