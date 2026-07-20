Không khí trong nhà bị ô nhiễm, hãy trồng ngay loại cây này để bảo vệ sức khỏe

Ngũ gia bì cẩm thạch

Lá cây ngũ gia bì được cho là tiết ra một loại xạ hương có tác dụng đuổi muỗi, côn trùng, rất phù hợp trồng gần khu vực nhà bếp, trường mầm non, cạnh hồ nước.

Cây có khả năng hấp thụ các chất độc có hại như benzen, formaldehype; làm trong lành bầu không khí trong nhà, khu vực văn phòng… Dù đặt ở phòng khách, ban công hay trong phòng ngủ đều sẽ là một cảnh quan tuyệt đẹp.

Ngũ gia bì hương

Nếu muốn có giấc ngủ ngon, có thể đặt một chậu ngũ gia bì hương trong phòng ngủ hoặc cạnh cửa sổ. Cây tỏa mùi hương nhẹ nhàng độc đáo nhưng thơm hơn khi lá của nó được chà xát hoặc nghiền nhẹ.

Tinh dầu của cây có khả năng cải thiện tâm trạng và làm dịu giúp người sử dụng có giấc ngủ sâu và dài hơn. Điều này đặc biệt quan trọng cho những người thường xuyên khó ngủ hoặc tâm trạng hay lo âu do căng thẳng.

Nếu muốn có giấc ngủ ngon, có thể đặt một chậu ngũ gia bì hương trong phòng ngủ hoặc cạnh cửa sổ.

Ngũ gia bì rất thích hợp trồng trong nhà vì khả năng đuổi muỗi. Cây còn có khả năng làm sạch không khí trong môi trường sống, điều hòa khí hậu tự nhiên và hút các khí độc, đặc biệt là formaldehyde nên rất có lợi cho sức khỏe con người.

Cây rất dễ trồng và chăm sóc, phát triển xanh tốt quanh năm, rất ưa nước. Nếu cây trồng trong nhà, nên tưới 2 lần/tuần để tránh vi khuẩn sinh sôi do đất ẩm quá lâu.

Cúc đồng tiền

Theo nghiên cứu, hoa cúc đồng tiền có khả năng loại bỏ chất trichloroethylene và benzen trong không khí. Màu sắc rực rỡ của hoa cũng là điểm nhấn ấn tượng đem lại không khí sinh động, tươi sáng cho nhà ở. Tuy nhiên vì là loài ưa nắng, nên bạn cần đặt nó ở nơi gần cửa sổ, thoáng mát.

Hoa cúc đồng tiền có khả năng loại bỏ chất trichloroethylene và benzen trong không khí.

Trúc quan âm

Một loài cây lọc không khí khác cũng được ưa chuộng đó là cây trúc quan âm. Nhìn chung, giống cây này rất dễ chăm sóc, lá cây dài xanh mướt mang ý nghĩa vươn lên, không ngừng cố gắng. Trúc quan âm còn nổi tiếng với công dụng loại bỏ hóa chất gây ô nhiễm bao gồm fomandehit, xylen, toluen, amoniac…

Thu hải đường trường sinh

Nếu bạn đang tìm kiếm loài cây lọc không khí cực tốt cho nhà ở, hãy lựa chọn thu hải đường trường sinh. Hoa của cây thường nở thành cụm với nhiều màu sắc rực rỡ như trắng, hồng, đỏ rất đẹp mắt.

Loài thu hải đường còn ghi điểm với công dụng lọc tốt các chất gây hại trong không khí như benzen, toluen, sơn, mực in, cao su…

Hoa của cây thường nở thành cụm với nhiều màu sắc rực rỡ như trắng, hồng, đỏ rất đẹp mắt.

Hương đào

Hương đào còn được biết đến với cái tên đào kim nhưỡng hoặc cây sim. Cây được trồng nhiều ở Địa Trung Hải với mục đích lấy dầu và làm cảnh trong nhà. Lá và hoa hương đào có thể tiết ra hợp chất phytoncide giúp tiêu diệt nhanh vi khuẩn ẩn chứa trong không khí.

Cây sung lá vĩ cầm

Nhiều người thích đặt một chậu sung lá vĩ cầm trong phòng khách. Lá của cây sung lá vĩ cầm thường to, mập, xanh và rất đẹp khi để trong phòng khách.

Ngoài ra, nó có thể hấp thụ khí độc trong không khí và hút bụi. Trồng cây sung lá vĩ cầm ở nhà có thể thanh lọc không khí, giúp giảm khí thải trong nhà và gia đình bạn khỏe mạnh hơn.

Nhiều người thích đặt một chậu sung lá vĩ cầm trong phòng khách. Lá của cây sung lá vĩ cầm thường to, mập, xanh và rất đẹp khi để trong phòng khách.

Loài cây này không có yêu cầu khắt khe về ánh sáng mặt trời, chỉ cần được trồng ở nơi có thời gian rảnh rỗi, đất khô ráo và tưới nước một lần, bón phân 20 ngày một lần trong thời gian sinh trưởng là cây sẽ phát triển rất tốt.

Cỏ xạ hương

Cỏ xạ hương có mùi thơm, lá nhỏ và rậm. Ngoài ra, cây ngắn và gọn nên trồng ở nhà rất đẹp. Hương thơm do cỏ xạ hương tỏa ra có thể khử trùng, giảm viêm và thanh lọc không khí.

Nó cũng có thể cải thiện trí nhớ của con người và làm cho dây thần kinh não của con người hoạt động tích cực hơn.

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