Sốt đất sau tin quy hoạch trung tâm hành chính, Nghệ An ra chỉ đạo khẩn
GĐXH - Tỉnh Nghệ An tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, siết giao dịch khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính.
Trước diễn biến "sốt đất" ăn theo thông tin quy hoạch Trung tâm hành chính tỉnh, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng thời hạn chế mua bán, chuyển nhượng tại khu vực liên quan trong thời gian điều chỉnh quy hoạch cục bộ.
Theo UBND tỉnh Nghệ An, văn bản số 14824/UBND-NN vừa được ban hành giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp UBND phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc chưa cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất; hạn chế các giao dịch đất đai trong thời gian Sở Xây dựng thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch cục bộ khu vực Trung tâm hành chính tỉnh.
Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao tăng cường theo dõi, giám sát việc thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại phường Vinh Lộc và xã Đông Lộc.
Chỉ đạo trên được đưa ra trong bối cảnh thị trường bất động sản tại khu vực này có dấu hiệu "nóng" lên nhanh chóng. Nhiều cá nhân thường xuyên xuất hiện để tìm hiểu, trao đổi, môi giới và sang nhượng đất.
Ghi nhận thực tế cho thấy, giá đất tại phường Vinh Lộc (Nghi Phong cũ) và xã Đông Lộc tăng mạnh, từ mức 9-10 triệu đồng/m² lên 20-25 triệu đồng/m², thậm chí có nơi cao hơn, sau khi thông tin quy hoạch dự án Trung tâm Hành chính tập trung tỉnh Nghệ An được công bố.
Dự án Trung tâm Hành chính tập trung có quy mô khoảng 30-45 ha, đặt tại xã Đông Lộc và phường Vinh Lộc, dự kiến khởi công trong quý I/2026. Hoạt động mua bán, môi giới bất động sản tại khu vực này diễn ra sôi động cả ngoài thực địa lẫn trên các nền tảng mạng xã hội.
Lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An khẳng định, việc tạm dừng chuyển đổi mục đích sử dụng đất và hạn chế giao dịch chỉ áp dụng trong phạm vi khu vực quy hoạch Trung tâm hành chính, nhằm tăng cường quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ hoạt động đất đai trong giai đoạn lập và điều chỉnh quy hoạch.
