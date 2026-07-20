Gioăng tủ lạnh bị rách nếu không thay kịp thời sẽ cực ngốn điện

Gioăng tủ lạnh là gì và vai trò quan trọng

Gioăng tủ lạnh là phần viền cao su gắn ở cửa, có chức năng tạo ra độ kín khít giữa cửa và thân tủ. Nó giống như một lớp "rào chắn" ngăn không cho hơi lạnh thoát ra ngoài và ngăn khí nóng từ bên ngoài xâm nhập.

Nếu gioăng vẫn còn tốt, tủ lạnh sẽ duy trì nhiệt độ ổn định, máy nén ít phải hoạt động liên tục, từ đó giúp tiết kiệm điện năng và bảo quản thực phẩm lâu hơn. Ngược lại, khi gioăng tủ lạnh bị rách, không khí bên ngoài dễ lọt vào, làm giảm hiệu suất làm lạnh, thậm chí gây hư hỏng nhiều bộ phận khác.

Nguyên nhân khiến gioăng tủ lạnh bị rách

Do sử dụng lâu ngày

Theo thời gian, gioăng cao su sẽ bị lão hóa, mất tính đàn hồi. Các vết nứt nhỏ ban đầu có thể phát triển thành vết rách lớn hơn khi cửa tủ thường xuyên bị mở ra đóng vào.

Gioăng tủ lạnh là phần viền cao su gắn ở cửa, có chức năng tạo ra độ kín khít giữa cửa và thân tủ.

Do va chạm mạnh

Nếu vô tình đóng cửa tủ lạnh quá mạnh hoặc bị vật cứng va vào, gioăng có thể bị bong, lệch hoặc rách.

Do vệ sinh sai cách

Một số người dùng chất tẩy rửa mạnh hoặc bàn chải cứng để vệ sinh gioăng. Điều này làm bề mặt cao su bị ăn mòn, dẫn đến yếu đi và dễ rách.

Do côn trùng hoặc chuột cắn

Ở môi trường ẩm thấp, chuột hoặc côn trùng có thể gặm nhấm gioăng, khiến gioăng hư hỏng nhanh chóng.

Do chất lượng gioăng kém

Một số dòng tủ lạnh giá rẻ sử dụng gioăng không đạt chuẩn, dễ bị rách ngay sau một thời gian ngắn sử dụng.

Gioăng tủ lạnh bị rách là một trong những nguyên nhân khiến tủ hoạt động kém hiệu quả, gây hao phí điện năng và ảnh hưởng đến chất lượng bảo quản thực phẩm.

Dấu hiệu nhận biết gioăng tủ lạnh bị rách

Để biết gioăng có bị rách hay không, bạn có thể quan sát các biểu hiện sau: Cửa tủ không đóng khít: Khi đóng cửa, bạn thấy khe hở hoặc cảm giác cửa không hút chặt.

Hơi lạnh thoát ra ngoài: Đứng gần tủ và cảm thấy có gió lạnh lọt ra.

Tủ lạnh hoạt động liên tục: Máy nén chạy nhiều giờ mà không nghỉ, gây tốn điện.

Thực phẩm nhanh hỏng: Rau củ dễ úa, thịt cá không giữ được độ tươi lâu.

Xuất hiện sương hoặc nước đọng quanh gioăng: Điều này chứng tỏ hơi lạnh bị thất thoát. Khi thấy những dấu hiệu trên, rất có thể nguyên nhân chính là gioăng tủ lạnh bị rách.

Hậu quả khi gioăng tủ lạnh bị rách

Tốn điện năng

Máy nén phải hoạt động liên tục để bù đắp lượng hơi lạnh thoát ra, khiến hóa đơn tiền điện tăng đáng kể. Ngoài ra, khi nhiệt độ không ổn định làm vi khuẩn dễ phát triển, thực phẩm nhanh hỏng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dùng.

Kiểm tra bề mặt gioăng, đặc biệt ở các góc. Nếu thấy có vết nứt, rách, bong tróc hay biến dạng thì gioăng đã xuống cấp, không còn kín khít như ban đầu.

Gây hỏng hóc các bộ phận khác

Máy nén làm việc quá tải trong thời gian dài có thể bị nóng, cháy cuộn dây hoặc giảm tuổi thọ. Khi tủ phải chạy liên tục, tiếng ồn phát ra nhiều hơn, ảnh hưởng đến không gian sống. Nếu không khắc phục kịp thời, tuổi thọ của tủ lạnh sẽ giảm đáng kể, thậm chí phải thay mới.

Cách kiểm tra gioăng tủ lạnh có bị rách hay không

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra gioăng bằng những cách đơn giản sau: Dùng tờ giấy kẹp vào cửa: Đặt một tờ giấy mỏng vào giữa cửa và gioăng, sau đó đóng cửa lại. Nếu kéo giấy ra dễ dàng, không có độ ma sát thì gioăng đã hở. Nên thử ở nhiều vị trí khác nhau để chắc chắn.

Quan sát bằng mắt thường: Kiểm tra bề mặt gioăng, đặc biệt ở các góc. Nếu thấy có vết nứt, rách, bong tróc hay biến dạng thì gioăng đã xuống cấp, không còn kín khít như ban đầu.

Dùng đèn pin: Đặt đèn pin nhỏ trong tủ rồi tắt đèn ngoài phòng. Nếu thấy ánh sáng lọt ra từ khe cửa, nghĩa là gioăng đã bị hở hoặc rách. Cách này giúp phát hiện cả những khe hở nhỏ khó nhìn thấy.

Mẹo giúp loại bỏ mảng mốc đen và mùi hôi giăng cao su tủ lạnh GĐXH - Dưới đây là những cách tẩy mốc gioăng cao su tủ lạnh đơn giản, dễ thực hiện tại nhà, giúp loại bỏ mảng mốc đen và mùi hôi khó chịu chỉ sau vài bước.

Tủ lạnh rộng "gấp đôi", giúp tiết kiệm điện nhờ mẹo sắp xếp đồ siêu thông minh này GĐXH - Việc sắp xếp những loại thực phẩm trong tủ lạnh nên được thực hiện một cách hợp lý, bởi nó sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian tìm kiếm thực phẩm, trữ được nhiều đồ ăn hơn và còn giúp tiết kiệm điện nữa.