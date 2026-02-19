Tết không phải lúc 'làm mới kỹ thuật', mà là lúc làm mới cảm xúc vợ chồng

Vì sao Tết dễ khiến nhiều cặp đôi… hiểu sai về chuyện gần gũi?

Mỗi dịp Tết đến, không ít cặp vợ chồng vô thức mang theo một kỳ vọng: Đây là thời điểm “bù đắp”, “hâm nóng”, thậm chí là phải làm điều gì đó thật mới mẻ trong phòng ngủ để kéo lại cảm xúc đã nguội lạnh suốt năm. Chính suy nghĩ ấy lại tạo ra áp lực ngầm, khiến sự thân mật trở nên gượng gạo, nặng nề hơn thay vì tự nhiên.

Các chuyên gia tâm lý hôn nhân cho rằng, Tết không phải là thời điểm phù hợp để thử nghiệm kỹ thuật hay ép mình phải thay đổi hành vi thân mật. Bởi bản chất của Tết là nghỉ ngơi, đoàn viên và chữa lành cảm xúc, chứ không phải một “bài kiểm tra” cho đời sống phòng the.

Ảnh minh họa.

Cảm xúc mới là nền móng của sự thăng hoa

Nghiên cứu tình dục chỉ ra rằng, ham muốn chịu ảnh hưởng trực tiếp từ trạng thái cảm xúc và mức độ an toàn tâm lý. Khi con người căng thẳng, phòng thủ hoặc lo “phải làm tốt”, não bộ sẽ ưu tiên cơ chế kiểm soát thay vì kết nối. Ngược lại, khi cảm xúc được thả lỏng, hormone oxytocin và dopamine – hai yếu tố quan trọng của sự gắn kết và khoái cảm – mới có điều kiện hoạt động hiệu quả.

Tết là khoảng thời gian hiếm hoi trong năm mà nhịp sống chậm lại, công việc tạm gác sang một bên, trách nhiệm cũng nhẹ hơn. Đây chính là lúc cảm xúc dễ hồi phục nhất. Nếu vợ chồng tận dụng điều này để làm mới sự kết nối tinh thần, sự gần gũi thể xác sẽ tự nhiên quay trở lại, không cần nỗ lực quá nhiều.

Làm mới cảm xúc vợ chồng bắt đầu từ đâu?

Làm mới cảm xúc không đồng nghĩa với những điều lớn lao. Đó có thể là cách hai người nói chuyện với nhau dịu hơn trong mấy ngày Tết, là việc cùng ngồi lại bên nhau mà không cầm điện thoại, là sự kiên nhẫn lắng nghe nhau kể chuyện một năm đã qua mà không phán xét.

Các nhà trị liệu hôn nhân nhận định rằng, cảm giác “được nhìn thấy” và “được trân trọng” có tác động mạnh mẽ đến ham muốn hơn bất kỳ kỹ thuật nào. Khi người đàn ông cảm thấy được vợ thấu hiểu và tôn trọng, họ dễ mở lòng hơn. Khi người phụ nữ cảm thấy an toàn và được yêu thương, cơ thể sẽ tự nhiên phản hồi tích cực với sự gần gũi.

Vì sao kỹ thuật không cứu được cảm xúc nguội lạnh?

Nhiều cặp đôi lầm tưởng rằng đời sống phòng the trục trặc là do thiếu kỹ năng, thiếu mới mẻ. Thực tế, phần lớn sự nguội lạnh bắt nguồn từ những tổn thương cảm xúc nhỏ tích tụ lâu ngày: mệt mỏi không được chia sẻ, áp lực không được thấu hiểu, những lời nói vô tình làm nhau thu mình lại.

Trong bối cảnh đó, việc cố “làm mới kỹ thuật” chỉ giống như trang trí lại căn nhà khi nền móng đang rạn nứt. Tết, với không khí đoàn viên và chữa lành, là thời điểm thích hợp nhất để quay về sửa chữa phần nền móng ấy – tức là cảm xúc và sự kết nối giữa hai người.

Tết – cơ hội vàng để khởi động lại sự thân mật tự nhiên

Sau giao thừa, nhiều cặp đôi nhận ra họ dễ ôm nhau hơn, dễ ngồi gần nhau hơn và dễ muốn chạm vào nhau hơn. Đó không phải vì họ học được điều gì mới, mà vì cảm xúc đã mềm lại. Khi áp lực giảm, khi sự tử tế và dịu dàng quay trở lại, ham muốn cũng theo đó mà hồi sinh.

Khoa học gọi đây là hiệu ứng “tái kết nối cảm xúc”, khi con người bước sang một chu kỳ mới và có xu hướng củng cố những mối quan hệ quan trọng. Nếu biết trân trọng giai đoạn này, vợ chồng hoàn toàn có thể kéo dài sự ấm áp ấy lâu hơn Tết rất nhiều.

Làm mới cảm xúc để đi đường dài cùng nhau

Tết không cần những màn thể hiện, không cần cố gắng trở thành phiên bản “giỏi hơn” trên giường. Điều quan trọng hơn là trở thành phiên bản dịu dàng, thấu hiểu và hiện diện hơn bên nhau. Khi cảm xúc được làm mới, kỹ thuật sẽ tự nhiên không còn là vấn đề.

Với nhiều cặp vợ chồng, chỉ cần một mùa Tết biết quay về với cảm xúc thật, biết ngồi lại và chạm vào nhau bằng sự an toàn và yêu thương, cũng đủ để mở ra một năm mới gần gũi và bền vững hơn rất nhiều.