Lưng trần quyến rũ của Lương Thùy Linh

Thứ ba, 20:00 03/02/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Lương Thùy Linh mới đây gây chú ý khi diện váy khoét sâu, phô trọn tấm lưng trần quyến rũ.

Lương thùy Linh khoe lưng trần quyến rũ đầy gợi cảm tại Phú Quốc 2026 - Ảnh 1.Lệ Quyên đi nghỉ dưỡng cùng Lâm Bảo Châu, khoe lưng trần nuột nà

GĐXH - Lệ Quyên mới đây khoe lưng ong nuột nà khi đi chơi cùng bạn trai Lâm Bảo Châu ở Phú Quốc. Cặp đôi tận hưởng những ngày nghỉ yên bình bên nhau.

Lương thùy Linh khoe lưng trần quyến rũ đầy gợi cảm tại Phú Quốc 2026 - Ảnh 2.

Mới đây, Lương Thùy Linh khoe ảnh du lịch tại Phú Quốc với phong cách thời trang sexy, táo bạo. Theo đó, nàng hậu gốc Cao Bằng tự tin diện một chiếc váy lụa màu vàng nổi bật, ôm sát cơ thể, tôn lên đường cong mềm mại.

Lương thùy Linh khoe lưng trần quyến rũ đầy gợi cảm tại Phú Quốc 2026 - Ảnh 3.

Điểm nhấn của thiết kế nằm ở phần lưng khoét sâu, giúp nàng hậu phô diễn tấm lưng trần thon gọn và bờ vai mảnh mai đầy cuốn hút.

Lương thùy Linh khoe lưng trần quyến rũ đầy gợi cảm tại Phú Quốc 2026 - Ảnh 4.

Không chỉ gây ấn tượng bởi trang phục, cô còn khiến nhiều người trầm trồ khi khoe làn da căng bóng, khỏe khoắn và thần thái rạng rỡ.

Lương thùy Linh khoe lưng trần quyến rũ đầy gợi cảm tại Phú Quốc 2026 - Ảnh 5.

Ngay dưới bài đăng, fan đã dành nhiều lời khen ngợi vẻ đẹp quyến rũ, phong cách gợi cảm của nàng hậu: “Tấm lưng trần đẹp quá nàng hậu ơi”; "Xem đi xem lại mà vẫn mê”; "Linh ngày càng thăng hạng nhỉ";... Trước tình cảm của người hâm mộ, Lương Thùy Linh cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ, liên tục tương tác và đáp lại bình luận một cách gần gũi, thân thiện.

Lương thùy Linh khoe lưng trần quyến rũ đầy gợi cảm tại Phú Quốc 2026 - Ảnh 6.

Vào thời điểm đăng quang Miss World Vietnam 2019, Lương Thùy Linh đã nhanh chóng gây chú ý với vóc dáng nổi bật, chiều cao 1m78 cùng đôi chân dài 1m22. Nhờ lợi thế hình thể này giúp nàng hậu luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện.

Lương thùy Linh khoe lưng trần quyến rũ đầy gợi cảm tại Phú Quốc 2026 - Ảnh 7.

Nàng hậu cũng không ít lần nhận góp ý của khán giả về trang phục có tích cực và cả tiêu cực. Trước những góp ý này, cô đều thể hiện thái độ cầu thị, sẵn sàng lắng nghe và tiếp thu.

Lương thùy Linh khoe lưng trần quyến rũ đầy gợi cảm tại Phú Quốc 2026 - Ảnh 8.

Ngược lại, trước các ý kiến tiêu cực hoặc công kích quá đà, Lương Thùy Linh cũng không ngần ngại lên tiếng bảo vệ bản thân, giữ lập trường một cách văn minh.

 

