6 cách đơn giản giúp bảo vệ đường ruột khi đi du lịch

Dưới đây là những cách đơn giản, dễ áp dụng nhất để bảo vệ đường ruột khi đi du lịch:

1. Luôn mang theo nước để cung cấp đủ cho cơ thể

Nước có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ hệ tiêu hóa loại bỏ nhanh chất thải, giúp ăn uống lành mạnh, giảm nguy cơ mắc rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, táo bón, tiêu chảy…

Do đó, khi đi du lịch dài ngày, đến những vùng miền khác nhau, thời gian di chuyển nhiều cùng với sự thay đổi thời tiết, thay đổi múi giờ… dễ khiến các chức năng trong cơ thể bị biến động thì việc bổ sung đủ nước cho cơ thể là một trong những cách đơn giản nhưng hiệu quả để giúp đường ruột khỏe mạnh.

Theo đó, bạn có thể thường xuyên mang theo chai nước bên mình và uống những ngụm nhỏ. Cách làm này thực hiện đều đặn giúp giúp cân bằng môi trường đường ruột, tạo điều kiện cho phân di chuyển dễ dàng hơn, chất nhầy và hệ miễn dịch khỏe mạnh hơn, hạn chế các vi khuẩn có hại phát triển quá mức.

Uống đủ nước khi đi du lịch là cách đơn giản, hiệu quả nhất giữ đường ruột khỏe mạnh.

2. Tăng cường thực phẩm nhiều chất xơ có lợi cho đường ruột

Chất xơ có nhiều trong các loại rau, trái cây, đậu hoặc ngũ cốc nguyên hạt… không chỉ có tác dụng nuôi dưỡng vi khuẩn mà còn giúp cơ thể cảm thấy no, ổn định tâm trạng và duy trì quá trình tiêu hóa diễn ra suôn sẻ.

Để ăn nhiều chất xơ khi du lịch, có thể mang theo một số đồ ăn vặt giàu chất xơ như quả hạch, các loại hạt. Bên cạnh đó, nên ưu tiên sử dụng các loại trái cây, rau củ bản địa sẵn có. Tuy nhiên, cần lưu ý uống đủ nước vì chất xơ hoạt động hiệu quả bằng cách hấp thụ nước, giúp tạo thành khối phân mềm và dễ dàng di chuyển trong đường ruột.

3. Chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ lên men hoặc men vi sinh

Đường ruột có thể bị kích thích khi bạn đi du lịch do do sự kết hợp của nhiều yếu tố như căng thẳng tâm lý, thay đổi thói quen ăn uống, tiếp xúc với thực phẩm lạ, không đảm bảo vệ sinh, thiếu nước và sự thay đổi môi trường/thời tiết… với các biểu hiện thường gặp như đau bụng, ợ hơi, đầy hơi, buồn nôn …

Để ngăn ngừa tình trạng này và giữ cho đường ruột khỏe mạnh, bạn nên bổ sung một lượng nhỏ thực phẩm lên men như sữa chua, kim chi, kombucha... trong hoặc ngoài bữa ăn hoặc dùng men vi sinh khi đi du lịch.

Chế độ ăn uống với thực phẩm lên men làm tăng sự đa dạng của hệ vi sinh vật đường ruột và giảm các tín hiệu viêm. Tiêu thụ thực phẩm lên men cũng giúp giảm một số loại nguy cơ tiêu chảy cấp ở những người đi du lịch.

4. Uống rượu có chừng mực

Uống một hoặc hai ly rượu có thể làm tăng sự hấp dẫn, hứng thú của chuyến du lịch nhưng không nên lạm dụng vì uống nhiều rượu làm thay đổi môi trường đường ruột và khiến cơ thể cảm thấy mệt mỏi , đầy hơi hoặc buồn nôn vào ngày hôm sau.

Chính vì vậy, khi uống rượu nên uống chừng mực và chú ý uống thêm nước, xen kẽ đồ uống có cồn với đồ uống không cồn để bảo vệ cả đầu óc và hệ vi sinh vật đường ruột.

5. Ưu tiên giấc ngủ

Những phiên chợ đêm khi du lịch dài ngày hay tình trạng lệch múi giờ làm xáo trộn lịch trình giấc ngủ . Khoa học đã chứng minh ngay cả những giấc ngủ ngắn bị gián đoạn cũng có thể khiến hệ vi sinh vật đường ruột mất cân bằng, ảnh hưởng đến tiêu hóa và tâm trạng.

Bên cạnh đó, một bài tổng quan tài liệu được công bố trên tạp chí Journal of Internal Medicine cho thấy, thiếu ngủ có thể làm thay đổi hệ vi khuẩn đường ruột liên quan đến tình trạng viêm và những thay đổi về chuyển hóa.

Vì vậy, nếu có thể, hãy duy trì một giấc ngủ sâu, hoặc ít nhất là một chu kỳ ngủ-thức có thể sắp xếp được như ngủ trưa hoặc một giấc ngủ ngắn và đặc biệt cần tránh nhìn màn hình trước khi nghỉ ngơi để cơ thể được thư giãn .

6. Lựa chọn kỹ thực phẩm và vệ sinh tay thường xuyên

Hầu hết các vấn đề đường ruột nghiêm trọng khi đi du lịch đến từ vi khuẩn lây lan trên tay hoặc thông qua lựa chọn thực phẩm không an toàn như đồ ăn sống, thực phẩm lạ… Do đó, để chăm sóc đường ruột khỏe mạnh, nên tiêu thụ đồ ăn nấu chín, nóng, tránh đá/nước đá không rõ nguồn gốc; tự gọt vỏ hoặc rửa trái cây và sử dụng nước rửa tay khô hoặc rửa sạch tay với nước trước khi ăn. Việc cẩn thận trong ăn uống có thể giúp giảm đáng kể nguy cơ tiêu chảy khi đi du lịch