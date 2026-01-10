Nhan sắc thăng hạng và gu thời trang ấn tượng của Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet'

Xuất hiện từ tập 12 "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vào vai Ngân (khi lớn) - một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và có cuộc sống hôn nhân ổn định. Sau khi xuất hiện, vai Ngân đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất quá tương thích với Ngân ngày nhỏ. Đồng thời hình ảnh thì đẹp từng centimet, rất có gu và nổi bật phong thái tự tin, thành công.