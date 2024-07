Chủ động làm 4 việc sau thì tháng 7 âm lịch không đáng sợ như lời đồn

Vài vật phẩm phong thủy giúp bạn và người thân khỏe mạnh, bình an trong tháng 7 âm lịch.

Thiên y Hồ lô – vượng khí an gia: Là vật phẩm phong thủy trừ tà, hóa giải sát khí từ thiên tinh xấu, bổ trợ mạnh mẽ về sức khỏe, mang lại bình an, thịnh vượng, tài lộc cho gia chủ.

Thiên y Hồ lô dáng bầu - là mong ước cuộc sống sung túc, phúc khí… Chất liệu đồng cao cấp nâng cao tính Kim giúp khắc chế các ảnh hưởng xấu của sao Nhị Hắc trong tháng 7 âm (và cả năm 2025), mang tới may mắn cho gia đạo, thuận lợi, hòa khí cho các mối quan hệ. Còn được nạp cốt bằng 5 vị thảo dược quý, 1 lá tâm chú Dược sư mang ý nghĩa hóa giải sát khí, năng lượng tích cực, cầu sức khỏe, bình an, may mắn, tài lộc, thịnh vượng cho gia chủ.

Các mặt đá lam ngọc phong thủy

Mặt đá Lam Ngọc có nhiều công dụng tuyệt vời, mang lại may mắn, thịnh vượng, thành công… cho gia chủ. Vẻ đẹp tinh tế, sang trọng nên là món trang sức quý phái, có ý nghĩa phong thủy mang lại may mắn, quyền lực, che chở…

Mặt đá Lam Ngọc phong thủy tài lộc, thịnh vượng: Có hình dáng túi tiền căng đầy thắt đai, ý nghĩa chiêu tài, hút lộc, bảo vệ tài sản, vật chất, sự nghiệp vững vàng, làm ăn thuận lợi, tài chính dồi dào, ổn định – rất thích hợp cho gia chủ làm doanh nghiệp, kinh doanh.

Lam Ngọc Liên Hoa An: Trang sức thiết kế tinh xảo, tô điểm cho phái đẹp thêm rực rỡ, an lành, phú quý có ý nghĩa tâm linh. Mặt đá hình hoa sen – biểu tượng thanh khiết, sức sống mãnh liệt, năng lượng tích cực, tâm trạng an lạc, thanh tịnh.

Lam Ngọc Như Ý: Tượng trưng cho may mắn, hạnh phúc, có giá trị thẩm mỹ, sức mạnh tiềm ẩn, giúp gia chủ luôn có động lực tiến về phía trước. Món trang sức này hỗ trợ người đeo tốt cả thể chất, tinh thần, gia tăng sự viên mãn trong các mối quan hệ, hôn nhân hạnh phúc.

Lam Ngọc Lá Bồ Đề: Là bảo bối hình lá Bồ đề tựa trái tim, tượng trưng cho tình thương yêu, từ bi, sự tỉnh giác. Hoa sen kết nối giữa ngọc và dây đeo cũng là biểu tượng thanh khiết, hỗ trợ thể xác và tinh thần, nuôi dưỡng mặt tâm linh.