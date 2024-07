Ngăn chặn hàng loạt vụ lừa đảo trên không gian mạng

2 giờ trước

GĐXH - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với các đối tượng để điều tra về tội "Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép".