Thái Bình: Cảnh sát giao thông phối hợp công an kiểm tra đột xuất trường học, xử lý nhiều trường hợp vi phạm Luật giao thông

Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị số 31 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, Công an tỉnh Thái Bình về việc tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh trong tình hình mới, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã xây dựng Kế hoạch, tham mưu lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo Công an các huyện, thành phố ra quân thực hiện tháng cao điểm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh.

Đồng thời, phối hợp với các trường học, đặc biệt là các trường THCS, THPT trên địa bàn tỉnh thành lập các tổ công tác trực tiếp xuống kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh, nhất là tại các bãi để xe trong khu vực trường, cổng trường cũng như trên các tuyến giao thông.

Trước đó, chiều ngày 24/10, phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh phối hợp với Công an huyện Kiến Xương tổ chức kiểm tra đột xuất tại trường THPT Hồng Đức và Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Kiến Xương đã phát hiện, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với 10 trường hợp vi phạm Luật giao thông (điều khiển xe mô tô dung tích xi lanh trên 50 phân khối khi chưa đủ điều kiện).

Lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp công an kiểm tra việc sử dụng phương tiện tham gia giao thông của học sinh tại các trường học trên địa bàn tỉnh.

Lực lượng Công an cũng đã tích cực phối hợp với các nhà trường tuyên truyền, phổ biến những kiến thức cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, những quy tắc, quy định mang tính bắt buộc đối với lứa tuổi học sinh khi tham gia giao thông. Trong đó, lưu ý các đối tượng học sinh chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng điều khiển phương tiện có phân khối lớn là hành vi gây mất an toàn giao thông, có nguy cơ cao gây tai nạn giao thông cho chính các em và người đi đường.

Thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông tiếp tục phối hợp với Ban giám hiệu các trường THCS, THPT, Trung tâm giáo dục thường xuyên, các trường dạy nghề…trên địa bàn tỉnh để kiểm tra công tác chấp hành luật ATGT trong học sinh tại các nhà trường.

Việc kiểm tra, xử lý vi phạm sẽ được thực hiện triệt để và duy trì thường xuyên, liên tục nhằm tạo chuyển biến tích cực về nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật về TTATGT của phụ huynh và các em học sinh, bảo đảm giữ nghiêm kỷ cương của pháp luật và kéo giảm các vụ tai nạn giao thông liên quan đến lứa tuổi học sinh.