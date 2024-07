Bị phạt 14 năm tù, lợi dụng được tại ngoại do nuôi con nhỏ để tiếp tục lừa đảo

Trước đó, ngày 29/8/2023, CSĐT Công an huyện Côn Đảo khởi tố bị can Bùi Thị Phương Nga về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Do đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi nên Nga được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.



Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định số tiền Nga lừa đảo trên 500 triệu đồng nên chuyển vụ án đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để điều tra theo thẩm quyền.

Ngày 11/6/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tuyên phạt Bùi Thị Phương Nga 14 năm tù.

Cơ quan chức năng tống đạt các Quyết định khởi tố và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Phương Nga.

Trong thời gian được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú, Nga tiếp tục lừa bán dịch vụ Combo – Voucher du lịch. Nga đăng các bài viết bán dịch vụ du lịch Combo – Voucher gồm: Vé máy bay, phòng khách sạn, xe đưa đón, ăn uống, đồ cúng trên trang Facebook cá nhân của mình với giá rẻ hơn thị trường nhằm thu hút mọi người quan tâm chọn mua dịch vụ của mình để chiếm đoạt số tiền trên 300 triệu đồng.

Bùi Thị Phương Nga là Giám đốc Công ty TNHH du lịch Sen Biển Đảo, có trụ sở ở huyện Côn Đảo. Đầu năm 2023, nữ giám đốc này nghĩ ra chiêu lừa đảo du khách bằng cách bán các gói du lịch Côn Đảo giá rẻ. Theo đó, gói dịch vụ do Nga đưa ra có giá chỉ từ gần 6 triệu đến gần 8 triệu đồng nhưng du khách được ở khách sạn từ 2 sao đến 4 sao, có xe đưa đón sân bay, ăn uống sang chảnh…

Rồi nữ giám đốc này đưa lên mạng xã hội do mình làm chủ để quảng cáo, dụ dỗ du khách. Nhiều du khách khắp cả nước tin tưởng những quảng cáo của Nga là thật, nên chuyển đặt cọc mua tour du lịch Côn Đảo giá rẻ với số tiền hàng trăm triệu đồng. Nhưng khi du khách hỏi vé máy bay thì Nga khất và cố tình trốn tránh, cũng như không trả lại tiền cọc nên du khách làm đơn tố cáo.