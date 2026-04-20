Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Nà Cà trong đêm, hàng trăm nghìn m³ đất đá đổ xuống chân núi

Thứ hai, 14:38 20/04/2026 | Thời sự
GĐXH - Hàng trăm nghìn mét khối đất đá từ đỉnh núi bất ngờ sạt xuống mỏ khai thác Nà Cà (xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên) trong đêm 19/4, vùi lấp nhiều máy móc, thiết bị.

Khoảng 23h ngày 19/4, tại mỏ đá Nà Cà, thôn Nà Cà, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ sạt lở quy mô lớn. Khoảng 200.000 – 250.000m³ đất, đá, trong đó phần lớn là những khối đá lớn từ trên đỉnh núi trượt xuống khu vực khai thác dưới chân núi.

Tại hiện trường, một phần sườn núi bị sạt xuống tạo thành bãi đá khổng lồ, kéo dài hàng trăm mét. Nhiều khối đá lớn kích thước hàng mét nằm chồng chất, phủ kín khu vực khai thác. Một số máy móc, thiết bị phục vụ khai thác đá bị vùi lấp, biến dạng, hư hỏng nặng, nhiều vị trí vẫn còn dấu hiệu sạt trượt tiềm ẩn nguy hiểm. Tại khu vực chân núi, nhiều thiết bị nghiền, băng tải và máy xúc bị đất đá vùi lấp một phần, các khối đá lớn nằm ngổn ngang.

Chiều ngày 20/4, ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Mỏ đá sạt lở và đêm qua, thời điểm xảy ra sự cố không có công nhân làm việc nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều thiết bị, máy móc bị vùi lấp, hư hỏng, ước thiệt hại hơn 8 tỷ đồng. Trước đó, trong chiều ngày 19/4, trên địa bàn có xảy ra mưa lớn kéo dài”.

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở ở mỏ đá Nà Cà, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên.

Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Giàng, ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp khẩn trương kiểm tra hiện trường, tổ chức thu dọn các khối đá lớn gây cản trở giao thông, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, không để phát sinh rủi ro.

Theo tìm hiểu của PV, mỏ khai thác đá Nà Cà của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng nằm ở thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (cũ).

Vào năm 2024, người dân sinh sống cạnh mỏ đá (thôn Nà Cà), phản ánh nhiều năm nay hoạt động khai thác đá đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày. Có ngày, việc nổ mìn khiến các hộ dân sát mỏ phải di chuyển đi nơi khác, không dám ở trong nhà. Không những vậy, việc nghiền đá thành phẩm, xe ra vào mỏ chở hàng còn gây ô nhiễm khói bụi, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại mỏ đá vào năm 2024.

Đáng nói, mỏ đá được quy hoạch ngay sát nhà của một số hộ dân thôn Nà Cà. Cắt ngang qua mỏ đá là con đường dân sinh đi xã Sỹ Bình (đường Nguyên Phúc – Sỹ Bình), huyện Bạch Thông (cũ), nay là tuyến đường từ xã Cẩm Giàng đi xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên. Hằng ngày, số lượng người dân đi lại rất nhiều. Đặc biệt, nhiều học sinh ở xã Nguyên Phúc (cũ) cũng đi học qua con đường này.

Hai bên đường là nơi tập kết đá đã thành phẩm của đơn vị khai thác. Khói bụi mù mịt, đá tràn ra đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân khi đi qua khu vực này đều phải hít bụi đá.

Việc mỏ đá hoạt động tại đây từng bị phản ánh về ô nhiễm môi trường. Tháng 10/2024, Báo Sức khỏe và Đời sống đã có bài viết phản ánh.

Liên quan đến sự việc mỏ khai thác đá vôi Nà Cà của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng thuộc thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (cũ) hoạt động khiến người dân lo sợ ảnh hưởng sức khỏe, thời điểm đó, ông Triệu Nguyễn Luyến - Chủ tịch UBND xã Nguyên Phúc (cũ) xác nhận trong quá trình sản xuất không tránh khỏi việc phát sinh bụi bặm.

Tin liên quan

Lật máy múc tại mỏ đá ở Nghệ An, một công nhân bị thương nặng

Lật máy múc tại mỏ đá ở Nghệ An, một công nhân bị thương nặng

Thanh Hóa: 2 công nhân thiệt mạng do sạt mỏ đá

Thanh Hóa: 2 công nhân thiệt mạng do sạt mỏ đá

Vụ tai nạn mỏ đá khiến 3 người thiệt mạng: Chưa biết trách nhiệm thuộc về ai

Vụ tai nạn mỏ đá khiến 3 người thiệt mạng: Chưa biết trách nhiệm thuộc về ai

Sập mỏ đá, 3 người chết, 1 người bị thương

Sập mỏ đá, 3 người chết, 1 người bị thương

Khởi tố vụ án sập mỏ đá Lèn Cờ

Khởi tố vụ án sập mỏ đá Lèn Cờ

Cùng chuyên mục

Thông tin bất ngờ về chiếc Mercedes S63 nằm 10 năm trên phố Hà Nội

Thông tin bất ngờ về chiếc Mercedes S63 nằm 10 năm trên phố Hà Nội

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Sau gần một thập kỷ "án ngữ" trên vỉa hè phố Hoàng Minh Giám (phường Yên Hòa, Hà Nội), chiếc Mercedes-AMG S63 từng gây xôn xao mạng xã hội mới đây đã được cơ quan chức năng di dời, đồng thời hé lộ thông tin khiến nhiều người bất ngờ.

Hà Nội dồn lực xử lý 'điểm nghẽn' ngập úng, tăng tốc 12 công trình khẩn cấp trước mùa mưa

Hà Nội dồn lực xử lý 'điểm nghẽn' ngập úng, tăng tốc 12 công trình khẩn cấp trước mùa mưa

Thời sự - 2 giờ trước

GĐXH - Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 25/11/2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khóa XVIII (nhiệm kỳ 2025 - 2030) đặt mục tiêu xây dựng một đề án tổng thể nhằm tháo gỡ 5 "điểm nghẽn" lớn của Thủ đô, bảo đảm đồng bộ với quá trình hoàn thiện thể chế và quy hoạch.

Vỉa hè các tuyến đường trung tâm ở Huế ra sao sau khi siết chặt đậu đỗ xe?

Vỉa hè các tuyến đường trung tâm ở Huế ra sao sau khi siết chặt đậu đỗ xe?

Thời sự - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi siết chặt đậu đỗ xe trên vỉa hè tại nhiều tuyến đường trung tâm, đặc biệt quanh Bệnh viện Trung ương Huế, tình trạng lấn chiếm giảm rõ rệt, vỉa hè thông thoáng hơn, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Ngã xe trên quốc lộ 48, người phụ nữ được công an xã chở đi cấp cứu

Ngã xe trên quốc lộ 48, người phụ nữ được công an xã chở đi cấp cứu

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Một phụ nữ bị thương nặng sau khi tự ngã xe máy trên Quốc lộ 48 giữa trời mưa trơn được lực lượng công an xã cùng người dân nhanh chóng đưa đi cấp cứu.

Tin sáng 20/4: Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa dông; Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký lớp 10 chậm nhất ngày 6/5

Tin sáng 20/4: Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa dông; Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký lớp 10 chậm nhất ngày 6/5

Xã hội - 10 giờ trước

GĐXH - Dự báo thời tiết 10 ngày tới, miền Bắc đón không khí lạnh yếu, mưa dông liên tục xuất hiện; Hà Nội sẽ công bố số lượng thí sinh dự tuyển vào từng trường THPT chậm nhất ngày 6/5.

Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp lại sắp tràn xuống miền Bắc

Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp lại sắp tràn xuống miền Bắc

Thời sự - 10 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết từ nay đến 22/4, miền Bắc sẽ đón 2 đợt không khí lạnh mới, nhiều khu vực có mưa vừa đến mưa rất to đi kèm theo dông lốc, mưa đá. Thời tiết mát mẻ.

Từ ngày 15/5 tới, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Từ ngày 15/5 tới, sử dụng thuốc lá điện tử có thể bị phạt đến 5 triệu đồng

Xã hội - 21 giờ trước

Theo Nghị định 90 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế , người sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng bị phạt tiền tới 5 triệu đồng, đồng thời buộc tiêu hủy tang vật.

Cảnh báo mưa dông, lốc sét nhiều khu vực chiều tối và đêm nay

Cảnh báo mưa dông, lốc sét nhiều khu vực chiều tối và đêm nay

Xã hội - 1 ngày trước

Dự báo đêm 19/4 và ngày 20/4, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và phía Tây Nghệ An có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hà Nội: Từ nay đến 15/5, kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại 126 xã, phường

Hà Nội: Từ nay đến 15/5, kiểm tra đột xuất an toàn thực phẩm tại 126 xã, phường

Thời sự - 1 ngày trước

GĐXH - UBND TP Hà Nội vừa quyết định thành lập 3 đoàn kiểm tra liên ngành nhằm tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì An toàn thực phẩm. Theo kế hoạch, từ ngày 16/4 đến hết ngày 15/5/2026, các đoàn sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất tại 126 xã, phường trên địa bàn.

Phạt trang trại nuôi lợn hơn 400 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn

Phạt trang trại nuôi lợn hơn 400 triệu đồng vì xả thải vượt quy chuẩn

Xã hội - 1 ngày trước

Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa vừa xử phạt trang trại chăn nuôi lợn của Công ty TNHH chăn nuôi Bình Sơn hơn 400 triệu đồng do xả nước thải vượt quy chuẩn.

Xem nhiều

Vỉa hè các tuyến đường trung tâm ở Huế ra sao sau khi siết chặt đậu đỗ xe?

Vỉa hè các tuyến đường trung tâm ở Huế ra sao sau khi siết chặt đậu đỗ xe?

Thời sự

GĐXH - Sau khi siết chặt đậu đỗ xe trên vỉa hè tại nhiều tuyến đường trung tâm, đặc biệt quanh Bệnh viện Trung ương Huế, tình trạng lấn chiếm giảm rõ rệt, vỉa hè thông thoáng hơn, hàng trăm trường hợp vi phạm đã bị xử lý.

Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp lại sắp tràn xuống miền Bắc

Tin mới nhất về hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp lại sắp tràn xuống miền Bắc

Thời sự
Tin sáng 20/4: Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa dông; Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký lớp 10 chậm nhất ngày 6/5

Tin sáng 20/4: Dự báo thời tiết 10 ngày tới: Miền Bắc đón không khí lạnh, mưa dông; Hà Nội công bố số lượng học sinh đăng ký lớp 10 chậm nhất ngày 6/5

Xã hội
Thời tiết hôm nay (19/4): Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, Bắc Bộ mưa dông, đề phòng mưa đá

Thời tiết hôm nay (19/4): Hà Nội nhiều mây, có lúc có mưa rào nhẹ, Bắc Bộ mưa dông, đề phòng mưa đá

Xã hội
Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Nà Cà trong đêm, hàng trăm nghìn m³ đất đá đổ xuống chân núi

Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Nà Cà trong đêm, hàng trăm nghìn m³ đất đá đổ xuống chân núi

Thời sự

