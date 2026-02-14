Cập nhật các xu hướng thời trang để Tết này lên đồ chất như đi dự Fashion week
Tết này không cần lo việc ăn mặc nếu bạn nắm rõ những xu hướng thời trang thịnh hành. Bước xuống phố tạo dáng cực "slay" và tự tin ngút ngàn là có ngay những tấm ảnh cực chất!
Phối màu nổi là xu hướng của năm 2026
Những tông màu sắc nổi bật đã trở lại, cụ thể là màu xanh Yves Klein, màu xanh lá cây kẹo táo, màu cam pha trộn giữa Marty Supreme và iPhone 17. Việc phối chúng với nhau là một ý tưởng tuyệt vời cho những ngày Tết. Gần đây thế giới thời trang đang đắm chìm trong niềm vui năm mới và sự trở lại của thập niên 80.
Saint Laurent đã tạo nên một cú đột phá trong việc kết hợp những mảng màu đơn sắc táo bạo. Trong khi đó, Loewe lấy cảm hứng màu sắc từ nghệ thuật hiện đại, còn nhà mốt Celine thì sử dụng bảng màu mang lại sự vui tươi, hứng khởi.
Đây cũng là dấu hiệu cho thấy xu hướng quiet luxur y đang dần nhường chỗ cho xu hướng rực rỡ lên ngôi, vừa hay cũng hợp với không khí Tết lắm!
Đôi chân trở thành tâm điểm
Năm 2026 bạn nhìn đâu cũng sẽ thấy những đôi giày kỳ lạ, độc đáo tràn lan. Từ Nike Rifts đến Vibram FiveFingers và những đôi giày xỏ lỗ mang tính biểu tượng của Tory Burch, mọi người đều muốn tạo dấu ấn cho giày dép của mình. Dép xỏ ngón được nâng cấp với chi tiết đính đá quý, như những chiếc nhẫn ngón chân ấn tượng, hoặc dép tông có đế được làm bằng nhung của Balenciaga.
Giày thể thao cũng được thăng hoa theo cách riêng, từ phiên bản da mềm mại của Celine, đến kiểu giày sneakerina của Louis Vuitton. Giày dép không còn là phụ kiện mà được đưa lên thành điểm chính của trang phục, nắm rõ quy tắc mới để Tết này chọn giày dép khớp xu hướng nhé!
Áo phông khẩu hiệu “lên tiếng”
Áo phông in slogan một lần nữa trở thành sân chơi cho những thông điệp mang tính chủ đề và đôi khi là những thông điệp mạnh mẽ của xã hội. Chúng từng là item đinh của một thập kỉ và là biểu tượng thời trang mà ai cũng phải biết.
Đến năm 2025, Conner Ives lại gây sốt trên mạng với chiếc áo phông "Protect the Dolls", nó lan truyền rộng rãi và được các ngôi sao từ Pedro Pascal đến Tilda Swinton mặc. Từ đó áo phông khẩu hiệu dần được để ý trở lại và nhanh chóng tạo thành xu hướng, chắc chắn năm 2026, chúng ta sẽ được nhìn thấy chúng nhiều hơn.
