Thái Nguyên: Sạt lở mỏ đá Nà Cà trong đêm, hàng trăm nghìn m³ đất đá đổ xuống chân núi

Khoảng 23h ngày 19/4, tại mỏ đá Nà Cà, thôn Nà Cà, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên xảy ra vụ sạt lở quy mô lớn. Khoảng 200.000 – 250.000m³ đất, đá, trong đó phần lớn là những khối đá lớn từ trên đỉnh núi trượt xuống khu vực khai thác dưới chân núi.

Tại hiện trường, một phần sườn núi bị sạt xuống tạo thành bãi đá khổng lồ, kéo dài hàng trăm mét. Nhiều khối đá lớn kích thước hàng mét nằm chồng chất, phủ kín khu vực khai thác. Một số máy móc, thiết bị phục vụ khai thác đá bị vùi lấp, biến dạng, hư hỏng nặng, nhiều vị trí vẫn còn dấu hiệu sạt trượt tiềm ẩn nguy hiểm. Tại khu vực chân núi, nhiều thiết bị nghiền, băng tải và máy xúc bị đất đá vùi lấp một phần, các khối đá lớn nằm ngổn ngang.

Chiều ngày 20/4, ông Nguyễn Văn Hội, Chủ tịch UBND xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Mỏ đá sạt lở và đêm qua, thời điểm xảy ra sự cố không có công nhân làm việc nên không có thiệt hại về người. Tuy nhiên, nhiều thiết bị, máy móc bị vùi lấp, hư hỏng, ước thiệt hại hơn 8 tỷ đồng. Trước đó, trong chiều ngày 19/4, trên địa bàn có xảy ra mưa lớn kéo dài”.

Hiện trường xảy ra vụ sạt lở ở mỏ đá Nà Cà, xã Cẩm Giàng, tỉnh Thái Nguyên.

Theo lãnh đạo UBND xã Cẩm Giàng, ngay sau khi xảy ra sạt lở, chính quyền địa phương phối hợp với doanh nghiệp khẩn trương kiểm tra hiện trường, tổ chức thu dọn các khối đá lớn gây cản trở giao thông, đồng thời triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn, không để phát sinh rủi ro.

Theo tìm hiểu của PV, mỏ khai thác đá Nà Cà của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng nằm ở thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (cũ).

Vào năm 2024, người dân sinh sống cạnh mỏ đá (thôn Nà Cà), phản ánh nhiều năm nay hoạt động khai thác đá đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt hằng ngày. Có ngày, việc nổ mìn khiến các hộ dân sát mỏ phải di chuyển đi nơi khác, không dám ở trong nhà. Không những vậy, việc nghiền đá thành phẩm, xe ra vào mỏ chở hàng còn gây ô nhiễm khói bụi, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Hình ảnh phóng viên ghi nhận tại mỏ đá vào năm 2024.

Đáng nói, mỏ đá được quy hoạch ngay sát nhà của một số hộ dân thôn Nà Cà. Cắt ngang qua mỏ đá là con đường dân sinh đi xã Sỹ Bình (đường Nguyên Phúc – Sỹ Bình), huyện Bạch Thông (cũ), nay là tuyến đường từ xã Cẩm Giàng đi xã Vĩnh Thông, tỉnh Thái Nguyên. Hằng ngày, số lượng người dân đi lại rất nhiều. Đặc biệt, nhiều học sinh ở xã Nguyên Phúc (cũ) cũng đi học qua con đường này.

Hai bên đường là nơi tập kết đá đã thành phẩm của đơn vị khai thác. Khói bụi mù mịt, đá tràn ra đường tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn. Người dân khi đi qua khu vực này đều phải hít bụi đá.

Việc mỏ đá hoạt động tại đây từng bị phản ánh về ô nhiễm môi trường. Tháng 10/2024, Báo Sức khỏe và Đời sống đã có bài viết phản ánh.

Liên quan đến sự việc mỏ khai thác đá vôi Nà Cà của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư phát triển hạ tầng thuộc thôn Nà Cà, xã Nguyên Phúc, huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn (cũ) hoạt động khiến người dân lo sợ ảnh hưởng sức khỏe, thời điểm đó, ông Triệu Nguyễn Luyến - Chủ tịch UBND xã Nguyên Phúc (cũ) xác nhận trong quá trình sản xuất không tránh khỏi việc phát sinh bụi bặm.

