Tham gia mô hình kinh doanh mới, người phụ nữ bị lừa gần 900 triệu đồng

Thời gian gần đây, mô hình kinh doanh Dropshipping đang trở nên phổ biến khi nhu cầu mua bán trực tuyến phát triển nở rộ. Đây là hình thức bán lẻ mà người bán không cần lưu trữ sản phẩm của mình trong kho. Người bán chỉ cần chuyển các đơn hàng và chi tiết khách hàng mua sản phẩm tới nhà sản xuất hoặc đơn vị cung ứng sản phẩm.



Mặc dù hình thức kinh doanh mới mẻ này đang được khá nhiều người quan tâm tìm hiểu, tuy nhiên nhiều đối tượng đã lợi dụng để dụ dỗ các nạn nhân tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cụ thể, vào tháng 6/2024, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) tiếp nhận thông tin về việc chị N.T.C (trú tại phường Yết Kiêu, TP. Hạ Long) bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lớn. Theo đó, khi chị C. được một người quen qua Facebook giới thiệu tham gia phân phối đơn hàng theo hình thức Dropshipping trên trang thương mại điện tử ebay có địa chỉ là https://vn-ebayz.com, nạn nhân đã đồng ý tham gia.

Ảnh minh họa

Lúc đầu, chị C. được hướng dẫn mở cửa hàng "ảo" rồi lựa chọn sản phẩm sẵn có trên trang "ebay ảo" này để đăng lên cửa hàng của mình. Khi khách hàng đặt mua, chị C. phải gửi lệnh thanh toán bằng tiền USD trên trang web và quy đổi thành tiền Việt Nam để chuyển cho tài khoản được chỉ định. Sau khi khách nhận được hàng, chị C. sẽ nhận lại được tiền gốc và 18% tiền lãi.

Với các đơn hàng đầu, số tiền nhỏ, chị C. nhận được tiền gốc và tiền lãi đầy đủ. Tiếp đó, nạn nhân đặt 20 đơn hàng và rút được tiền của một số đơn hàng. Khi tổng số tiền nạp mua đơn hàng hơn 300 triệu đồng, nạn nhân muốn đóng cửa hàng, thu hồi vốn thì được hệ thống đưa ra nhiều lý do khác nhau.

Cụ thể, chị C. phải hoàn tất các đơn hàng đang chờ xử lý, mua điểm tín dụng, mở phí chuyển khoản, đóng thuế để yêu cầu nạn đóng thêm tiền vào. Cùng với đó, đối tượng còn dụ dỗ chị C. nếu nộp xong các khoản phí này thì hệ thống sẽ hoàn lại toàn bộ số tiền hoàn thành các đơn hàng cùng với tiền thuế đã nộp.

Khi tổng số tiền nạn nhân nộp vào lên tới 847 triệu đồng thì chị C. mới biết mình bị lừa. Sau đó, chị C. đã đến cơ quan công an trình báo.

Liên quan đến sự việc trên, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Quảng Ninh) khuyến cáo mọi người, đặc biệt những ai bán hàng online cần thận trọng, xác minh kỹ thông tin trước khi tham gia mô hình kinh doanh Dropshipping. Mọi người cần tỉnh táo trước những lời hứa lợi nhuận lớn của ứng dụng, trang web kinh doanh. Khi phát hiện lừa đảo, người dân cần báo ngay cho cơ quan cơ quan công an nơi gần nhất để kịp thời xác minh, xử lý.

