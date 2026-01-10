Mới nhất
Nhan sắc thăng hạng và gu thời trang ấn tượng của Huyền Lizzie trong 'Cách em 1 milimet'

Thứ bảy, 10:09 10/01/2026 | Đẹp
T.Hằng (th)
T.Hằng (th)
GĐXH - Trong bộ phim “Cách em 1 milimet”, Phan Minh Huyền gây ấn tượng mạnh với khán giả không chỉ về diễn xuất mà còn có diện mạo xinh đẹp cùng gu thời trang thanh lịch, thời thượng.

Phan Minh Huyền thăng hạng phong cách thời trang trong Cách em 1 milimet - Ảnh 1.

Xuất hiện từ tập 12 "Cách em 1 milimet", Phan Minh Huyền (Huyền Lizzie) vào vai Ngân (khi lớn) - một phụ nữ xinh đẹp, quyến rũ và có cuộc sống hôn nhân ổn định. Sau khi xuất hiện, vai Ngân đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi về diễn xuất quá tương thích với Ngân ngày nhỏ. Đồng thời hình ảnh thì đẹp từng centimet, rất có gu và nổi bật phong thái tự tin, thành công.

Phan Minh Huyền thăng hạng phong cách thời trang trong Cách em 1 milimet - Ảnh 2.

Trong vai Ngân là một người phụ nữ thành đạt ở tuổi 35, Huyền Lizzie rũ bỏ hoàn toàn hình ảnh nhí nhảnh trước đây để khoác lên mình phong cách tối giản nhưng thanh lịch và toát vẻ đầy quyền lực. Huyền Lizzie không chỉ gây ấn tượng bởi diễn xuất ngày càng tiến bộ mà còn trở thành tâm điểm chú ý nhờ phong cách thời trang thăng hạng.

Phan Minh Huyền thăng hạng phong cách thời trang trong Cách em 1 milimet - Ảnh 3.

Huyền Lizzie tiết lộ, trước khi nhận lời tham gia "Cách em 1 milimet", cô đã chủ động lên kế hoạch giảm cân. Từ size S, Huyền Lizzie đã tập luyện để xuống size XS. Đặc biệt, vòng eo của cô thậm chí còn nhỏ hơn cả size XS, nên trang phục của nữ diễn viên thường phải được chỉnh sửa thêm để vừa vặn hơn.

Phan Minh Huyền thăng hạng phong cách thời trang trong Cách em 1 milimet - Ảnh 4.

Dù áp dụng chế độ giảm cân khắt khe, song nữ diễn viên Huyền Lizzie nhận lại đó là hạnh phúc khi được khán giả khen ngợi rất nhiều về ngoại hình phù hợp với nhân vật Ngân.

Phan Minh Huyền thăng hạng phong cách thời trang trong Cách em 1 milimet - Ảnh 5.

Xuyên suốt bộ phim, trang phục của Huyền Lizzie chủ yếu xoay quanh các gam màu đen, trắng, be, xám và xanh navy. Đây là những màu sắc kinh điển giúp tôn lên thần thái thanh lịch và không bao giờ lỗi mốt. Cô ưu các thiết kế có đường cắt may tinh tế, nhấn mạnh vào phần vai hoặc chiết eo tinh xảo để tôn lên vóc dáng.

Phan Minh Huyền thăng hạng phong cách thời trang trong Cách em 1 milimet - Ảnh 6.

Với các phân đoạn về cuộc sống thường ngày của Ngân, Huyền Lizzie cũng chọn các thiết kế đơn sắc nhưng hướng đến sự thoải mái hơn. Không chỉ dừng lại ở quần áo, phong cách của Ngân trong "Cách em 1 milimet" còn hoàn hảo nhờ sự đồng bộ như phần makeup nhẹ nhàng, tự nhiên và tạo cảm giác chuyên nghiệp, hay kiểu tóc được tạo đơn giản nhưng đa dạng.

Phan Minh Huyền thăng hạng phong cách thời trang trong Cách em 1 milimet - Ảnh 7.

Những mẫu suit hay gile cách điệu được Huyền Lizzie yêu thích khi chuẩn bị trang phục cho nhân vật nữ "tổng tài" bởi vẻ nghiêm túc nhưng không kém phần trẻ trung.

Phan Minh Huyền thăng hạng phong cách thời trang trong Cách em 1 milimet - Ảnh 8.

Huyền Lizzie vừa cùng dàn diễn viên "Cách em 1 milimet" nói lời chia tay với vai diễn khi phim đóng máy. Trước sự tò mò của khán giả về cái kết của phim, đặc biệt là nhân vật Ngân, Huyền Lizzie tiết lộ: "Tôi tin rằng khán giả sẽ cảm thấy hài lòng khi những nút thắt được tháo gỡ và kết thúc của phim".

Phan Minh Huyền thăng hạng phong cách thời trang trong Cách em 1 milimet - Ảnh 9.

Bộ phim "Cách em 1 milimet" được đánh giá là một trong 10 bộ phim truyền hình nổi bật của VTV, nhiều thời điểm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim truyền hình Việt trên các nền tảng.

(Ảnh VTV)

