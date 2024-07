Tháng 7 âm đang tới, thực hư những kiêng kỵ lâu nay về chụp ảnh trong tháng cô hồn

Chụp ảnh gần đây trở thành trào lưu rộng khắp, người dân có thể chụp ở bất cứ đâu, chỗ nào, kể cả chụp nơi có nhiều năng lượng xấu như nghĩa địa, nhà tang lễ, bệnh viện... Nhưng trong tháng cô hồn nhiều người kiêng không dám chụp vì sợ phạm kị, cho rằng từ xưa các cụ đã kiêng vì sợ gặp chuyện không lành. Thực hư việc kiêng kị này thế nào?

Những trang sức phong thủy đẹp nên đeo trong 'tháng cô hồn' để giúp phòng tránh được năng lượng xấu GĐXH - Tháng cô hồn ngoài quà tặng duy trì và cải thiện sức khỏe cho người thân thì các trang sức phong thủy đẹp tinh tế, phong cách sang trọng rất được chú ý. Chuyên gia phong thủy - Master Phùng Phương chia sẻ vài món trang sức đẹp, công năng tốt cho tháng cô hồn.





Theo dân gian thời tiết tháng cô hồn mưa nắng thất thường, âm thịnh - dương suy, nhiều khi ảm đạm, nhiều năng lượng xấu nên có thể ảnh hưởng tới sức khỏe của nhiều người. Vì vậy, mới có nhiều kiêng kị cho tháng cô hồn - trong đó có những kiêng kị khi chụp ảnh trẻ nhỏ khi ngủ, trẻ sơ sinh.

Dân gian cho rằng, con người đều có phần hồn và phần vía, và trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ hồn vía còn yếu ớt, mong manh. Vì thế, người xưa kiêng kị không cho chụp ảnh trẻ nhỏ - nhất là trẻ sơ sinh non nớt vì sợ trẻ bị giật mình mà bay mất vía, sinh đau ốm, èo uột, khó nuôi.

Ngày nay việc này được giải thích rằng, trước kia kỹ thuật chụp ảnh gây tiếng động vì có đèn chớp sáng cường độ mạnh, bấm máy là nổ bụp và bốc khói khiến cả người lớn cũng giật mình, lóa mắt. Sau này đèn flash chụp ảnh cũng làm ảnh hưởng mắt trẻ (do da và mắt trẻ mỏng và yếu không chịu được cường độ ánh sáng flash), khiến trẻ bị giật mình, sợ hãi, la khóc...

Hiện tại có nhiều loại máy ảnh hiện đại, máy ảnh tích hợp trong điện thoại di động, máy tính bảng… có đèn flash chớp sáng từ xa, chế độ điều chỉnh nhạy sáng ISO giúp chụp dễ hơn, ít gây tiếng động làm trẻ giật mình, sợ hãi. Vì vậy nhiều người cho rằng không nhất thiết phải kiêng chụp ảnh trẻ sơ sinh tuyệt đối như xưa. Nhưng các bố mẹ cũng không nên chụp ảnh trẻ dưới cự ly 1m để tránh làm trẻ sợ hãi.

Ngày nay có nhiều loại máy ảnh hiện đại dùng đèn chớp sáng từ xa, chế độ điều chỉnh nhạy sáng ISO giúp chụp dễ hơn, không làm trẻ sợ khóc nên dần có nhiều người không kiêng chụp ảnh trẻ sơ sinh. Ảnh internet.

Kiêng chụp ảnh bà bầu tháng cô hồn ?

Theo Chuyên gia phong thủy Hà Thanh, việc các thai phụ kiêng chụp ảnh - nhất là kiêng kị chụp ảnh trong tháng cô hồn vì sợ "sinh con ra sẽ bị vô duyên". Đó là vì "vóc dáng bầu bí không đẹp", và thời trước việc mang bầu ít được "khoe" với bàn dân thiên hạ. Phụ nữ mang bầu ngại ra đường vì e ngại thân thể mang bầu nặng nề, xồ xề, da mặt xấu, nổi mụn, quần áo mặc không đẹp… nên không thích lưu giữ lại hình ảnh thời kỳ này. Có lẽ vì thế mà việc "kiêng chụp ảnh bà bầu" được "thêm" vào những kiêng kị dân gian trong tháng cô hồn.

Nhưng quan niệm ngày nay đã khác, nhiều bà bầu đã chụp ảnh nghệ thuật, ảnh kỷ niệm khi bầu bí để lưu lại những thời khắc hạnh phúc đón đứa con ra đời. Bác sĩ An Hạnh cũng cho rằng, phụ nữ có bầu không cần kiêng chụp ảnh như lời đồn đại, mà cần giữ tâm lý ổn định. Thường xuyên đi kiểm tra thai định kỳ, nhất là 5 tháng bầu bí đầu tiên rất nhạy cảm. Sau thời gian đó, thai kỳ ổn định mẹ bầu có thể chụp ảnh - và đã có nhiều mẹ bầu chụp ảnh nghệ thuật báo tin vui với mọi người.

Ngày nay nhiều nhà chụp ảnh nhà 3 người và đã không có chuyện chẳng lành xảy ra như lời đồn đại trong dân gian. Vì vậy, chụp ảnh 3 người đã không còn kiêng kị như trước. Ảnh internet.

Tháng cô hồn kiêng chụp ảnh 3 người ?

Trong dân gian có quan niệm kiêng chụp ảnh 3 người, vì cho là không may mắn, dễ mất cân bằng âm dương mà gặp xui xẻo, xung đột - nhất là với người đứng giữa và người chụp ảnh.

Thực tế, có nơi dân gian quan niệm số 3 mang đến xui xẻo, liên quan đến sự không may mắn, chết chóc, kết thúc không hạnh phúc, hoặc tai họa... (có nơi cho rằng trong Kinh dịch, số 3 là cung Ly, ứng với quẻ Địa Hỏa Minh Di trong số 64 quẻ. Quẻ Địa Hỏa Minh Di là quẻ Hung, đại diện cho sự tranh chấp, cãi vã, kiện tụng...).

Ngày nay việc chụp ảnh 3 người trong tháng cô hồn đã không còn kiêng kị như trước.. Ảnh internet

Nhưng một số nơi lại quan niệm số 3 mang đến điều tích cực:

- Số 3 ở phương Tây tượng trưng cho sự thịnh vượng, sáng tạo và tích cực.

- Theo Thần số học, số 3 tượng trưng cho sự sáng tạo, sáng suốt và năng lực mạnh mẽ.

- Theo thuyết Ngũ Hành, số 3 là số đại diện cho mệnh Mộc. Do đó, sẽ mang đến nhiều may mắn, năng lượng tích cực cho người có ngũ hành thuộc Mộc, và ngũ hành thuộc Hỏa (vì Mộc sinh Hỏa). Ví dụ bạn là người mạng Mộc hoặc Hỏa thì việc sử dụng số 3 sẽ mang đến nhiều may mắn.

Thực tế ngày nay nhiều gia đình trẻ chụp ảnh 3 người (bố mẹ và con), giới trẻ và nhiều người thích "seo phì" cũng hay tạo dáng chụp ảnh 3 người rất đẹp, chụp cả trong tháng cô hồn và đã không gặp sự chẳng lành như lời đồn. Do đó, việc kiêng chụp ảnh 3 người đã không còn kiêng kị như trước.

Con số 3 là may mắn, hay xui xẻo tùy quan niệm của mỗi người. Vì vậy, có thể chụp ảnh 3 người để lưu giữ những kỷ niệm đẹp, hoặc không chụp ảnh 3 người là tùy quan niệm mỗi người, mỗi vùng miền.

Chuyên gia phong thủy hướng dẫn cách hóa giải đau ốm dễ gặp trong tháng 7 âm năm nay, để cả nhà khỏe mạnh, bình an GĐXH - Theo chuyên gia phong thủy, tháng 7 âm lịch năm nay có sao Nhị Hắc hung tinh giáng - sao này chủ về đau ốm, bệnh tật từ lặt vặt đến những cơn đau ốm triền miên và các vấn đề sức khỏe khác. Sau đây là gợi ý cách hóa giải của chuyên gia phong thủy để mọi người tham khảo.